【とかち塚田】4/13(月)より春の宴会プランスタート～とかちの魅力を詰め込んだ個性豊かな宴会メニューが飲み放題付き4,500円から～

株式会社エー・ピーホールディングス

株式会社エー・ピーホールディングス（本社：東京都豊島区、代表取締役会長 兼 社長：米山久、以下APHD）が運営する北海道十勝新得町塚田農場（とかち塚田）は、2026年4月13日（月）より、春の宴会プランを開始します。

北海道産の「新得地鶏」を満喫できる地鶏堪能コース、北海道産のラムを贅沢に味わえるジンギスカンコース、人気のチーズコースなど、とかち塚田だけの味わいをご用意します。

新年度が始まって約2週間、新たな仲間との懇親会や気の置けない仲間との語らいにご利用ください。

おすすめ！地鶏堪能コース（5,000円/おひとり様） ※2時間飲み放題付き

十勝で育てられた希少価値の高い新得地鶏の味わいを堪能できる地鶏堪能コース。もっちり、しっとりとした食感が自慢の新得地鶏を塩せき加工した「新得地鶏たたき」や地鶏の白湯スープで地鶏のもも・むね・つくねを味わう濃厚な鍋など、ここにしかない味わいを取り揃えました。

地鶏堪能コース

・濃厚鶏白湯スープの地鶏鍋

・〆 葱ラーメン

・芽室枝豆

・グリーンサラダ

・新得地鶏たたき 山わさび

・新得地鶏ささみ焼さっぱりレモンジンジャー

・ポテトフライ〈チーズ&ペッパー〉

・若鶏のざんぎ

・カタラーナ

北海道といえば！ジンギスカンコース（5,000円/おひとり様） ※2時間飲み放題付き

北海道から届く新鮮なラムをロックと肩ロースの2種類でご用意。低カロリー・高タンパクなヘルシーなラム肉は、年度初めで心身ともに緊張の続くこの時期にぜひおススメしたいメニューです。ラムロックの柔らかな食感と旨味、ロースの甘みご堪能ください。

・ラムロック＆ラム肩ロース スライス

・グリーンサラダ

・ポテトフライ〈チーズ&ペッパー〉

・若鶏のざんぎ

・たたききゅうり

・ジンギスカン用野菜（玉葱・もやし）

・ジンギスカン専用ライス＆スープ

・カタラーナ

ジンギスカンコース

チーズ好き必食！チーズコース（おひとり様5,000円） ※2時間飲み放題つき

海鮮の旨味と濃厚なチーズを使用した贅沢なブイヤベースチーズ鍋をメインに、ラクレットチーズを味わうグリル、とうもろこしのチーズ焼き、デザートにはチーズケーキとチーズ好きには堪らないコースです。

チーズコース

・ブイヤベースチーズ鍋

・〆リゾット

・燻製鮭のポテトサラダ

・グリーンサラダ

・チーズトースト

・十勝ラクレットチーズ グリル野菜とソーセージ

・ポテトフライ〈チーズ&ペッパー〉

・とうもろこしのチーズ焼き

・チーズケーキ ハスカップソース

地鶏もチーズも楽しめる！W名物コース（5,000円） ※2時間飲み放題つき

とかち塚田自慢の新得地鶏を炭火焼とたたきの2種類で楽しめるほか、人気の十勝ラクレットチーズ（グリル野菜とソーセージ）も味わえる満腹間違いなしのラインナップ。。

・十勝ラクレットチーズグリル野菜とソーセージ

・新得地鶏たたき 山わさび

・グリーンサラダ

・芽室枝豆

・新得地鶏炭火焼

・ポテトフライ（チーズ＆ペッパー）

・若鶏のざんぎ

・十勝産豊西牛ととうもろこしの鉄板チャーハン

・カタラーナ

W名物コース

このほかにも、メインの鍋が選べるちょっと贅沢な特選コース（おひとり様6,000円）、とかち塚田をカジュアルに味わえるとかち塚田コース（4,500円）など、十勝の魅力をたっぷりと楽しめる春の味わいをご用意しています。

また、宴会コース以外にも、十勝産ゆり根やクレソン、蝦夷鹿など、この時期オススメの期間限定メニューもご用意しています。ご来店をお待ちしております。

※文中の価格はすべて税込みです。

※宴会コースのご予約は2名様より承ります。

※飲み放題のラストオーダーは30分前とさせていただきます。

※「新得地鶏たたき」は塩せき加工を施した地鶏を使用しています。念のため抵抗力に不安のある方はお控えください。

※若鶏のざんぎは外国産若鶏を使用しております。

※写真はイメージです。

※仕入れ状況・時期により掲載内容が変更になる場合がございます。

※20歳未満の方、お車・自転車を運転される方へのアルコール類の提供は一切いたしません

※プレスリリースに記載した情報は発表日現在の情報であり、時間の経過または様々な後発事象によって変更する可能性があります。あらかじめご了承ください。

「とかち塚田（北海道シントク町塚田農場）」について

「エンジョイ★とかち」～とかちを知り、とかちを味わい、とかちを楽しむ～

北海道・十勝地方の豊富な食材を地元の方々と協力しながら、十勝の魅力をより美味しく、より楽しく味わえるメニューを伝えています。国産地鶏の美味しさの魅力を伝える塚田農場のコンセプトはそのままに、十勝のチーズや野菜、ワインなど、十勝地方にフォーカスした料理を取り揃えています。

公式サイト：https://www.tsukadanojo.jp/brand/#bge-hokkaido

公式Instagram：https://www.instagram.com/hokkaido_shintoku_tsukadanojo/

■店舗情報

八重洲北口店

「JR東京駅」八重洲北口から徒歩5分

03-6214-1666

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新宿西口店

「JR新宿駅」南口から徒歩5分

03-6911-1655

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品川港南口店

「JR品川駅」港南口から徒歩5分

03-5781-9630

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秋葉原万世橋店

「JR秋葉原駅」電気街口から徒歩3分

03-3526-4556

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エキニア横浜店

「JR横浜駅」西口から徒歩3分

045-412-3560

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北海道十勝新得町塚田農場 札幌北口店

「JR函館本線」 札幌駅北口 徒歩2分

011-738-6011

「食のあるべき姿を追求する」を使命に、塚田農場などの居酒屋業態のほか、四十八漁場、芝浦食肉、寿司、焼鳥、火鍋、しゃぶしゃぶといった専門業態など40ブランド以上の多様な飲食店を国内外で運営しています。

飲食店のほか、中食事業である「塚田農場プラス」、食鳥や鮮魚の加工・流通業も行っています。

生産者⇔販売者⇔消費者をとりまく「食産業」の世界において、関わってくださる皆様の［ALL-WIN］を目指します。

会社概要

社名：株式会社エー・ピーホールディングス

HP：https://ap-holdings.jp/

設立年月日：2001年10月29日

代表取締役会長 兼 社長：米山 久

事業内容：

飲食店及び食品販売店の経営、フランチャイズチェーン店の加盟店募集及び加盟店指導

養鶏場及び牧場の経営

漁業

農業

食鳥の処理、加工及び販売

食品の加工、流通、輸出入及び販売

本部所在地：〒171-0021 東京都豊島区西池袋１丁目10-1 ISOビル5階

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社エー・ピーホールディングス 広報担当

メール：pr@ap-holdings.jp

Tel：070-3199-7973