ビューティー＆ライフスタイルブランド「YOUNG UP SOUL(ヤングアップソウル)」は、2026年4月13日に、モデル・タレント・女優・歌手として活躍するゆうちゃみをブランドアンバサダーに起用したことを発表いたします。

本就任を記念し、公式オンラインストアおよび各ECモールにて「ゆうちゃみ×YOUNG UP SOUL(ヤングアップソウル)」特設ページを期間限定で公開。あわせて、特別キャンペーンも実施いたします。





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▼ゆうちゃみ×YOUNG UP SOUL(ヤングアップソウル)特設ページ

URL： https://www.youngupsoul.com/f/yuchami?utm_source=atpress&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260413









■ゆうちゃみも驚愕？敷いて歩く「日常」をキレイ習慣に変えるインソールYOUNG UP SOUL(ヤングアップソウル)

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YOUNG UP SOUL(ヤングアップソウル)のインソールは、一般的な“衝撃吸収型”のサポートインソールとは異なり、足のアーチ構造をサポートしながら、更に全身の筋肉をバランスよく使って歩く意識もサポートする新しいアプローチを採用しています。

近年、デスクワーク中心の生活や、歩きやすくするためにつま先の反ったスニーカーやハイヒールなど裸足と異なる足の挙動を取る靴の登場により、身体をバランスよく使った歩行機会は減少傾向にあります。その結果、姿勢の悩みや足のアーチ構造筋力低下といった課題が生じやすいとされています。





本製品は、歩行時に日常生活の中に自然に“運動”を取り入れることをサポート。

普段の靴に敷くだけで始められるため、運動習慣が続かない方や忙しい方にも適したアイテムとなっております。

ファッションアイコンとして多方面で活躍するゆうちゃみとともに、新たな「キレイ習慣」を発信します。









＜ゆうちゃみコメント＞

YOUNG UP SOUL(ヤングアップソウル)のアンバサダーに就任しましたゆうちゃみです！

最初は特許技術でサポートとか聞いてたから、足ツボ的な感じかな～って想像してたけど、履いてみたら圧迫感もないしめっちゃ軽快でびっくりしました(笑)

撮影中もラクチンで、毎日履きたくなるやつやなって思いました









■ゆうちゃみアンバサダー就任記念イベント開催！

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ゆうちゃみのアンバサダー就任を記念して、YOUNG UP SOUL(ヤングアップソウル)公式ECサイトでインソールに使える期間限定20％OFFクーポンが配布されます。

キャンペーン詳細はYOUNG UP SOUL(ヤングアップソウル)公式ECサイトをご確認ください。





また、楽天市場やAmazon、Qoo10、TikTokショップなど大手ECモールにも出店しておりユーザーのショッピングスタイルに併せて購入可能となっております。









■ゆうちゃみアンバサダー就任記念20％OFFクーポン

開催期間： 2026年4月13日(月)10:00～2026年5月13日(水)13:00

URL ： https://www.youngupsoul.com/f/coupon-get?utm_source=atpress&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260413

利用条件： 先着1000名限り、YOUNG UP SOUL(ヤングアップソウル)公式ECサイトにて使用可能。









■特許技術使用！YOUNG UP SOUL(ヤングアップソウル)のこだわり

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YOUNG UP SOUL(ヤングアップソウル)のインソールは、姿勢を支える足のアーチ構造をサポートする機能と、日常の歩行をトレーニングへとつなげる発想を融合させた、新感覚のサポートインソールです。

特許技術により立方骨などをピンポイントで支えることで、足の動きを邪魔することなくアーチから体をサポートする構造となっております。

この構造によってアーチを圧迫せず、また足の指が動かしやすい状態となり、アーチ回りの筋肉や、全身の筋肉を意識して歩きやすくなることを意図しています。

こうした機能性や設計思想は、日常生活の中で無理なく身体づくりを意識したいというニーズにも応えるものです。

ヘルスケア意識の高い層へのアプローチも進めており、現在2院のクリニックにて取り扱いがあります。





YOUNG UP SOUL(ヤングアップソウル)は、今後もユーザーの要望を日常に取り入れやすい形に落とし込んだプロダクトを提案します。









【特許情報】

・アーチサポート

国内特許 ：第5498631号(2014年取得)

特許取得国：EPC、中国、韓国、米国





・フォースパッド

国内特許 ：第6799881号(2020年取得)

特許取得国：EPC、台湾、中国、韓国

特許申請中：米国









＜ゆうちゃみ × YOUNG UP SOUL(ヤングアップソウル)特設ページ＞

https://www.youngupsoul.com/f/yuchami?utm_source=atpress&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260413









＜YOUNG UP SOUL(ヤングアップソウル)公式ECサイト＞

https://www.youngupsoul.com/?utm_source=atpress&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260413









＜各モール公式ストア＞

YOUNG UP SOUL(ヤングアップソウル)楽天店

https://www.rakuten.co.jp/youngupsoul/

YOUNG UP SOUL(ヤングアップソウル)Qoo10店

https://www.qoo10.jp/shop/young_up_soul_official

YOUNG UP SOUL(ヤングアップソウル)Yahoo! ショッピング

https://shopping.geocities.jp/youngupsoul/

YOUNG UP SOUL(ヤングアップソウル)Amazonブランドページ

https://www.amazon.co.jp/stores/page/2F38CFF7-39F1-4B0A-93CB-836CC0CBDE7E









＜YOUNG UP SOUL(ヤングアップソウル)公式SNS＞

Instagram

https://www.instagram.com/youngupsoul_official/

TikTok

https://www.tiktok.com/@youngupsoul_official

X

https://x.com/youngupsoul_jp

facebook

https://www.facebook.com/people/YOUNG-UP-SOUL/61584600452826/

YouTube

https://www.youtube.com/@YOUNGUPSOUL









■会社概要

会社名： 株式会社タナベスポーツ

所在地： 〒540-0017 大阪市中央区松屋町住吉 5-4

代表者： 田邉 昌博

創業 ： 1964年4月29日

URL ： https://www.tanabesports.com/?utm_source=atpress&utm_medium=referral&utm_campaign=260108_press