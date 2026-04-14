日本アニメーション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：石川和子）がアニメーション制作・ライセンス展開を行う『ラスカル』とTVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』のコラボレーションが決定いたしました。2026年4月14日（火）10:00よりオンラインくじサービス「くじクリフ」にてコラボオンラインくじを販売いたします。とてもキュートな新規描き下ろしイラストグッズをぜひチェックしてください！

【オンラインくじ概要】

販売期間：2026年4月14日(火)10:00 ～ 2026年5月14日(木)17:59 価格：1回 770円（税込）※別途発送手数料がかかります 購入ページ：詳細はくじクリフ公式サイトにて https://kuji-cliffe.com/lp/rebornrascalkuji/

【賞品ラインナップ】

【「くじクリフ」とは】

みんなの「欲しい」や「見たい」といった感情を刺激するハズレなしのオンラインくじサービスです。 関連サイト 公式サイト：https://kujicliffe.com/ 公式X：https://x.com/Sutcliffe_O_S

【参考資料】

『ラスカル』とは

1977年に「世界名作劇場」シリーズの3作目として製作・放送されたTVアニメ「あらいぐまラスカル」のキャラクター。2027年には放送50周年を迎えます。チャームポイントであるしましまのしっぽが愛らしいその姿は幅広い世代の心をつかんでいます。かわいらしくデフォルメされたラスカルは、デジタルコンテンツやSNSを中心に活躍しており、ジャンル問わず様々なコラボをこなす人気キャラクターとなりました。

「ラスカル」の最新情報はこちらから Webサイト https://www.araiguma-rascal.com/ X https://x.com/Rascal_tweet 公式LINEアカウント 「@rascal」で検索

＜本件に関するお問い合わせ先＞

【オンラインくじに関するお問い合わせ先】 くじクリフ https://kujicliffe.com/contacts/new

【「ラスカル」に関するお問い合わせ先】 日本アニメーション株式会社 広報・宣伝担当：西方 E-mail：pr-NA@nippon-animation.co.jp

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