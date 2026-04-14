TPCマーケティングリサーチ株式会社、『2026年 ケミカルメーカーのR&D戦略調査』について、調査のポイントをインタビューした記事を公開
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社＝大阪市西区、代表取締役社長＝松本竜馬）は、『2026年 ケミカルメーカーのR&D戦略調査』について、弊社リサーチャーの中津啓揚のインタビュー記事を2026年4月13日に公開したことをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346754/images/bodyimage1】
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INTERVIEW
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◆なぜ、今回この調査を実施しようとしたのですか？
中津：今回の調査は、ご好評をいただいた「2023年 ケミカルメーカーのR&D戦略調査レポート」のリニューアル版として、国内の主要化学メーカー18社を対象に実施しました。前回調査から約3年が経過する中で・・・
◆今回の調査で、何か新たな発見はありましたか？
中津：国内主要化学メーカー18社のR&D活動には、いくつかの共通した方向性と構造変化が見られました。第一に、「成長領域への集中投資とポートフォリオの刷新」です。半導体材料、モビリティ、ライフサイエンスといった重点分野に対し・・・
◆国内化学メーカーの研究開発における現在の課題は何だと考えていますか？
中津：国内化学メーカーの研究開発における課題は、「選択と集中の精度」「事業化スピード」「組織横断の実行力」の3点に集約されると考えています。まず、「選択と集中の精度」です。研究開発費の総額や売上高比率は大きく変わらない中で・・・
◆今回の調査のここに注目してほしい！というポイントがございましたら、是非ともお聞かせください。
中津：本レポートでは、国内主要化学メーカー18社を対象に、直近3年間のR&D方針と重点領域を網羅し、各社の戦略の違いや共通点を体系的に比較できる構成としています。企業ごとの取り組みを単独で捉えるのではなく・・・
◇インタビューの詳細は下記よりご確認いただけます
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6892/
2026年 ケミカルメーカーのR&D戦略調査
ー石化事業再編と医薬・半導体・資源循環領域への移行が進展ー
詳細はこちら＞https://www.tpc-osaka.com/c/chemical_lifesciences/mr410260686
発刊日：2026年3月24日
頒価：110,000円（税抜：100,000円）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346754/images/bodyimage1】
INTERVIEW
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◆なぜ、今回この調査を実施しようとしたのですか？
中津：今回の調査は、ご好評をいただいた「2023年 ケミカルメーカーのR&D戦略調査レポート」のリニューアル版として、国内の主要化学メーカー18社を対象に実施しました。前回調査から約3年が経過する中で・・・
◆今回の調査で、何か新たな発見はありましたか？
中津：国内主要化学メーカー18社のR&D活動には、いくつかの共通した方向性と構造変化が見られました。第一に、「成長領域への集中投資とポートフォリオの刷新」です。半導体材料、モビリティ、ライフサイエンスといった重点分野に対し・・・
◆国内化学メーカーの研究開発における現在の課題は何だと考えていますか？
中津：国内化学メーカーの研究開発における課題は、「選択と集中の精度」「事業化スピード」「組織横断の実行力」の3点に集約されると考えています。まず、「選択と集中の精度」です。研究開発費の総額や売上高比率は大きく変わらない中で・・・
◆今回の調査のここに注目してほしい！というポイントがございましたら、是非ともお聞かせください。
中津：本レポートでは、国内主要化学メーカー18社を対象に、直近3年間のR&D方針と重点領域を網羅し、各社の戦略の違いや共通点を体系的に比較できる構成としています。企業ごとの取り組みを単独で捉えるのではなく・・・
◇インタビューの詳細は下記よりご確認いただけます
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6892/
2026年 ケミカルメーカーのR&D戦略調査
ー石化事業再編と医薬・半導体・資源循環領域への移行が進展ー
詳細はこちら＞https://www.tpc-osaka.com/c/chemical_lifesciences/mr410260686
発刊日：2026年3月24日
頒価：110,000円（税抜：100,000円）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
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