1 HOTEL HANALEI BAYのネイチャーズ・ウェルネス・サンクチュアリを紹介





カウアイ島ノースショアの次世代ウェルネス・デスティネーション

ハワイ・カウアイ島, 2026年4月14日 /PRNewswire/ -- 1 HOTEL HANALEI BAYは、ハワイで最もマジカルな島、ガーデンアイランド・カウアイ島の北岸に、先駆的なウェルネス・コンセプトであるネイチャーズ・ウェルネス・サンクチュアリをデビューさせることを発表しました。2023年にオープンする1 HOTEL HANALEI BAYは、Barry Sternlicht氏が設立したミッション主導型のラグジュアリーライフスタイルブランド、1 Hotelsのハワイにおけるフラッグシップです。ネイチャーズ・ウェルネス・サンクチュアリは、自然、ウェルネス、栄養、フィットネスとバランスの取れた生活を送るというブランドの哲学を大きく進化させました。このプログラムでは、本格的な筋力トレーニング、高度なリカバリー、最先端の診断学、回復効果のあるスパ・セラピーのほか、自然界の癒しのパワーが結集されています。

「1 Hotelsは、自然界は素晴らしく、身体と心の健康と幸福の秘訣が隠されているという考えに基づいて設立されました」と、1 Hotelsの創設者であり、Starwood Hotels会長のBarry Sternlicht氏は述べています。「ネイチャーズ・ウェルネス・サンクチュアリでは、その哲学をさらに徹底して実践し、すべてが調和した体験を創り出しました。これは、自然を基盤とし、体力、回復力、そして持続的な健康を支えるよう設計された、より思慮深く、よりつながりを重視したウェルビーイングへのアプローチです。」

ネイチャーズ・ウェルネス・サンクチュアリ4つの柱

測定可能な結果を求めるゲストのためにデザインされたネイチャーズ・ウェルネス・サンクチュアリは、4つの柱を中心に構成されています。

・パフォーマンスと強さ 高度な身体能力は、ネイチャーズ・ウェルネス・サンクチュアリの基礎となる柱です。専門のボディ・アーキテクトが、ゲスト一人ひとりに合わせたエリートレベルのトレーニング・セッションを指導します。受賞歴のある1万平方フィートの屋内・屋外アナトミー・フィットネス施設には、InBody分析やVO₂最大値評価などのハイテク・トレーニング・ツールやパフォーマンス・テストが完備されています。



・回復と復元 疲労回復はもうひとつの柱であり、パフォーマンスと総合的な健康の両方をサポートします。サステナブルなバンフォード・ウェルネス・スパのハワイ第1号店では、バイオフィリック・トリートメント・ルームと植物療法が深いリラクゼーションと再生を促します。さらに、浮遊療法、高気圧酸素療法、赤外線サウナ、コールドプランジ、クライオセラピー、圧迫療法、瞑想ポッドなど、リゾートではめったにお目にかかれない機器を取り入れたタッチレス・セラピーもご用意しています。



・科学に裏打ちされた健康の最適化 ネイチャーズ・ウェルネス・サンクチュアリは、バイタリティ・カウアイを通して、科学的裏付けのある診断法を統合し、長期的な健康と長寿をサポートするパーソナル・ジャーニーを提供します。ゲストは、点滴療法、メディカルエステ、DEXA技術を利用した体成分分析など、革新的なサービスを総合的に利用できます。



・練習場としての自然 山々と太平洋に挟まれたこのリゾートは、壮大な自然の中を探検するようにゲストを誘います。ハイキング、サイクリング、水泳、サーフィン、カヤック、 パドルボード、オープンウォータートレーニングなどが毎日のプログラムに織り込まれ、自然の中で体を動かすことが旅の重要な一部となっています。

信頼できる専門家、1つの統合された体験

ネイチャーズ・ウェルネス・サンクチュアリに命を吹き込み、完全に統合されたウェルネス体験を創造するため、1 Hotel Hanalei Bayはフィットネス、スパ、統合医療の最前線で活躍するリーダーと提携しました。バンフォード・ウェルネス・スパは、オーガニックで持続可能なホリスティックリビングのパイオニアである Carole Bamford氏によって設立されました。アナトミー・フィットネスは、エリート・スポーツ・パフォーマンスとストレングス・コンディショニングに基づいた最先端のアプローチを行う、元NFL選手のMarc Megna氏が率いるフィットネスです。バイタリティ・カウアイは、救急医療を離れ、代謝の健康と長寿のための最先端アプローチを開発した認定医の Betty Dilley博士の発案によるものです。

「多くのウェルネス・デスティネーションは、特定の分野に秀でています」とStarwood HotelsのRaul Leal最高経営責任者（CEO）は述べています。「1 Hotel Hanalei Bayでは、ネイチャーズ・ウェルネス・サンクチュアリが各分野のトップリーダーを集め、ゲストがその間をシームレスに行き来できるような体験をデザインしています。ウェルネス・エコシステムは、ウェルネスの専門家が、結果を増幅させるような形で体験をシンクロナイズさせる手助けをします。」

Signature Wellness Retreats

ネイチャーズ・ウェルネス・サンクチュアリの枠組みは、数日間にわたるリトリート（静養）に焦点を当てています。癒しのスパリチュアル、マインドフルムーブメント、メタボリックサポート、自然の中での回復の時間、パーソナライズされたヘルシー料理、内省的な実践などを組み合わせた旅程をキュレーションします。ゲスト一人ひとりにウェルネス・コーチが付き、滞在前、滞在中、そして滞在後も一貫してサポートします。どのリトリートも4泊でデザインされており、延泊も可能です。1 Hotel Hanalei Bayに宿泊のお客様は、この先駆的なウェルネス・プログラムのサービスをアラカルトで利用することもできます。

栄養療法

ネイチャーズ・ウェルネス・サンクチュアリは、心と体の両方に栄養を与えます。私たちの料理哲学は、治療としての食べ物、そして新鮮な食材を食べる喜びを大切にしています。ご到着の際には、お客様一人ひとりのニーズに合わせて丁寧に調合された、心身をリフレッシュさせるエリクサーをご用意しております。6つのレストランとバーで、ゲストはウェルネスの目標をサポートするためにデザインされたメニューを楽しむことができます。

自然を生かしたアクティビティ

1 Hotel Hanalei Bayの環境は単なる背景ではありません。それはゲストの体験に不可欠な部分です。カウアイ島を象徴する北岸に位置する当リゾートは、手つかずのビーチから緑豊かな風景まで、自然の驚異にアクセスできます。透明度の高い海でウミガメと一緒に泳いだり、近くの緑豊かな山々でハイキングコースや滝を探検したり、世界的に有名なハナレイ・ベイでサーフィンを習ったり、インフィニティプールで静寂に浸りながら忘れられないサンセットを楽しんだりするのに最適です。クルーザーやe-bikeが、ゲストを島の探検へと誘います。

没入型のデイライフ体験

ネイチャーズ・ウェルネス・サンクチュアリは、当リゾートの代表的な「デイライフ」プログラムを通じてさらに広がります。このプログラムは、以下のような体験を通じて、身体の活力、認知機能の健康、そして心の安らぎをサポートするように設計されています。

・文化的実践 レイ作り、フラ、ウクレレ・セッションなどの体験型アート・アクティビティは、ゲストに地元の文化に触れる機会を提供するとともに、神経細胞の活性化を促し、長寿につながる効果があります。



・アウトドアアクティビティ ガイド付きハイキング、カヌー、水泳、電動自転車ツアーなど、持久力を養い、自然とのつながりを感じられるアクティビティをご用意しています。



・マインドフル・フィットネス ピラティス、ヨガ、ボクシング、ゴルフの筋力トレーニングは、可動域とバランス感覚を養います。



・創造的な表現 「ペイント＆シップ」ワークショップのような楽しいイベントは、リラックスした気分と創造的なインスピレーションを呼び起こします。



・教育 睡眠、栄養、環境への責任に関する講演により、情報に基づいた健康的な生活をサポートします。

休息空間

ネイチャーズ・ウェルネス・サンクチュアリに参加すると、すべての客室がリトリートの延長となります。1 Hotelsの自然主導の美学に基づいてデザインされた各スペースは、窓の外に広がる素晴らしい風景によって形作られています。ソフトでオーガニックなテクスチャーが五感を刺激し、原生林や石を使ったバイオフィリックなデザインが屋外とのつながりを穏やかにしてくれます。

ネイチャーズ・ウェルネス・サンクチュアリは、エントリーレベルのキングルームから広々としたシグネチャー・スイートまで、リゾートのどの客室またはスイート・カテゴリーでもご利用いただけます。シグネチャー・スイートには、1,798平方フィートの2階建てプウ・ポア・オーシャン・ロフト、1,800平方フィートのナパリ・ハウス・スイート、2,400平方フィートの2ベッドルームのマカナ・ペントハウスがあります。

結論

ウェルネス・リトリート、プログラム、そしてハワイのエッセンスが一体となり、1 Hotel Hanalei Bayのネイチャーズ・ウェルネス・サンクチュアリーは、ウェルネスの新たなスタンダードとなる比類なき体験を提供します。

1 HOTEL HANALEI BAYについて

カウアイ島北岸のハナレイ・ベイとマカナのそびえ立つ崖の広大な景色を望む23エーカーの1 HOTEL HANALEI BAYは、 1 Hotels and Resortsの旗艦ホテルです。このリゾートには、252の客室とスイートルーム、2万平方フィート以上のスパとフィットネス施設、3つのオーシャンフロント・プールがあります。6つのレストランとバーが、地元の農家、牧場主、漁師、食品生産者と協力し、農場や海から直接届けられる食材でゲストをもてなします。また、この施設には「ネイチャーズ・ウェルネス・サンクチュアリ」が併設されており、スパ・トリートメント、マインドフルな運動、代謝サポート、そして自然を活かした体験を融合させた包括的なプログラムを通じて、ゲストの心・体・精神のバランスを整えるお手伝いをいたします。1 Hotel Hanalei Bayは持続可能なサンクチュアリ（聖域）であり、再生可能な旅行者の体験を通して、インスピレーションを与え、支援し、教育することを約束します。その他の情報は 1 Hotel Hanalei Bayをご覧ください。

1 HOTELSについて

1 Hotelsは、「自然からインスピレーションを受けたミッション主導型のラグジュアリーライフスタイルホテルブランド」として、持続可能なデザインと建築、卓越した快適性、そして比類ないサービスを追求しています。栄誉あるミシュランキー（ MICHELIN Key）の評価を最初に獲得したホテルのひとつである1 Hotelは、「世界を旅する人々こそ、その世界を大切にすべきだ」というシンプルなアイデアにインスパイアされています。結局のところ、世界はたったひとつなのです。1 Hotelsは2015年にマイアミのサウスビーチとマンハッタンのセントラルパークに高級ホテルを開業し、2017年2月にイーストリバー沿いのブルックリン、2019年6月にサンセット大通りのウェストハリウッド、2021年にトロント、2022年にサンフランシスコとナッシュビル、2023年にハナレイベイ（カウアイ島）の旗艦ホテルとブランド初の欧州物件となるメイフェア（ロンドン）、2025年にシアトル、メルボルン（オーストラリア）、コペンハーゲン、そして2026年に東京で開業しています。同ブランドは、カボ・サン・ルーカス（メキシコ）、パリ、エロウンダ・ヒルズ（クレタ島）、オースティン（テキサス州）、リヤド（サウジアラビア）、サン・ミゲル・デ・アジェンデ（メキシコ）、ハドソン・バレー（ニューヨーク州）で開発中の物件を擁し、拡大を続けています。詳細は1hotels.comをご覧ください。



Introducing Nature's Wellness Sanctuary at 1 Hotel Hanalei Bay Credit: Makana Weiss





Main Pool at 1 Hotel Hanalei Bay Credit: Mikkel Vang





1 Bedroom Suite at 1 Hotel Hanalei Bay Credit: Mikkel Vang





Nāpali House Suite at 1 Hotel Hanalei Bay Credit: Mikkel Vang





Bamford Wellness Spa Relaxation Room at 1 Hotel Hanalei Bay Credit: Mikkel Vang





Somadome at 1 Hotel Hanalei Bay Credit: Mikkel Vang





Introducing Nature's Wellness Sanctuary at 1 Hotel Hanalei Bay Credit: Mikkel Vang



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（日本語リリース：クライアント提供）

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