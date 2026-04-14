一般社団法人那須塩原市観光局（栃木県那須塩原市関谷448-4、局長：織田智富）は、2026年5月9日（土）・10日（日）の2日間、チーズの魅力を発信する新イベント「チーズタウンNASU2026」が開催されることをお知らせいたします。 これに合わせ、那須塩原市の酪農・食・観光資源を体感できる1泊2日のモニターツアー「チーズタウン那須’26！2つの限定公開の工場見学＆非公開の特別な場所見学と「千本松牧場」」を実施いたします。

通常は入ることのできない工場見学や非公開スポットの訪問、さらに温泉地での宿泊や地元ワインの試飲など、那須塩原市の魅力を凝縮した特別プログラムです。

■チーズタウンNASU2026とは

「チーズタウンNASU2026」は、"那須をチーズの街に"をコンセプトに初開催される、チーズをテーマとした体験型イベントです。 会場では、那須エリアのチーズや乳製品をはじめ、地元食材を活かしたグルメ、ワインなどが楽しめるほか、生産者や事業者と直接触れ合える機会も創出。那須の酪農文化と食の魅力を五感で楽しめる2日間限定のイベントとなっています。

イベント概要

【開催日】2026年5月9日（土）・10日（日） 【時間】9：30～16：00（飲食ブースは10時～） 【会場】JR那須塩原駅前西口広場（栃木県那須塩原市大原間西１丁目） 【イベントのみどころ】 ①さけるチーズ作り体験（定員：各日50名） ②クイズに正解して豪華賞品を当てよう！那須のチーズ王決定戦 ③食べて！飲んで！学んで！那須塩原満喫ツアー ④チーズを使った特別料理などが楽しめる飲食店の出店 ⑤チーズタウンNASU BOOK特別販売！

↓チーズタウンNASU2026についてはこちら https://cheesegarden.jp/pages/cheesetownnasu_2026

■"那須をチーズの街に"を体感する新イベントと連動した特別ツアー

本ツアーは、「チーズタウンNASU2026」と連動し、イベントだけでは味わえない"裏側"や"本物の現場"を体験できる特別な1泊2日のツアーです。 酪農が盛んな那須塩原ならではの魅力を、見て・学んで・味わう形で体感いただけます。

出発日：2026年5月9日（土） 1泊2日 料金：お一人様／15,800~228,00円

↓モニターツアーの詳細はこちら https://nasushiobara-kanko.jp/events/26355/

限定公開の工場見学や非公開スポットなど、ここでしかできない体験

ツアーの最大の魅力は、通常非公開または一般見学が難しい施設を含む特別見学です。

・ガイド付きで巡る「新生酪農那須工場」「チーズガーデンTHE OVEN工場」 ・試食や試飲を楽しみながら学ぶチーズづくり・牛乳づくりの現場 ・当日のお楽しみ"非公開の特別な場所"への案内 など、那須塩原の酪農文化を五感で体感できる貴重な機会を提供します。

温泉・ワイン・グルメ…那須塩原の魅力を一度に満喫

さらに、本ツアーでは観光地としての那須塩原の魅力も余すことなく楽しめます。

・グランドオープン1周年を迎えた「那須千本松牧場」をたっぷり140分見学（予定） ・那須塩原ブランド「NASU WINE」3種の試飲 ・選べる宿泊（板室温泉又は塩原温泉） ・夕食時の飲み比べ（ワイン又は南会津の日本酒） 観光・食・温泉が融合した"那須塩原らしさ"を体験できる構成です。

イベントも楽しめる特典付き

ツアー参加者には、2日間限定イベント「チーズタウンNASU2026」で使用できる1,000円分のチケット＆那須のチーズの魅力をお届けするガイドブック（通常1,500円）付き。 ツアー終了後はそのままイベント会場で自由に楽しむことができます。

■ツアー概要

【名称】 チーズタウン那須’26！2つの限定公開の工場見学＆非公開の特別な場所見学と「千本松牧場」 【日程】 2026年5月9日（土）～10日（日） 【集合】 ＪＲ那須塩原駅西口2階 那須地区総合観光案内所（10:50集合） 【料金】 ・板室温泉プラン（ゲストハウスLeu.）：お一人様／15,800円～ ・塩原温泉プラン（湯宿 梅川荘）：お一人様／19,800円～ ※板室温泉プランは、大人のみの受付となります。 ※塩原温泉プランは、小人（小学生以下）の場合、5000円引きとなります。

【行程】 1日目：5月9日（土）

| 時間 | 場所 | 内容 | |---|---|---| | 10：50 | JR那須塩原駅西口2階 那須地区総合観光案内所 | 集合 | | 11：00 | 那須塩原駅 | 出発 | | 11：30～ | 新生酪農那須工場 | ガイド付き工場見学・試飲 | | 12：40～ | 那須千本松牧場 | 自由見学・自由昼食（140分） | | 15：30～ | NASU WINE | ワイン3種の試飲とお買い物 | | 16：40着予定 | 板室温泉（ゲストハウスLeu.） | 宿泊、夕食時にワイン飲み比べ | | 16：50着予定 | 塩原温泉（湯宿 梅川荘） | 宿泊、夕食時に会津の日本酒飲み比べ |

2日目：5月10日（日）

| 時間 | 場所 | 内容 | |---|---|---| | 9：00 | 板室・塩原温泉 | 出発 | | 9：30～ | チーズガーデンTHE OVEN工場 | ガイド付き工場見学・試食・お買い物 | | 11：00～ | 当日のお楽しみ！非公開の特別な場所 | 見学 | | 12：00着予定 | 那須塩原駅 | 到着（自由解散） 「チーズタウンNASU2026」を各自でお楽しみ（1,000円分のチケット付き） |

【申込方法】 本ツアーは、宿泊プランや宿泊人数によって予約フォームが異なります。 お申込みは、那須塩原市観光局ホームページをご確認ください。 お申し込み後、ご予約確認メールを差し上げますのでご確認ください。メールの返信をもって予約完了となります。

↓那須塩原市観光局ホームページはこちら https://nasushiobara-kanko.jp/events/26355/

【本件に関するお問い合わせ先】 一般社団法人那須塩原市観光局 〒329-2801 栃木県那須塩原市関谷448-4 TEL：0287-46-5326