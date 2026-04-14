近鉄グループの株式会社近商ストア（本社：大阪府松原市、代表取締役社長：上田泰嗣）は、２０２６年４月２1 日（火）、地域のお買い物を支える新たな取組みとして、ハーベス松陽台店において無料買い物送迎車、「楽チン ハーベス号！」の運行を開始いたします。

本サービスは買い物にご不便を感じる高齢者の方々を支援することを目的とし、決まった曜日・時間にご自宅から店舗まで無料で送迎するものです。

毎回同じ利用者同士が顔を合わせることで、住み慣れた地域における交流の促進にもつながることが期待されます。

対象者は、65歳以上の高齢者または年齢に関係なく障がい者手帳をお持ちの方で、ご自身で乗降およびお買い物が可能な方としております。

また、同店ではお客様の健康づくりを支援し、健康寿命の延伸に寄与することを目的として、店舗入り口付近に健康機器を設置し、手軽に測定していただける環境を整えております。

あわせて健康づくりに役立つ商品「すこやかもん(※)」をはじめ、“からだにやさしく、からだにうれしい”食品や食材の品揃えを充実させております。

当社は、今後もお客様の食生活を支える売り場作りとサービスの提供に取り組んでまいります。

詳細は別紙のとおりです。









※当社では、“健やかな暮らしを普段の食から”をコンセプトに、健康づくりに役立つ商品を「すこやかもん」と名づけお客様の食生活をサポートしております。



