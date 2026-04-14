日本の伝統食“こんにゃく”を楽しく体感する施設こんにゃくパーク(代表取締役社長：横尾 浩之、運営：株式会社ヨコオデイリーフーズ)は、『2026年GWイベント』を2026年5月2日(土)～5月6日(水・振休)に開催します。





物価高騰が続き、ガソリン代の上昇で遠出の計画も見直しがちな2026年のGW。食費・光熱費・交通費とあらゆるコストが家計を直撃するなか、「近場でたっぷり楽しめる場所へ行きたい」というご家族のニーズはますます高まっています。





そんな今年のGWは、こんにゃくパークにて無料コンテンツが充実したイベントを開催。昨年のGWに全国の主要ニュースで大きな反響を呼んだ「キャベツ抱え放題」が今年も復活します。お財布にやさしく、家族みんなでお腹いっぱい楽しめるGWをお届けします。





2026年GWイベント(イメージ)





■GWイベント概要

日程：2026年5月2日(土)～5月6日(水・振休)









■GWイベント詳細

【無料】バイキングで「しらたきのすき焼き」食べ放題

入場も、バイキングも、無料。こんにゃくパークの最大の魅力がこんにゃくバイキングです。毎日15種類のこんにゃくメニューを無料で楽しめるうえ、GW期間中は特別メニューとして「しらたきのすき焼き」が登場します。

・参加費：無料

・実施日：5月2日～5月6日





【有料】キャベツ抱え放題

昨年、全国の主要ニュースでも報じられ大反響となった人気企画が今年も復活！新鮮キャベツを思う存分抱きかかえて、抱えられた分だけそのままお持ち帰りいただけます。物価高の今、新鮮野菜がどっさりもらえるとあって大行列必至のチャレンジです。

・参加費：1,000円(税込)/回

・実施日：5月2日～5月6日

※整理券配布の予定(詳細後日確定)





キャベツ抱え放題





【無料】ステージイベント(1) キャベツ丸かじり大会

ステージ上で繰り広げられるユニークなチャレンジイベント。制限時間内に新鮮キャベツを丸かじり！見ても笑える、参加しても楽しい、家族みんなで盛り上がれるステージです。

・参加費：無料

・実施日：5月2日～5月6日

キャベツ丸かじり大会





【無料】ステージイベント(2) 「板こんにゃく積み大会」

2025年開催時は、5名ずつの対戦形式で、制限時間内に板こんにゃくを一番高く積み上げた方に賞品プレゼント！

・参加費：無料

・実施日：5月2日～5月6日

板こんにゃく積み大会





【有料】果物・新鮮野菜詰め放題

旬の果物や地場で収穫された新鮮野菜を、決められた袋にたっぷり詰め込んでお持ち帰りいただけます。物価高の今だからこそうれしい、食卓が豊かになるお楽しみです。

・参加費：1,000円(税込)/回

・実施日：5月2日～5月6日

果物・新鮮野菜詰め放題





●ミニゼリープレゼント

ご来場の方全員に、こんにゃくパークオリジナルのミニゼリーをプレゼント！

・実施日：5月2日～5月6日





●マネキンによる実演・限定商品販売

こんにゃくパーク限定のオリジナル商品をマネキンが実演販売(詳細後日確定)。

・実施日：5月2日～5月6日









■こんにゃくパークについて

こんにゃくが100年後も食べられるように、消費拡大を目指し2014年にオープンしたこんにゃくのテーマパークです。工場見学、こんにゃくバイキング、こんにゃく手作り体験のほか、こんにゃくショップ、足湯や観覧車など子どもも大人も楽しめる施設づくりをしています。





＜工場見学／無料＞

歴史や雑学をパネルや映像で解説し、こんにゃくとゼリーの製造工程を見学できます。





＜こんにゃくバイキング／無料＞

こんにゃくラーメン、みそ田楽、こんにゃくバーベキューのほか、ゼリーやプリンなど、こんにゃくメニューを毎日15種類ご用意しています。





＜こんにゃく＆ゼリー詰め放題／有料＞

こんにゃく、ミニゼリー、カップゼリー、パウチゼリーなど4か所、各商品は季節ごとに変わります。





＜こんにゃく手作り体験／有料＞

手作りこんにゃくゼリーフルーツ体験コース、こんにゃくカラーマジック体験コース、手作りこんにゃく体験コースの3つのコースをご用意しています。





こんにゃくパークURL： https://konnyaku-park.com/









■会社概要

名称 ： 株式会社ヨコオデイリーフーズ

代表者 ： 代表取締役社長 横尾 浩之(よこお ひろゆき)

所在地 ： 〒370-2202 群馬県甘楽郡甘楽町小幡204-1

創業 ： 1968年(昭和43年)

設立 ： 1989年(平成元年)

事業内容： こんにゃくを中心とした食品の製造・販売・開発

資本金 ： 1,000万円

従業員数： 254名(2026年4月)

URL ： https://konnyaku-park.com/









■お客様からのお問い合わせ先

Tel：0274-60-4100