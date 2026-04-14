ルーキーワークス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：中川高一、以下「ルーキーワークス」）は、グローバル人材を対象としたオンライン型インターンシップイベント「Global Internship Fair 2028」を5月13日（水）に開催いたします。

本イベントは、外国人留学生、日本人留学生（海外大学在籍者）、帰国留学生、交換留学経験者、ならびにグローバルに活躍したい日本人学生を対象に、企業との接点を創出することを目的として実施するものです。全国の大学に在籍するグローバル人材にも参加機会を開放することで、企業にとっての採用母集団形成と、学生にとってのキャリアの選択肢拡大の両立を目指します。 近年、外国人留学生の在籍数増加と日本国内での就職ニーズの高まりが進む一方で、語学力や国際経験を活かせる企業と学生が早期に出会える実践型の機会は、依然として十分とはいえません。また、企業側でもインターンシップを起点とした採用ニーズが高まっており、学生・企業双方にとって有効なマッチング機会の創出が求められています。 こうした背景を踏まえ、「Global Internship Fair 2028」は、グローバル人材に特化したキャリア接点の創出、語学力・国際経験を活かせる企業との出会いの提供、企業の国際人材採用母集団形成の支援を主な目的として企画されました。少数精鋭の最大10社に絞り込み、3分間スピーチと25分間の企業説明セッションを組み合わせた回遊型設計とすることで、短時間で深い相互理解を促し、応募や面談など次のアクションにつながる機会創出を目指します。 また、本イベントでは、ルーキーワークスのネットワークを活用し、全国約350大学のキャリアセンター等への告知も予定しています。 ルーキーワークスは、本イベントを通じて、学生・企業・大学の三者にとって実効性のある接点を生み出し、日本におけるグローバル人材の育成とキャリア形成に貢献してまいります。

■代表コメント ルーキーワークス株式会社 代表取締役 中川高一 『Global Internship Fair 2028』は、外国人留学生や海外経験を持つ日本人学生が、自身の強みを活かせる企業と早期に出会うための実践的な機会です。学生にとってはキャリアの選択肢拡大、企業にとっては多様な人材との接点創出につなげ、日本のグローバル人材育成に貢献してまいります。

■開催概要

イベント名：Global Internship Fair 2028 開催形式：オンライン（Zoom） 開催時期：2026年5月13日（水） 対象学生：外国人留学生（学部・大学院）、日本人留学生（海外大学在籍者）、帰国留学生、交換留学経験者、グローバル人材として活躍したい日本人学生 対象学年：文系・理系／大学1年生～3年生、大学院1年生 参加企業数：10社予定 共催： 上智大学キャリアセンター ■参加企業（予定・順不同） JTBグループ 住友電気工業株式会社 株式会社ニッスイ セイコーグループ株式会社 東レグループ 富士フイルム株式会社 オリックス株式会社 イオンリテール株式会社 ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社 株式会社メタルワン ■当日プログラム（予定） 13:30～13:40 オープニング 13:40～14:20 3分間スピーチ（10社） 14:25～14:50 セッション1（25分） 14:55～15:20 セッション2（25分） 15:25～15:50 セッション3（25分） 15:55～16:20 セッション4（25分） 16:25～16:50 セッション5（25分） 17:00 終了

■ルーキーワークス株式会社について

https://gakuchikawork.com/articles/globalinternshipfair2028.html

会社設立：2013年11月11日 事業内容：学生採用支援事業、学校支援事業 所在地：東京都千代田区西神田2-1-2 西神田センタービル 5F 代表者：代表取締役 中川高一 URL：https://rookyworks.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

ルーキーワークス株式会社 Global Internship Fair事務局 TEL：03-6271-9122 MAIL：support@rookyworks.jp