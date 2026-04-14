LIXIL・YKKapサッシ・ドアについて価格改定のお知らせ





増田住建株式会社(所在地：兵庫県淡路市)が運営するオンラインショップ「リフォームおたすけDIY」は、LIXILおよびYKKapのサッシ・ドア商品について、メーカーによる5月からの価格改定に伴い、当社での現行価格での販売を2026年4月23日(木)までとし、2026年4月24日(金)以降、価格改定いたします。住宅建材の価格上昇が続く中、サッシやドアの購入を検討されている方にとって、現行価格での購入は4月23日(木)までとなります。









■背景

近年、住宅建材業界では原材料費や物流費の高騰が続いています。特にアルミや樹脂といったサッシ・ドアの主要素材は、世界的な需給バランスの変化や円安の影響を受け、メーカー各社が相次いで価格改定を発表しています。

当社も例外ではなく、この度、値上げをさせていただくことになりました。









■値上げ商品・概要

値上げ対象商品 ： LIXILおよびYKKapのサッシ・ドア各種

現行価格での購入期限： 2026年4月23日(木)まで

当社ネットショップ ： https://www.dreamotasuke.co.jp





YKKap 価格改定

LIXIL 価格改定





▼該当商品

＜LIXIL＞

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＜YKKap＞

窓まわり サッシ APW

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窓まわり サッシ エピソード2NEO-B

窓まわり サッシ エピソード2NEO-R

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窓まわり 玄関ドア プロント

窓まわり 玄関引き戸 れん樹

窓まわり アパートドア レガーロ

窓まわり アパートドア 2SD-II

窓まわり 店舗引戸 9TH/9TU/STH-3/3TH

窓まわり 勝手口ドア 2HD

窓まわり 勝手口ドア 2HH

窓まわり 店舗ドア 7TD









■会社概要

企業名 ： 増田住建株式会社

所在地 ： 兵庫県淡路市大谷945-1

代表者 ： 増田 信紀

事業内容 ： サッシ、ドア、キッチン等住宅建材のネット販売

企業サイトURL： https://www.dreamotasuke.co.jp/c/792

Instagram ： https://www.instagram.com/reformotasukediy/