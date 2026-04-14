紹介キャンペーンクラウド「クチコプレミアム」を運営する株式会社マーケティングデザイン(大阪府大阪市／代表取締役：廣見 剛利)は、投資信託「ひふみ」シリーズの運用・販売を行うレオス・キャピタルワークス株式会社(本社：東京都千代田区、以下「レオス・キャピタルワークス」)に、紹介キャンペーンシステム「クチコプレミアム」を導入したことをお知らせいたします。





レオス・キャピタルワークス様紹介キャンペーンDX事例





■導入の背景と目的

レオス・キャピタルワークスでは、投資信託「ひふみ」の良さを既存顧客が周囲に伝える「紹介」を大切にしてきました。しかし、金融商品という性質上、プライバシー保護やセキュリティのハードルが高く、紹介プロセスのデジタル化・仕組み化が課題となっていました。

株式会社マーケティングデザインは、これまでの導入支援で培ったノウハウを活かし、レオス・キャピタルワークスの厳格なシステム要件を満たしながら、お客様がストレスなく紹介できる環境構築を支援いたしました。









■「クチコプレミアム」選定の決め手

1. 高水準のセキュリティ対応：紹介時に機密情報を扱わず、レオス・キャピタルワークスの既存システムと安全に連携できる柔軟な設計。





2. 優れたユーザーインターフェース：LINEやメールで即座に紹介URLを発行でき、紹介する側・される側双方の心理的障壁を最小限に抑えるCX(顧客体験)。





3. エンジニア間の円滑な連携：導入にあたり、両社のエンジニアが直接協議を重ねることで、構想からわずか3カ月という短期間での本稼働を実現。





紹介プログラムのフロー図





■導入後の成果

●「質の高い」新規顧客の獲得：紹介経由の顧客は、Web広告経由と比較して投資意欲が高く、口座開設後のアクション(つみたて設定等)が早い傾向を確認。





●若年層へのアプローチ拡大：30～40代の利用が活発化し、世代を超えた「資産形成の輪」がデジタルを通じて広がっています。





●CPA(顧客獲得単価)の抑制：広告費を抑えつつ、その分をデジタルギフトとして直接お客様へ還元する「幸せな循環」を創出。





・レオス・キャピタルワークス 担当者様のコメント：「やりたいけれど、人手がない」「システム調整が大変そう」と二の足を踏んでいる企業は多いと思いますが、外部の知見を借りることで想像以上にスピーディーに理想の形が作れました。紹介という信頼の力は、金融のような形のない商品を扱う業界こそ重要になります。





・マーケティングデザイン 代表取締役 廣見 剛利のコメント：日本を代表する独立系運用会社であるレオス・キャピタルワークス様に「クチコプレミアム」をご活用いただき、大変光栄です。金融機関特有の厳しい制約をクリアしつつ、「幸せな循環」を可視化するお手伝いができたことは、弊社にとっても大きな実績となりました。今後もデジタル技術で「信頼の橋渡し」を支援してまいります。









■サービスの特徴：クチコプレミアムについて

「クチコプレミアム」は、LINEやメール、二次元コードにより、既存顧客からのクチコミ・紹介を促進するクラウドサービスです。Web広告費用が高騰する中、紹介キャンペーンは成果報酬型のため低リスクで高い費用対効果を実現できます。

https://www.kuchi-co.com/









■会社概要(1)

社名 ： レオス・キャピタルワークス株式会社

代表取締役社長： 藤野 英人

所在地 ： 〒100-6227 東京都千代田区丸の内1-11-1

パシフィックセンチュリープレイス(PCP)丸の内27F

事業内容 ： 投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業

URL ： https://www.rheos.jp/









■会社概要(2)

社名 ： 株式会社マーケティングデザイン

代表取締役： 廣見 剛利

所在地 ： 大阪府大阪市北区堂島浜2丁目2-28 堂島アクシスビル4F

URL ： https://www.mk-design.co.jp/





・株式会社マーケティングデザインについて

「広告だけに依存しないマーケティングを実現し、企業と消費者の未来を豊かにする」をミッションとして掲げています。特許取得済みの紹介キャンペーンクラウド「クチコプレミアム」の開発・販売(SaaS)、企業の販促・プロモーション支援、Salesforce導入・活用支援の3事業を展開しています。デジタル技術を活用した顧客獲得・営業DXの推進において、幅広い業種・規模の企業を支援しています。





・企業のマーケティング・DX推進支援サービス

https://www.mk-design.co.jp

・紹介マーケティングアプリ「KUCHICO PREMIUM(クチコプレミアム)」

https://www.kuchi-co.com

・店舗ビジネスの集客支援サービス

https://www.goodsalespromotion.jp