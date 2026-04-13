■ 開催背景 100年以上続く老舗うなぎ屋「川八」から受け継いだ秘伝のタレと、備長炭による関西風地焼きの技を守り続け、三重県四日市の地で創業以来55年。これもひとえに、地域の皆様の温かいご支援のおかげと深く感謝しております。 この節目を皆様への"感謝"として形にするとともに、これから先の50年も皆様と一緒に成長していきたいという強い想いを込め、今回の創業55周年記念イベントを企画いたしました。 ■ イベント内容 ① 一番人気「丼定食」が 550円引き！ うな重をメインにお刺身・う巻き・粕漬けなど全7品を楽しめる、当店一番人気の「丼定食」を、創業55周年にちなんだ 550円引き でご提供いたします。 通常価格：3,900円（税込） → 特別価格：3,350円（税込） この機会にぜひ、うな勢自慢の味をお得にご堪能ください。 ② キッズメニューをリニューアル！キッズ会員登録のお子様は 無料！ 次の55年、そしてその先へ--。未来を担う子どもたちと一緒に成長していきたいという想いから、この度キッズメニューを全面リニューアルいたしました。 さらに、キッズ会員にご登録のお子様（小学6年生まで）は、キッズメニューが無料となります。ご家族揃ってうな勢へお越しください。 ■ 開催概要 項目内容期間2026年4月3日（金）～ 4月29日（水・祝）場所うな勢（三重県四日市市） 対象：①は全てのお客様、②はキッズ会員登録済みの小学6年生までのお子様 公式サイトhttps://www.unasei.co.jp/ ■ 会社概要 項目内容店舗名うな勢（うなせい） 所在地：三重県四日市市 創業：1971年（昭和46年）：特徴関西風地焼き・備長炭・伊賀米コシヒカリ使用、最大80名収容、駐車場45台完備URLhttps://www.unasei.co.jp/ 【本件に関するお問い合わせ】 うな勢（うなせい） 担当：木本 TEL：059-353-0100 Email：unasei0100@gmail.com