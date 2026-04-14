ベビー・子ども服アパレルメーカーの株式会社サントーワ(本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：島村 寛)は、自社オンラインショップ「ZooLand」( https://www.zoolandstore.com/ )にて、赤ちゃんの暑さ対策をサポートする新商品「COOL FAN FAN(クールファンファン)」の販売を開始しました。





ベビーカーファンシート 「COOL FAN FAN(クールファンファン)」

COOL FAN FAN(クールファンファン)スターレインボー

COOL FAN FAN(クールファンファン)クラウディ

COOL FAN FAN(クールファンファン)サーカス





近年、夏の気温上昇により「ベビーカー利用時のムレ」「汗による不快感」「熱中症リスク」への関心が高まっています。

こうした背景を受け当社は、「赤ちゃんがより快適に、保護者の皆様がより安心して外出できること」を目的に、赤ちゃんの快適性・安全性・使いやすさを追求しながら、毎日の暮らしに取り入れやすい価格を実現したベビーカーファンシートを開発しました。





子どもとのお出かけ中の悩み





■企画背景：名古屋の夏と、保護者のリアルな声から誕生

名古屋をはじめとする都市部では、アスファルトの照り返しによる体感温度の上昇が深刻化する傾向にあります。特にベビーカーは地面に近く、赤ちゃんは大人以上に暑さを感じやすい環境にあります。

当社が実施したアンケートでは、

●80％の保護者がベビーカーファンシートを使用している

●より冷却効果の高い商品を求める声が多数 という結果が得られました。

こうした声を受け、保護者の不安を少しでも軽減し、赤ちゃんが快適に過ごせるよう、ファン付きシートの開発に着手しました。









■商品の特徴

ベビーカーやチャイルドシートに簡単に取り付けられる、USB給電式のファン搭載シートクッションです。モバイルバッテリーがあれば場所を選ばず使用でき、足元のファンが外気を取り込みシート全体へ風を循環させます。

さらに付属の保冷剤と併用することで、ひんやりとした風を届け、暑い夏のお出かけでも赤ちゃんが快適に過ごせます。





COOL FAN FAN(クールファンファン)こだわりの機能





1. デリケートなお肌を守る4層構造

蒸れにくいメッシュ生地、通気性を高める空気孔つき生地、クッション性のある3Dメッシュ、丈夫な裏地の4層構造。 赤ちゃんが座った状態でも空気がしっかり循環し、背中・お尻・頭を快適に保ちます。





2. 全身に風がゆきわたる21個の空気孔

体の部位ごとに最適な大きさと配置で設計された 21個の空気孔。

足元のファンから取り込んだ空気が全身に広がり、頭まで爽快な風を届けます。





3. W保冷剤でさらにひんやり

かちかちにならないジェルタイプの大小2種類の保冷剤付き。

シートを装着したままセットできる設計で、

●頭部は上から

●背中は横から スムーズに入れられるポケットを設計しました。





4. 子ども服メーカーならではのオリジナルデザイン

子ども服メーカーが手がける、かわいくて写真映えするデザイン。

お出かけやSNS投稿なども楽しくなります。

専用BOX入りで、出産祝い・ギフトにも最適です。





5. 高機能なのに手に取りやすい価格

●4段階(弱・中・強・ランダム)の風量調節

●3段階(30分・60分・90分)のタイマー機能

●足元の防水仕様で汚れがさっと落とせる

●丸洗いできるシート

●バッテリーポーチ付き

これらの機能を備えながら、8,900円(税別)という手に取りやすい価格を、自社企画・生産による中間コスト削減により、高機能と価格の両立を可能にしました。









■商品情報

商品名：COOL FAN FAN(クールファンファン) ベビーカーファンシート

カラー：3色(スターレインボー／クラウディ／サーカス)

価格 ：8,900円(税別)









■販売ページ

公式オンラインストア： https://www.zoolandstore.com/view/item/000000001799

楽天市場 ： https://item.rakuten.co.jp/zooland/562000/

Amazon ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GWGZ3953





COOL FAN FAN(クールファンファン)製品仕様

COOL FAN FAN(クールファンファン)スターレインボー

COOL FAN FAN(クールファンファン)クラウディ

COOL FAN FAN(クールファンファン)サーカス





＜会社概要＞

株式会社サントーワは「子ども服を通じてみんなが笑顔になる会社」を理念とし、ベビーからキッズ、ジュニアサイズまで幅広くアパレル製品を企画・生産・販売しております。

ニーズの多様化した現代社会だからこそ、これまで以上に人と人とのつながりを大事にし、お客様の声を柔軟に反映した商品ラインナップに力を注いでおります。





名称 ：株式会社サントーワ

所在地：愛知県名古屋市西区上名古屋3丁目25-28

代表者：島村 寛

設立 ：1995年

資本金：1,000万円





会社ホームページ ： http://www.santowa.co.jp/

ネットショップ「ZooLand」 ： https://www.zoolandstore.com/

ショップ公式Instagramアカウント： https://www.instagram.com/zooland_official/

GrinLab公式Instagramアカウント ： https://www.instagram.com/grinlab_life/