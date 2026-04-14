株式会社シップス（代表取締役 社長：原 裕章 本社：東京都中央区）が展開する、どんな人にも、どんな場所にも、どんな時にも” 似合う服がコンセプトの「SHIPS any（シップス エニィ）」では、4月22日（水）に「セレオ八王子」北館2Fに新店舗をオープンいたします。

新たにオープンするセレオ八王子店は、SHIPS anyのメンズ、ウィメンズ、キッズが揃う複合店。自分らしいスタイルを持つオトナからコドモに向けた、手ごろな価格帯のカジュアル・ビジネスウェアを展開します。またサステナブルで、人と環境にやさしいアイテムをセレクトした生活雑貨など、性別・世代を問わず様々なシーンで使えるアイテムを幅広く取り揃えています。 今回、八王子のご当地情報メディア『八王子ジャーニー』と八王子に本拠地を置くバスケチーム『東京八王子ビートレインズ』とのコラボアイテムを発売！ 八王子といえばの高尾山とムササビをデザインしたTシャツ、『東京八王子ビートレインズ』のネームやデザインを配した、Tシャツ・キャップ・バッグなどのアイテムを限定展開します。

その他にもオープンを記念して「THE MARKET」と題し、2014年にアメリカで創業された、サステナブルな素材とカラフルなデザインが特徴のアウトドアブランド「cotopaxi（コトパクシ）」のバッグをはじめとした、SHIPS anyらしいセレクトアイテムを展開し、生活を楽しく彩るアイテムを提供します。 白を基調とした明るくクリーンなSHIPS anyの世界観を表現した新店舗でぜひお買いものをお楽しみください！

■SHIPS any セレオ八王子店

店舗名：SHIPS anyセレオ八王子店 オープン日：4月22日（水） 住所：東京都八王子市旭町1-1 セレオ八王子北館2F 電話番号：042-686-1307 （4/22オープンより開通となります） 営業時間：10:00～20:00

■限定アイテム

SHIPS any × 八王子ジャーニー Mt.Takao PRT TEE Price：\4,950（Inc. tax） Color：ホワイト/ネイビー Size：S/M/L SHIPS any × 八王子ジャーニー Mt.Takao PRT CAP Price：\4,400（Inc. tax） Color：ベージュ/ネイビー Size：FREE SHIPS any × 八王子ジャーニー Mt.Takao PRT BAG Price：\4,400（Inc. tax）

SHIPS any × 東京八王子ビートレインズ × 八王子ジャーニー PRT TEE Price：\4,950（Inc. tax） Color：ホワイト/ブラック Size：S/M/L SHIPS any × 東京八王子ビートレインズ × 八王子ジャーニー PRT CAP Price：\4,400（Inc. tax） Size：FREE SHIPS any × 東京八王子ビートレインズ × 八王子ジャーニー PRT BAG Price：\4,400（Inc. tax）

■ノベルティ

税込み10,000円以上お買い上げのお客様にセットでもらえるカプセルトイイベントを開催。 （ノベルティは数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。あらかじめご了承下さい。）

■SHIPS anyとは

https://www.shipsltd.co.jp/a/anews20260414/

“ SHIPS any （シップス エニィ）” は、「どんな人にも、どんな場所にも、どんな時にも似合う服」をテーマにした等身大の自分らしさをスタイリングできるブランドで、エコフレンドリーな取り組み“少しのいいこと”も魅力のひとつです。 シップスが永く培ってきたDNAを引き継ぎながら、自分らしいスタイルを持つオトナからコドモに向けた、手頃な価格帯でカジュアルからビジネスウェアを展開します。

公式WEBサイト https://www.instagram.com/ships_any_official https://www.facebook.com/shipsany/