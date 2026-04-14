株式会社サイバーレコード（本社所在地：熊本県熊本市、代表者：増田一哉、以下「当社」）は、2026年3月、米国ロサンゼルスにて開催された2つのイベントに参加し、現地スタートアップBLIVE GLOBAL LLC dba Ding-go（本社：米国カリフォルニア州、以下 Ding-go）との連携による日本ブランドの北米展開モデルの検証を実施したことをお知らせいたします。

背景：北米市場における課題とアプローチ

アジア各国ブランドの海外進出が加速する中、日本企業が米国市場へ参入する際には、以下のような課題が存在します。 現地における販売チャネルと流通ネットワークの整備 オフラインとオンライン販売のシナジー創出 FDA等の認証対応におけるコストの高さと手続きの煩雑さ 言語と文化の違いによるコミュニケーション障壁 これらの課題に対し、サイレコはDing-goとの連携により、日本の地方 × 米国サプライチェーン構築のための一体型ソリューションを提供します。

実施イベントの概要と成果

1. San Gabriel Lantern Festival（2026年3月21日～22日） カリフォルニア州サンガブリエルで開催された、ロサンゼルス地域における代表的なアジア文化イベントに参加しました。 ・内容：Ding-goのネットワークを活用し、日本をテーマにした展示スペースを設置。日本の中小企業による食品等の展示・販売を行いました。 ・成果：オンライン上で200SKU以上の商品を同時展開し、「オフライン体験×オンライン販売」の連動モデルを実践 。来場者からの直接的なフィードバック収集を通じ、日本商品の受容性とブランド認知の初期構築を確認しました。 2. Brand Popup @ BLANKSPACES Venice（2026年3月26日） ロサンゼルス・ベニスにて、VCやスタートアップ創業者、ブランド責任者が集うビジネスイベントに参加しました。 ・内容：LululemonやLiquid Deathのエグゼクティブによる講演が行われる中、米国ブランドエコシステムとの接点を構築。 ・成果：アジア系消費者層に留まらない、より広範な米国消費市場へのアプローチの可能性を探るとともに、投資家コミュニティにおけるプレゼンス向上を図りました。

当社が提供する北米展開モデル

当社は、従来の越境EC支援の枠を超え、以下の機能を備えた「ビジネスインフラ」を提供します。 ・オフライン×オンライン：POP-UPや常設店舗での体験と、Ding-go・Amazon等のECチャネルを連動。 ・現地運営・物流：Ding-goによる現地運用体制と、3PL配送ネットワークによる効率的な物流。 ・コンプライアンス支援：FDA認証等の煩雑な手続きに関する情報提供・対応支援。

今後の展望

当社は、米国西海岸を起点に以下の展開を予定しています。 ①常設拠点の構築：2026年中盤を目処に、ロサンゼルスに日本ブランドの常設展示・販売拠点を設立。 ②オムニチャネルの強化：現地ディストリビューターや小売チェーンとの連携を深め、ECとリアルの融合による安定供給体制を構築。 ③全米展開への拡大：西海岸での知見を活かし、中西部・東海岸への段階的な進出を目指します。

株式会社サイバーレコードについて 2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡ 【社名】株式会社サイバーレコード 【代表者】代表取締役社長 増田一哉 【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F 【設立】2008年8月1日 【URL】https://www.cyber-records.co.jp/ 【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form