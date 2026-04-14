一般社団法人EX Gravity(所在地：東京都中央区、理事長：白坂 成功)は、2026年7月21日(火)、都内イベント会場にて、展示イベント「重力の異なる暮らしをデザインする展(Designing Life Without Gravity)」を開催いたします。





重力の異なる暮らしをデザインする展





本展は、私たちが日常的に前提としている「重力」という制約をあえて取り外し、人間の文化や暮らしがどのように再設計され得るのかを探る、思考実験型の展示です。









【開催概要】

イベント名： 重力の異なる暮らしをデザインする展

日時 ： 2026年7月21日(火)13：00-19：00(予定)

会場 ： 都内イベント会場(予定)

主催 ： 慶應義塾大学大学院 SDM研究科 白坂研究室

運営 ： 一般社団法人EX Gravity

URL ： https://www.gravitydesign.jp/









【開催背景】

私たちは普段、重力の存在を意識することなく生活しています。物を置く、立つ、衣服が垂れるといった日常の所作は、すべて重力を前提に成立しています。





近年、NASAによるアルテミス計画をはじめ、人類の月面探査・滞在計画が再び本格化し始めています。宇宙はもはや特別な場所ではなく、「人が暮らす場所」として現実味を帯びつつあります。





これまで宇宙開発の分野では、無重力という極限環境を想定することで、新たな技術や発想が生まれてきました。





本展では、この「宇宙的視点」を専門的な技術領域から一般の文化・ライフスタイルへと拡張します。あえて“無重力の暮らし”をデザインすることで、地上の生活の前提を問い直します。









【展示内容】

本展では、無重力環境における人間の営みをテーマに、複数の作品・研究を展示します。





■主な展示(予定)

・SPACE WEDDING ARCHITECTURE

宇宙空間での結婚式を想定した建築・体験設計

・重力にしばられない文化のデザイン

ヘアスタイル、あいさつなど、文化の再設計に関する思考実験

・宇宙で猫と暮らす方法

無重力環境でのペットとの共生をテーマにした映像・ゲーム作品





これらの展示を通じて、「暮らしとは何か」「文化はどのように形成されるのか」を来場者と共に考えます。





展示作品イメージ





展示作品イメージ





■トークセッション・交流

当日は、宇宙産業やデザイン分野の専門家によるトークセッションを実施予定です。

また、展示と連動した交流の場も設け、来場者同士の対話や共創を促進します。









【EX Gravityについて】





Ex Gravityロゴマーク





一般社団法人EX Gravityは、宇宙環境における人間の生活体験の質(QOL / QOE)向上を目的に設立された団体です。

人間中心設計と体験デザインの視点から、宇宙における新しい文化や価値の創出を目指しています。

名称 ： 一般社団法人EX Gravity

代表 ： 理事長 白坂 成功

所在地： 東京都中央区築地5-3-3

URL ： https://www.exgravity.org/









【お問い合わせ先】

重力の異なる暮らしをデザインする展 事務局

担当 ： 内山(株式会社たきコーポレーション)

Email： info@exgravity.org