株式会社リベラル社(名古屋市中区・代表取締役社長：隅田直樹)は、累計235万部を突破した人気シリーズ「本所おけら長屋」の著者・畠山健二氏による最新刊『クスリのことば』を2026年4月15日(水)に書店・オンライン書店にて全国発売します。





装丁_クスリのことば





公式ホームページ： https://liberalsya.com/978-4-434-37373-2_04/

先行きの見えにくい社会で日常のストレスが増す今、「短いことばで心を整えたい」と感じる人が増えています。本書は、そんな時代に寄り添う“ことばの処方箋”として企画された一冊。同時期に刊行される『新 本所おけら長屋』最新巻 畠山健二著(祥伝社)と連動した書店展開や著者による書店巡回、全国紙での広告掲載、SNS活用など複合的なプロモーションを展開。出版業界内外から注目を集める一冊です。





笑いと涙が同居する「ことばの処方箋」_クスリのことば





■「ことばで人を救う」――畠山健二氏の新たな挑戦

「本所おけら長屋」シリーズで描かれてきたのは、江戸の庶民たちの笑いと涙、そして人生の機微。その中で紡がれてきた言葉は、多くの読者にとって“心の支え”となってきました。本書『クスリのことば』は、そうした作品世界に流れる人生観を“短いことば”として凝縮し、読者の心に直接届けることを目的とした新たな試みです。物語ではなく、“言葉そのものが主役”となる本として、名言集や短いフレーズを味わう読書スタイルの広がりの中で、関心を集めています。









■生きづらい時代に寄り添う「ことばの処方箋」

不安や孤独を抱えやすい現代において、人は日々、心の拠りどころを求めています。本書に収められているのは、日常の中でふと心に響く言葉の数々。読む人の気持ちにそっと触れ、心を軽くする言葉を収録しています。

・「過ちを傷にするか、肥やしにするか。」

・「変わらなくても、あなたを好きな人がいる。」

・「決断できないことは、するべきときを待て。」本書より(抜粋)





短時間で読める“ことば形式”_クスリのことば





日常に寄り添うテーマ設計_クスリのことば





■読売新聞広告・書店連動企画で大型展開

本書の発売にあわせ、以下のプロモーションを実施いたします。

●読売新聞広告掲載(2026年4月20日予定)

全国紙・読売新聞にて大型広告展開(2～3面／半5段・2/3スペース)を予定。

中高年層を中心に幅広い読者へ認知拡大を図ります。





●出版社横断コラボで書店展開

同時期に刊行される『新 本所おけら長屋』(祥伝社)と連動し、書店店頭にてL字ラックによるコラボ展開を実施。出版社の枠を超えた取り組みとして話題化を図ります。





L字ラックでコラボ展開





●著者書店巡回・サイン本施策

発売後、都内を中心に著者巡回を実施予定。

大型ポスターやパネル・POPをはじめ、著者直筆の色紙・ミニ色紙を展開し、店頭での訴求力を高めます。購入者向けのサイン本施策も実施予定。





クスリのことば_ポスター





クスリのことば_POP1





クスリのことば_POP2





クスリのことば_POP3





クスリのことば_POP4





著者_クスリのことば





■畠山健二氏より(「はじめに」より抜粋)

私のような三文小説家でも、執筆では苦労しているんですよ。アイデアが浮かばずに頭を掻きむしり、夜は眠れず、酒に溺れ、憂さ晴らしに大金を競馬に突っ込んで大損をする。そんな私を救ってくれるのは、この“味わう”という言葉です。なんて素敵な言葉なのでしょう。「泣いてなんかいませんよ。小説を書く苦しさを味わっているだけですから」

こう思うと、苦しさなどは忘れて、風情さえ感じてしまうから不思議です。

その上、自分が志ん生の粋に達した“粋”な男に思えてしまうのです。





【著者略歴】

畠山健二(はたけやま・けんじ)

1957年生まれ。東京都墨田区出身。

演芸の台本執筆や演出、雑誌コラム連載、ものかき塾講師などを務める。

2012年にデビュー後、「本所おけら長屋」シリーズが大ヒット。

庶民の暮らしの中にある笑いと涙を描き、累計235万部を超えるベストセラー作家となる。









■本書の主な内容

【目次】

第1箋 誰かと話したいのに、誰とも会いたくないあなたへ

第2箋 つい自販機の下の小銭を探してしまうあなたへ

第3箋 今の自分じゃない自分を想像してしまうあなたへ

第4箋 人生を考えると切なさで胸がいっぱいになるあなたへ

第5箋 幸せが何かよくわからなくなっているあなたへ





【書誌情報】

書名 ： クスリのことば

著者 ： 畠山健二

定価 ： 902円(税込)

判型 ： 文庫判

頁数 ： 192頁

発売日 ： 2026年4月15日

ISBNコード ： 978-4-434-37373-2

リベラル社 ： https://liberalsya.com/978-4-434-37373-2_04/

Amazon ： https://www.amazon.co.jp/dp/4434373730

楽天ブックス： https://books.rakuten.co.jp/rb/18555009/

e-hon ： https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refBook=978-4-434-37373-2&Sza_id=MM

7net ： https://7net.omni7.jp/detail/1107691866





【会社概要】

商号 ： 株式会社リベラル社

所在地 ： 愛知県名古屋市中区栄3-7-9 新鏡栄ビル8F

代表 ： 隅田直樹

設立日 ： 1984年

事業内容： 書籍の出版および関連事業

URL ： https://liberalsya.com