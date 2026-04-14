株式会社アトレ(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋 弘行※)では、アトレ吉祥寺(所在地：東京都武蔵野市)での館内リニューアル期間中、通常は壁となってしまう仮囲いを活かした「仮囲いアートギャラリー」を2026年3月24日(火)から展開しております。





※高は、正式には「はしごだか」





(1)仮囲いアート紹介ポスター





【アトレ吉祥寺の仮囲いに描くアートプロジェクト】

「工事中＝隠すもの」という常識を覆し、今しか見られない4つのバリエーション豊かなアートコンテンツを展示し、お買い物の合間にふと心が躍る、新しい買い物体験をお届けします。









■ プロジェクトコンセプト： 「IN BETWEEN」 ― 未来と日常のあいだ。

仮囲いは、まだ完成していない「未来」と、すでに動いている「日常」のあいだに生まれる一時的な存在です。私たちはこの空間に、仮囲いの中にだけ住むオリジナルキャラクターを設定しました。キャラクターが周囲の店舗や行き交う人々の気配を感じ取り、その場所にふさわしいアートを魔法のように描き出していくというストーリーをお楽しみください。









■ 展開内容のトピックス

通路幅やエリア特性に合わせ、地下1階から1階にかけて、今しか出会えないバリエーション豊かなアートを展開します。





(1)写真×アート

「アトレ吉祥寺のここ知ってる？」をテーマに、吉祥寺の名所や施設内の写真にアーティストが描くイラストを重ねます。館内のどこの写真か、思わず探したくなるアートです。





(2)エリア×アート

異国の街に入り込んだような非日常を感じられる風景アートです。街中でカフェをしたり、歩いているかのような気持ちになれるくつろぎ空間です。





(3)リアル×アート

点検口や、照明といった実在の設備をあえて避けず、アートの一部として取り込む遊び心あふれるアートです。この空間でしか生まれない、奇跡のコラボレーションをお楽しみください。





(4)参加×アート

普段は見るだけの壁(仮囲い)にあなたのアートが落とし込まれる、今だけの参加型ワークショップです。





(2)写真×アート





(3)エリア×アート





(4)リアル×アート





■ (4)参加×アート ワークショップイベント

：仮囲いのキャンバスに自分色を刻もう！「みんなで創る塗り絵アート」

プロのアーティストが描く巨大なアートの一部を、あなたの自由な色彩で彩ってみませんか？

本イベントは、リニューアル期間中の仮囲いを舞台に、地域の皆様と一つの巨大なアートを完成させる参加型ワークショップです。プロのアーティストが描いたピースを自分の好きな色でペイントし、アトレ吉祥寺の通路を彩る「本物の展示物」として掲出される、今この瞬間だけの特別な体験となります。





【開催概要】

日時 ： 2026年5月5日(火)

場所 ： アトレ吉祥寺 地下一階「美登利寿司」前

募集人数： 50名

対象者 ： 4歳～小学6年生

参加方法： 事前予約制

※予約は先着順

※お一人様1回まで

※イベント詳細やご予約方法は、後日アトレ公式LINEにて配信されます





(5)参加×アート





■ アーティスト情報

【知路雅文】

大学卒業後、本場のストリートアートを学ぶために渡米。ニューヨークやロサンゼルスを巡り、街中の壁に描かれたアートや、現地のアーティストとの交流を通じて、多様なスタイルと技法を学ぶ。





(6)アーティスト「知路雅文」





【ELLYLAND(エリーランド)】

誰にでもあるような日常をポップな色使いとくっきりとした黒のゆるい線で表現。その絵の前後の物語を想像したくなるような一瞬を描く。個展やグループ展、デザイン提供など精力的に活動中。





(7)アーティスト「ELLYLAND」





【たけうちあつし】

シンプルな線と少ない色で主に人物を描く。広告、書籍、アパレルなどに幅広くイラストを提供。イラストのモチーフはスケートボード、映画、ファッションなどが多い。





(8)アーティスト「たけうちあつし」





【鈴木文彦】

編集プロダクション経営、映画ライターを経て、大好きだったフィルム写真の専門誌「snap!」を創刊し、写真の世界へ。趣味の写真・カメラに関する数々の雑誌を全ページ撮影・執筆・編集をモットーに手掛ける。





(9)アーティスト「鈴木文彦」









■ 「アトレ吉祥寺」施設概要

施設名 ： アトレ吉祥寺

所在地 ： ・本館 東京都武蔵野市吉祥寺南町1丁目1番24号

・東館 東京都武蔵野市吉祥寺南町2丁目1番3号

営業時間 ： 10：00～21：00 ※一部店舗により異なる

階数 ： 本館・東館 地下1階～2階

店舗面積 ： 約12,000m2

ショップ数： 209ショップ(2026年4月14日時点)

アクセス ： 吉祥寺駅(JR・井の頭線)直結

URL ： https://www.atre.co.jp/kichijoji/









■ SC運営会社概要

名称 ：株式会社アトレ

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号 恵比寿ネオナート6F

会社設立 ：1990年4月2日

資本金 ：16億3千万円

代表取締役社長：高橋 弘行

事業内容 ：駅ビルの管理および運営等

運営施設 ：アトレ恵比寿、アトレ川崎、アトレ吉祥寺、アトレ上野 他





※高は、正式には「はしごだか」





(10)アトレサステナブルマーク





(11)SDGsマーク