健康経営優良法人2026(中小規模法人部門)認定証取得のお知らせ
ねじの販売を行う池田金属工業株式会社(所在地：大阪府大阪市西区新町4-7-11)は、日本健康会議により認定される「健康経営優良法人2026(中小規模法人部門)」を取得いたしました。
健康経営優良法人 ロゴ
https://www.ikekin.co.jp/news/17577/
■制度と評価理由
健康経営優良法人は、従業員の健康管理を経営戦略として実践し、企業価値向上に努める優良企業を認定する制度です。具体的には、健康診断受診率の実質100％達成、ストレスチェック実施、健康課題に基づく具体的な目標設定と推進計画の策定、食生活・運動・長時間労働対策などの取り組みが評価されました。
認定証
また、別途取得した「健康宣言の証(銀の認定証)」は、健康企業宣言STEP1への参加後、6ヶ月以上の取り組み実績と実施結果レポート(80点以上)の提出により、加入健康保険組合から認定されたものです。これにより、健康づくり担当者の設置や社内外への健康宣言発信が確認されました。
URL： https://www.ikekin.co.jp/news/11977/
■会社概要
商号 ： 池田金属工業株式会社
代表者 ： 代表取締役社長 武井 宏樹
所在地 ： 〒550-0013 大阪府大阪市西区新町4-7-11
設立 ： 1950年12月
事業内容： 工業用ファスナー、金属部品の開発・製造・販売
資本金 ： 2,000万円
URL ： https://www.ikekin.co.jp/
【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】
池田金属工業株式会社
TEL ： 06-6538-2672
お問い合せフォーム： https://ikekin.smktg.jp/public/application/add/10894