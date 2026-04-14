株式会社HLC(本社：神奈川県横須賀市、代表取締役社長：渡邉 勲)が展開するリハビリ特化型デイサービスFC「ソレイルミナーレ」は、利用者のリハビリ経過を比較動画にまとめる専用ツールの加盟店向け提供を開始しました。

従来、映像の編集・加工・書き出しを含めて1本あたり約40分を要していた作成作業が、約10分で完了します(素材準備済みの状態での自社検証)。作成した動画は二次元コード化してケアマネジャーへ配布でき、利用者の変化をケアマネジャーへよりわかりやすく伝える取り組みを進めています。





介護現場にもっとスムーズな情報共有を









【取り組みの背景】

利用者一人ひとりに合ったケアを継続するためには、リハビリの経過や日々の変化をケアマネジャーやご家族と正確に共有することが重要です。しかし、紙の報告書だけでは日々の変化を実感しにくく、サービスの効果が伝わりにくいという課題がありました。利用開始時と現在の映像を比較動画としてまとめ、二次元コード化して共有資料に反映するまでには、編集方法や素材の状況によって1件あたり約40分程度を要することもありました。ソレイルミナーレでは、これらの工程をDX化で一気通貫にし、FC本部主導で加盟店への展開を進めてきました。





動画撮影から共有まで「ひとつの流れ」で









【専用ツールの仕組み】

専用ツールでは、利用開始時と現在のリハビリ映像を並べて比較動画を作成し、二次元コード化まで一気通貫で行えます。ケアマネジャーへの報告時に二次元コードを配布することで、スマートフォンから動画を確認でき、利用者の変化を視覚的に共有できます。FC本部がツールの導入から運用定着まで伴走支援することで、IT活用に不慣れなスタッフでも無理なく活用できる体制を整えています。動画の撮影にあたっては、利用者およびご家族の同意を得た上で運用しています。









【自社検証実績】

従来の作成時間 ： 1本あたり約40分(編集・加工・書き出しを含む)

専用ツール導入後： 1本あたり約10分(自社検証)

店舗規模 ： 全国26店舗(ソレイルミナーレ17店舗、リハてらす9店舗)





事業所内風景









【空間設計とDXの両立】

カフェのようなおしゃれな空間で利用者が自発的に通いたくなる環境設計と、DXによる営業支援の両立が、ソレイルミナーレの特徴です。FC本部の伴走により、ITが苦手な事業者でもスムーズにDXを導入できる仕組みを整備し、地域の介護サービスの質向上に取り組んでいます。









【今後の展開】

3年以内に全国100店舗体制を目標に掲げ、比較動画活用の拡充と加盟店への順次展開、介護情報基盤への対応を見据えたICT整備を推進します。スタッフが利用者と向き合える環境づくりを全国へ広げてまいります。









【ソレイルミナーレについて】

ソレイルミナーレは、カフェのようなおしゃれな空間づくりを特徴とするリハビリ特化型デイサービスです。利用者が自発的に「行きたい」と感じられる環境設計と、現場スタッフの業務効率化の両面から、継続しやすい介護サービスの提供を目指しています。Instagramを活用した情報発信も加盟店ごとに展開しており、フォロワー4万人超の事業所も生まれています。SFAや100種超の研修プログラムなど、FC本部が営業・運営を包括的に支援しています。









【会社概要】

会社名 ： 株式会社HLC

取締役会長 ： 田中 秀治

代表取締役社長 ： 渡邉 勲

所在地 ： 〒239-0808

神奈川県横須賀市大津町1丁目12-40 大津レジデンス 1F

電話番号 ： 046-894-5992

事業内容 ： フランチャイズ本部・加盟店支援事業・コンサルティング事業

ブランド ： ソレイルミナーレ(17店舗)、リハてらす(9店舗)

SNS ： Instagram(加盟店運用) フォロワー4万人超の事業所あり

※2026年3月時点

ホームページURL： https://s-hlc.co.jp/

FC加盟店募集URL： https://s-hlc.co.jp/franchise/