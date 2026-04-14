ブレイン・ゲートプラス(所在地：愛知県名古屋市、代表取締役：久次米 宏明)は、生成AIを取り巻くセキュリティリスクと正しい活用方法を学ぶ無料セミナーを開催いたします。ChatGPT・Gemini・Claudeをはじめとする生成AIの業務活用が急速に拡大する中、情報漏洩・著作権侵害・AIエージェント化によるブラックボックスリスクが顕在化しています。本セミナーでは「便利なツールの裏側で起きていること」を分かりやすく解説し、企業が今すぐ取るべき「見える化」と「チェック体制」の設計方法をお伝えします。









■ セミナー詳細

【メインセミナー】

「AI時代に、仕事を守る。」～便利なツールの裏側で、いま起きていること～

主な内容：

・生成AIに入力したデータの行方――「個人的な質問だから大丈夫」の落とし穴

・情報の組み合わせで個人が特定されるリスク(モザイク効果)

・入力情報が「商品」として第三者に渡るメカニズム

・「一度生成AIに聞いたことは、二度と消せない」――記憶設定の実態(ChatGPT・Gemini・Claudeの違い)

・1人の判断ミスが会社全体の損失につながる連鎖リスク

・「生成AIが作った ≠ 自由に使える」著作権・特許の盲点

・2026年以降のAIエージェント時代に高まる4つの死角(経路の増加・間違いの放置・勝手な行動・AI同士の会話)

・人間とAIによる何重ものフィルター設計――「見える化」×「チェック体制」の具体的な作り方









【おまけセミナー】

「AI vs RPA」～業務自動化の2大潮流を徹底比較～

生成AI(ChatGPT等)とRPAツール(WinActor)、業務自動化の2大選択肢を徹底比較。それぞれの得意領域・コスト・導入難易度・セキュリティ特性を整理し、自社に最適な活用方針を考えます。メインセミナーとセットで受講することで、AIを「安全に・正しく・効果的に」活用するための全体像が掴めます。





AIセキュリティ無料セミナー

https://braingate-plus.co.jp/ai









■ 対象者

・生成AIを業務で使っている、または導入を検討している方

・社内のAI利用ルールを整備したい情報システム部門・管理部門の方

・AIセキュリティリスクを経営・実務の両面から理解したい経営者・管理職の方

・RPAと生成AIの違いを正しく理解し、自社の自動化戦略を考えたい方









■ 開催概要

参加費 ： 無料

開催形式 ： オンライン / 会場 / 企業内訪問(ご要望に応じて柔軟に対応)

開催時間 ： 2時間

主催 ： 株式会社ブレイン・ゲートプラス 営業部

お申し込み・お問い合わせ： https://braingate-plus.co.jp/ai

TEL ： 052-485-8817









■ 株式会社ブレイン・ゲートプラスについて

当社は、「見える化」×「チェック体制」を軸に、企業のAI活用を安全・効果的に推進するコンサルティングサービスを提供しています。オンライン・会場・企業内訪問など、どのかたちでもご一緒に考えさせていただきます。何から始めたらいいか迷ったら、まずはお気軽にご相談ください。

また、NTTブランドの業務自動化RPA「WinActor」の正規一次代理店として、導入から定着までを重視した伴走支援を実施し、多くのお客様の業務改善と継続的な活用を実現してきました。無償サポートを含む継続的な支援体制により、その取り組みはWinActor開発元より「既存ユーザ定着賞(2021年度)」および「更新賞(2020年度～2022年度)」として評価されています。

これらの実績で培ったノウハウを活かし、AI活用やクラウドサービスの選定から導入、運用・定着までを一貫して支援しています。





お問い合わせはこちらから

https://braingate-plus.co.jp/contact/









■会社概要

会社名 ： 株式会社ブレイン・ゲートプラス

所在地 ： 愛知県名古屋市中村区名駅4-22-22 名駅KMビル 8F

設立 ： 2023年3月

資本金 ： 10,000,000円

代表者 ： 代表取締役 久次米 宏明

事業内容： 業務のDX化やシステムのコンサルティングなど、ITによるご支援を提供しています。

URL ： http://www.braingate-plus.co.jp/