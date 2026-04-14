岐阜県関市の靴下工場、1937年創業の株式会社東洋繊維は、2026年4月15日～4月21日まで、横浜高島屋1階イベントスペースにて開催される「メゾンドエフ」POP UP SHOPに出展いたします。 本イベントでは、1300年の歴史を持つ伝統素材・美濃和紙を使用した靴下ブランド「AMIGAMI（アミガミ）」をはじめ、天然素材を活かしたソックスコレクションを紹介します。

「メゾンドエフ」について メゾンドエフは、高崎高島屋が編集するコンセプトショップです。 「日常を上質に」をテーマに、国内外のファクトリーブランドやロングセラーのデザイン雑貨をセレクトし、ものづくりの背景や面白さを発信しています。 今回のPOP UPでは、東洋繊維のほか、レザーブランド「chi.wata」、刺繍アクセサリー「トリプル・オゥ」など、こだわりのものづくりを行うブランドが出店します。

素材から靴下を設計する工場 東洋繊維の靴下づくりは、デザインからではなく「素材（糸）から設計すること」から始まります。 天然繊維の特性を活かした糸づくりを行い、昭和時代の編み機を整備しながら、履き心地を追求した靴下を生産しています。 岐阜県関市の工場で、1937年の創業以来、靴下づくりを続けています。

美濃和紙から生まれたソックス 岐阜県には、1300年以上の歴史を持つ伝統工芸・美濃和紙があります。 東洋繊維では、この和紙を細く撚り糸として使用し、靴下の素材として活用しています。 和紙の糸は ・軽くて蒸れにくい ・さらっとした履き心地 ・天然素材ならではの風合い といった特徴があり、日常使いに適した素材として注目されています。 この素材から生まれたソックスブランドが「AMIGAMI」です。

東洋繊維のソックスラインナップを紹介 今回のPOP UPでは ・AMIGAMI ・StockSock ・尾州産地のメリノウールソックス など、東洋繊維が展開する天然素材のソックスラインナップを紹介します。 期間中は東洋繊維のスタッフも店頭に立ち、靴下づくりの背景や素材の特徴について直接紹介します。

POP UP概要 メゾンドエフ POP UP SHOP 期間：2026年4月15日～4月21日 場所：横浜高島屋 1階イベントスペース

株式会社東洋繊維 1937年創業。岐阜県関市にある靴下工場。 天然繊維から糸を設計し、昔ながらの編み機で履き心地を追求した靴下を作り続けています。