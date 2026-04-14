Music Masters Concert Seriesは、2026年6月3日(水)、横浜みなとみらいホールにて、アメリカ・コロラド・スプリングスより来日する青少年オーケストラと日本の学生音楽団体による国際交流コンサートを開催いたします。





コロラド・スプリングス・ユース・シンフォニー





本公演は、世界各地で演奏活動を行ってきた65名のユースオーケストラが来日し、日本の学生団体とともに一つのステージを創り上げる特別企画です。

舞台となる横浜で、日米の若き音楽家たちが音を通じて出会い、文化や言語を超えて響き合います。





来日する「コロラド・スプリングス・ユース・シンフォニー」は、これまでカーネギーホールやシドニー・オペラハウスをはじめとする世界的な舞台で演奏を重ねてきた実力派オーケストラです。日本での公演は貴重な機会となります。





なお、本公演では日本側2団体の演奏を予定しています。

出演団体の詳細は後日発表予定となっており、続報にもご注目ください。





本公演は入場無料にてご案内しております。

ご来場をご希望の方は、下記ページより事前にお申し込みください。

【無料公演チケット申し込み】

https://teket.jp/17903/67769









■開催概要

・公演名：コロラド・スプリングス来日公演 ～日米学生音楽交流～

Music Masters Japan 2026 Colorado Springs Youth Symphony touring Japan

-Japan- US student music exchange

・日程：2026年6月3日(水)

・会場：横浜みなとみらいホール

【タイムスケジュール(予定)】

17:30 開場

18:30 開演

18:40 コラボレーションパートナー(1)(後日発表)

19:20 コラボレーションパートナー(2)(後日発表)

20:00 コロラド・スプリングス・ユース・シンフォニー演奏

21:00 終演

【出演】

・コロラド・スプリングス・ユース・シンフォニー(来日団体：65名)

※日本側出演者および詳細は後日発表予定









■来日団体について

コロラド・スプリングス・ユース・シンフォニーは、コロラド・スプリングス青少年交響楽団のフラッグシップ・アンサンブルであり、最上位に位置するフルオーケストラです。

これまでに日本、オーストラリア、中国、ギリシャ、トルコ、ヨーロッパ各国などで国際ツアーを実施し、カーネギーホールやシドニー・オペラハウスなど世界的な舞台で演奏を行ってきました。

また、教育プログラムにも力を入れており、地域社会における音楽教育の発展と、若手音楽家の育成に大きく貢献しています。









■指揮者

本公演では、同団体の音楽監督であるゲイリー・ニコルソン氏が指揮を務めます。

1980年の団体設立以来、長年にわたり青少年音楽教育と国際交流に尽力し、数々の国際舞台でオーケストラを指導してきた実績を持ちます。





ゲイリー・ニコルソン氏





■開催の背景・想い

本公演は、音楽を通じて国境を越えた交流を生み出し、

次世代を担う若者たちの視野を広げることを目的として企画されました。

異なる文化や価値観を持つ学生同士が、同じ舞台で音を重ねることは、単なる演奏にとどまらず、相互理解と信頼を育む貴重な機会となります。

また、来場者にとっても、国際色豊かな演奏を間近で体感することで、音楽の持つ普遍的な力や、文化交流の意義を感じていただける場となることを目指しています。









■演奏楽曲について

演奏曲目は後日発表予定です。

公演の魅力をより深める内容となっておりますので、続報にもぜひご注目ください。









■主催者情報

商号 ： Music Masters Concert Series

所在地 ： アメリカ合衆国

事業内容： 国際コンサートの企画・運営、音楽教育プログラムの提供

主な活動： 世界各国の著名ホールでの演奏機会の提供、国際音楽交流の促進

URL ： https://mastersconcert.com/