日本三景・松島湾を望む「かきとあなご 松島 田里津庵（たりつあん）」では、2026年4月14日（火）より、新メニュー「濃厚ぷっくり牡蠣ひつまぶし」の提供を開始します。 冬が旬と思われがちな牡蠣ですが、春の海は植物プランクトンが豊富になり、牡蠣が栄養をたっぷり蓄える季節でもあります。海水温の上昇とともに育つ“春牡蠣”は、1年の中で最も大きく育ち、ふっくら甘みのあるやさしい味わいが特長です。

背景 ～春牡蠣のふっくらやさしい甘み～

宮城県産の牡蠣を秘伝のたれでふんわりと炊き上げ、旨みを閉じ込めました。まずはそのまま、次に薬味を添えて、最後は一番出汁をかけて。味わいの変化を楽しむ“ひつまぶしスタイル”でご提供します。 ぷっくりとした食感と濃厚なコク、出汁のやさしい余韻。春ならではの牡蠣の魅力を、食べ進めるごとに感じられる一品です。 厳格な安全管理のもと育てられた契約漁業者の牡蠣を使用した、春ならではのやさしい甘みは、今の時期だけの味わいです。

濃厚ぷっくり牡蠣ひつまぶし

https://taritsuan.ichinobo.com/

・宮城県産牡蠣ひつまぶし（中盛）、一番出汁、薬味（初摘み海苔・山椒の有馬煮） ・蔵王地養卵だし巻き卵 ・お吸い物 ・自家製ピクルス 4,500円（税込）

特徴

・春に旨みを増す“宮城県産 春牡蠣”を使用 ・秘伝たれでふんわり炊き上げた濃厚な味わい ・まずはそのまま・薬味と一緒に・かつおと昆布の一番出汁をかけて、三つの味わいで楽しむひつまぶし

【牡蠣 or あなご】 選べるひつまぶしメニュー「かきあなご膳」

・究極のかきフライ(3 個) 3 種の香味野菜と蔵王地養卵のタルタルソース・国産レモン ・選べるひつまぶし(小盛) 宮城県産牡蠣ひつまぶし or 三陸産天然あなごひつまぶし 一番出汁・薬味 +1,000 円でひつまぶし(中盛)に変更できます ・お吸い物 ・自家製ピクルス ・グリーンサラダ

中トロ・赤身・すき身…本鮪を食べくらべで味わう「みやぎ本鮪丼」も期間限定で初登場

同日より、本鮪のそれぞれ異なる味わいを一度に楽しめる、本鮪の食べくらべ丼も初登場。 脂の甘みが広がる中トロ、すっきりとした旨みの赤身、口どけのよいすき身。部位ごとの個性を引き立てながら、黄身香煎や薬味を添えることで、味の変化も楽しめる逸品です。

松島湾を望むオーシャンビューの特等席 / 一の坊別邸「かきとあなご 松島 田里津庵」

松林が馬のたてがみのよう…自然が創り出した桟橋「馬の背」まで徒歩12分

アクセス

https://www.atpress.ne.jp/news/5061727

お車：松島海岸ICよりお車で約5分、無料駐⾞場完備 電車：ＪＲ仙石線陸前浜田駅 徒歩約12分 ＪＲ仙石線東塩釜駅 タクシー約8分 ＪＲ仙石線松島海岸駅 タクシー約8分

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%81%8B%E3%81%8D%E3%81%A8%E3%81%82%E3%81%AA%E3%81%94+%E6%9D%BE%E5%B3%B6+%E7%94%B0%E9%87%8C%E6%B4%A5%E5%BA%B5

住所：宮城県宮城郡利府町赤沼字井戸尻132-2 電話：0570-041-075（よいあなご） 時間：11:00～15:00(ラストオーダー14:00)

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