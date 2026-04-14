創業156年を迎えた老舗のフローリングメーカー、株式会社イクタ(所在地：愛知県瀬戸市、代表取締役社長：宮田浩史)は、新製品「エアー・ウォッシュ・フローリング ビンテージフロアーラスティック パーケット」を2026年4月14日に発売致しました。

●エアー・ウォッシュ・フローリング(以下、AWF) ビンテージフロアーラスティック パーケット

詳細URL： https://ikuta.co.jp/products/premium/parquet/





AWF ビンテージフロアーラスティック パーケット





「AWFビンテージフロアーラスティック パーケット」は、パーケット特有の表情を、現代の住まいに心地よくなじむフローリングとして再構築した製品です。左右の板を組み合わせることで、約600mm角のパーケット調デザインを形成し、床面に美しいリズムと立体感を生み出します。表面材には2mmの挽板を使用し、寄木張りならではの奥行きや豊かな表情をしっかりと感じられる仕上がりとしました。

サイズは施工性にも配慮した1尺×6尺とし、施工はスムーズでありながら、広いリビング空間においても主張しすぎることなく、空間全体をさりげなく上質な印象へと引き上げます。仕上げには、しっとりとした質感が特長のAWラスティック塗装を施し、木の風合いを活かしながら、日常のお手入れにも配慮しています。









＜製品基本情報＞

ラインナップはチーク、ウォールナット、ナラの3種。

【サイズ】T12×D303×W1,818mm、入数は右3枚・左3枚入(3.3m2＝1坪)/ケース。

【価格】チーク：90,000円/ケース、ウォールナット：85,000円/ケース、ナラ：80,000円/ケース、(いずれも3.3m2・税別)。

詳細： https://ikuta.co.jp/products/premium/parquet/





3種のカラーをラインナップ





＜株式会社イクタ＞

1870年創業のフローリング業界のリーディングカンパニー。最近では、光触媒機能を備えた抗ウイルス・抗菌の健康床材「エアー・ウォッシュ・フローリング」が注目を集めています。

2020年「ジャパン・レジリエンス・アワード2020」最優秀賞を受賞。続いて、2021年「データプレミアム格付け・トップランナー認証」を取得、「グッドデザインアワード2021」受賞、「第14回ペアレンティングアワード」受賞。

ホームページURL： https://ikuta.co.jp