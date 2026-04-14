株式会社コンピューテックス(代表取締役：今西 宏次、本社所在地：京都府京都市東山区、以下 コンピューテックス)の組込み向けデバッガ「PALMiCE4」は、リアルタイムOS「Zephyr RTOS(以降Zephyrとする)」に対応、2026年3月よりサポートを開始しました。

本対応により、Zephyrのスレッドやオブジェクトの状態を可視化することで、デバッグ効率の大幅な改善が可能になります。IoT・エッジAI分野で拡大するZephyr採用に対し、実用的なデバッグ環境を提供します。









■背景

近年、IoT機器やエッジAI機器の高度化に伴い、軽量かつ高機能なRTOSであるZephyrの採用が拡大しています。

一方で、マルチスレッドやマルチコア環境におけるデバッグは複雑化しており、スレッドやオブジェクトなどRTOS内部の状態把握が困難であることが課題となっていました。例えば複数のスレッドが連携して動作する制御機器では、スレッドがお互いを待つ「デッドロック状態」が発生し、バグの原因を特定することが非常に困難になっています。









■概要

今回の対応により、Zephyrの内部状態を可視化し、スレッドの状態や待機要因、各種オブジェクトの使用状況を把握できるようになります。これにより、デッドロック発生時にも原因の特定がしやすくなります。さらに、スレッド遷移や割込み、API呼び出し、イベント発生を時系列でグラフィカルに表示でき、動作の追跡や解析を効率化します。









■PALMiCE4のZephyrデバッグ機能

PALMiCE4は、Zephyrのカーネル内部状態を解析し、以下の情報を可視化します。

・スレッドの状態(RUN／WAIT／優先度／待ち要因)

・スレッド遷移のグラフィカル表示

・イベントおよびAPI呼び出しの実行履歴

・スレッドごとのCPU占有率(アイドル・割込み含む)

・セマフォ、FIFO、メモリスラブなどのオブジェクト状態

・スレッドごとのスタック使用量および最大使用量









■特長

1.RTOS内部の完全可視化

スレッド、イベント、ミューテックスなど、従来把握が難しかったカーネル内部の状態を直感的に確認可能。

不具合の原因特定を大幅に効率化します。

2.スレッド挙動の時系列解析

スレッド遷移とAPI呼び出し等の履歴を時間軸で可視化。

「なぜその動作になったのか」を追跡でき、設計通りの動作検証が容易になります。

3.パフォーマンスの定量評価

CPU占有率や実行時間を可視化し、システムの余裕度やボトルネックを把握可能。

リアルタイム性能の最適化に貢献します。

4.マルチコア環境でのRTOSデバッグ

複数コアでそれぞれ動作するスレッドを独立して解析し、コア間の相互作用を含めたデバッグが可能です。









■PALMiCE4について

PALMiCE4はArm社のローエンドからハイエンドまでの各種コアに対応したデバッガです。基本的なデバッグ機能に加え、組込みLinuxやRTOSが動作するプログラムのデバッグにも対応します。特にマルチコアで動作するプログラムにおいて、コアの同期制御や独立したデバッグ機能、コアの実行状態を可視化する機能などにより、従来では対応困難な不具合を短時間で解析できます。









■提供方法

PALMiCE4の標準機能として提供されますので、オプション製品の購入などは不要です。ユーザサポート制度に加入していれば、ソフトウェアのバージョンアップで提供されます。









■関連ホームページ

・PALMiCE4製品ページ

https://www.computex.co.jp/products/palmice4/index.htm

・Zephyrデバッグ機能

https://www.computex.co.jp/products/lib/zephyr/index.htm

・Zephyr対応リリースノート

https://www.computex.co.jp/pdfjs/viewer.html?file=/release_notes/202602_p4_ctexreleasenote_drt.pdf









■会社概要

商号 ： 株式会社コンピューテックス

本社 ： 京都府京都市東山区五条橋東4丁目432-13

代表者 ： 代表取締役 今西 宏次

設立 ： 1989年8月

事業内容： 組込みシステムの開発ツールやフラッシュ・

プログラマを中心とした自社ブランドのソフトウェア、

ハードウェアの企画、開発、製造、販売

URL ： https://www.computex.co.jp/









■製品に関するお問合せ先

株式会社コンピューテックス 営業部

TEL ： 075-551-0528

E-mail： sales@computex.co.jp









■デバッガ画面

PALMiCE4のデバッグ画面全体を表示





PALMiCE4のデバッガ画面





■スレッド一覧表示画面

全スレッドの状態・待ち状態・優先度・スタック使用量表示





PALMiCE4のスレッド一覧表示画面





■スレッド遷移表示画面

スレッドの遷移のグラフィカル表示とAPI呼び出し、戻り値、イベント発生等の履歴表示





PALMiCE4のスレッド遷移表示画面