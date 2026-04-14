著者累計235万部突破！「本所おけら長屋」シリーズ著者の最新刊が話題 不安な時代に効く“ことばの処方箋”畠山健二著『クスリのことば』が発売
株式会社リベラル社(名古屋市中区・代表取締役社長：隅田直樹)は、累計235万部を突破した人気シリーズ「本所おけら長屋」の著者・畠山健二氏による最新刊『クスリのことば』を2026年4月15日(水)に書店・オンライン書店にて全国発売します。
装丁_クスリのことば
公式ホームページ： https://liberalsya.com/978-4-434-37373-2_04/
先行きの見えにくい社会で日常のストレスが増す今、「短いことばで心を整えたい」と感じる人が増えています。本書は、そんな時代に寄り添う“ことばの処方箋”として企画された一冊。同時期に刊行される『新 本所おけら長屋』最新巻 畠山健二著(祥伝社)と連動した書店展開や著者による書店巡回、全国紙での広告掲載、SNS活用など複合的なプロモーションを展開。出版業界内外から注目を集める一冊です。
笑いと涙が同居する「ことばの処方箋」_クスリのことば
■「ことばで人を救う」――畠山健二氏の新たな挑戦
「本所おけら長屋」シリーズで描かれてきたのは、江戸の庶民たちの笑いと涙、そして人生の機微。その中で紡がれてきた言葉は、多くの読者にとって“心の支え”となってきました。本書『クスリのことば』は、そうした作品世界に流れる人生観を“短いことば”として凝縮し、読者の心に直接届けることを目的とした新たな試みです。物語ではなく、“言葉そのものが主役”となる本として、名言集や短いフレーズを味わう読書スタイルの広がりの中で、関心を集めています。
■生きづらい時代に寄り添う「ことばの処方箋」
不安や孤独を抱えやすい現代において、人は日々、心の拠りどころを求めています。本書に収められているのは、日常の中でふと心に響く言葉の数々。読む人の気持ちにそっと触れ、心を軽くする言葉を収録しています。
・「過ちを傷にするか、肥やしにするか。」
・「変わらなくても、あなたを好きな人がいる。」
・「決断できないことは、するべきときを待て。」本書より(抜粋)
短時間で読める“ことば形式”_クスリのことば
日常に寄り添うテーマ設計_クスリのことば
■読売新聞広告・書店連動企画で大型展開
本書の発売にあわせ、以下のプロモーションを実施いたします。
●読売新聞広告掲載(2026年4月20日予定)
全国紙・読売新聞にて大型広告展開(2～3面／半5段・2/3スペース)を予定。
中高年層を中心に幅広い読者へ認知拡大を図ります。
●出版社横断コラボで書店展開
同時期に刊行される『新 本所おけら長屋』(祥伝社)と連動し、書店店頭にてL字ラックによるコラボ展開を実施。出版社の枠を超えた取り組みとして話題化を図ります。
L字ラックでコラボ展開
●著者書店巡回・サイン本施策
発売後、都内を中心に著者巡回を実施予定。
大型ポスターやパネル・POPをはじめ、著者直筆の色紙・ミニ色紙を展開し、店頭での訴求力を高めます。購入者向けのサイン本施策も実施予定。
クスリのことば_ポスター
クスリのことば_POP1
クスリのことば_POP2
クスリのことば_POP3
クスリのことば_POP4
著者_クスリのことば
■畠山健二氏より(「はじめに」より抜粋)
私のような三文小説家でも、執筆では苦労しているんですよ。アイデアが浮かばずに頭を掻きむしり、夜は眠れず、酒に溺れ、憂さ晴らしに大金を競馬に突っ込んで大損をする。そんな私を救ってくれるのは、この“味わう”という言葉です。なんて素敵な言葉なのでしょう。「泣いてなんかいませんよ。小説を書く苦しさを味わっているだけですから」
こう思うと、苦しさなどは忘れて、風情さえ感じてしまうから不思議です。
その上、自分が志ん生の粋に達した“粋”な男に思えてしまうのです。
【著者略歴】
畠山健二(はたけやま・けんじ)
1957年生まれ。東京都墨田区出身。
演芸の台本執筆や演出、雑誌コラム連載、ものかき塾講師などを務める。
2012年にデビュー後、「本所おけら長屋」シリーズが大ヒット。
庶民の暮らしの中にある笑いと涙を描き、累計235万部を超えるベストセラー作家となる。
■本書の主な内容
【目次】
第1箋 誰かと話したいのに、誰とも会いたくないあなたへ
第2箋 つい自販機の下の小銭を探してしまうあなたへ
第3箋 今の自分じゃない自分を想像してしまうあなたへ
第4箋 人生を考えると切なさで胸がいっぱいになるあなたへ
第5箋 幸せが何かよくわからなくなっているあなたへ
【書誌情報】
書名 ： クスリのことば
著者 ： 畠山健二
定価 ： 902円(税込)
判型 ： 文庫判
頁数 ： 192頁
発売日 ： 2026年4月15日
ISBNコード ： 978-4-434-37373-2
リベラル社 ： https://liberalsya.com/978-4-434-37373-2_04/
Amazon ： https://www.amazon.co.jp/dp/4434373730
楽天ブックス： https://books.rakuten.co.jp/rb/18555009/
e-hon ： https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refBook=978-4-434-37373-2&Sza_id=MM
7net ： https://7net.omni7.jp/detail/1107691866
【会社概要】
商号 ： 株式会社リベラル社
所在地 ： 愛知県名古屋市中区栄3-7-9 新鏡栄ビル8F
代表 ： 隅田直樹
設立日 ： 1984年
事業内容： 書籍の出版および関連事業
URL ： https://liberalsya.com