「VSPO! GEAR ゲーミングキーボードVer.2」、本日19時より受注生産開始！

株式会社Brave group

次世代 Virtual esports Project「ぶいすぽっ！」は、公式ブランド「VSPO! GEAR」から、「VSPO! GEAR ゲーミングキーボードVer.2」の受注生産を2026年4月13日(月)19時より開始いたします。

■「VSPO! GEAR ゲーミングキーボードVer.2」概要

本製品は、ぶいすぽっ！メンバーの意見を取り入れて開発したゲーミングキーボードです。デザインは全23種のラインナップとなっています。なお、企画・開発にあたり株式会社Game & Co.（本社：東京都港区、代表取締役：星 崇祥）がサポートを行っています。



「VSPO! GEAR ゲーミングキーボードVer.2」では、「VSPO! GEAR ゲーミングキーボード」の第1弾～第3弾で登場した21種の再販に、「蝶屋 はなび EDITION」「甘結 もか EDITION」を追加した合計23種を受注生産いたします。



本モデルは「VSPO! GEAR ゲーミングキーボード」のデザインをそのままに、新たに「ラピッドトリガー 0.01mm対応」機能を搭載いたしました。さらに、従来の有線接続に加え「ワイヤレス接続（2.4GHz無線・Bluetooth）」にも対応し、操作性と利便性を大幅に向上させました。



機能の詳細につきましては、特設サイト(https://gear.vspo.jp/keyboard)よりご覧いただけます。

製品特徴

１）ラピッドトリガー 0.01mm対応

２）有線接続・USB 2.4GHz無線接続・Bluetooth接続に対応

３）ワイヤレス×8000Hz（※1）

４）デザインはそのままに機能向上

購入サイト :https://store.vspo.jp/products/gear-vspo-gaming-keyboard-ver2

❚ 受注期間：4月13日(月)19:00 ～ 5月10日(日)23:59まで

❚ 販売価格：27,500円（税込）

❚ 販売モデル（全23種）：

花芽 すみれ EDITION／花芽 なずな EDITION／小雀 とと EDITION／一ノ瀬 うるは EDITION／胡桃 のあ EDITION／兎咲 ミミ EDITION／空澄 セナ EDITION／橘 ひなの EDITION／英 リサ EDITION／如月 れん EDITION／神成 きゅぴ EDITION／八雲 べに EDITION／藍沢 エマ EDITION／紫宮 るな EDITION／猫汰 つな EDITION／白波 らむね EDITION／小森 めと EDITION／夢野 あかり EDITION／夜乃 くろむ EDITION／紡木 こかげ EDITION／千燈 ゆうひ EDITION／蝶屋 はなび EDITION／甘結 もか EDITION



❚ 特設サイト：https://gear.vspo.jp/keyboard

※１ ワイヤレス×8000Hzの対応はUSB 2.4GHz無線接続時のみ

※２ 銀城サイネ・龍巻ちせについては追加未定

■「ぶいすぽっ！」とは

「ぶいすぽっ！」は、ゲームに本気で取り組み、ゲーム、esportsという共通言語を通じて、挑戦や努力によって応援してくださる皆様に新しい一歩を踏み出すきっかけを届ける、次世代Virtual esports Projectです。VTuberとしての配信活動、esports大会への出場、アニメなど、様々なメディアミックスを展開しています。

・HP：https://vspo.jp/

・X：https://x.com/Vspo77/

・YouTube：https://www.youtube.com/@Vspo77/

■会社概要

株式会社バーチャルエンターテイメント

・設立：2018年3月

・代表取締役：星 崇祥

・取締役：山本 瑶司、山崎 優

・所在地：東京都港区

・事業内容：IP Production（VTuber事業）

・公式サイト：https://virtual-entertainment.co.jp/

株式会社Game & Co.

・設立：2022年12月1日

・代表取締役：星 崇祥

・取締役：久保 敦俊、武田 豊

・所在地：東京都港区

・事業内容：IP Platform（MD事業・TCG事業）/Incubation（esports事業・esports教育事業）

・公式サイト：https://gameandco.co.jp/



株式会社Brave group

・設立：2017年10月11日

・資本金：38.2億円（資本剰余金含む）※2024年9月時点

・代表者：代表取締役 野口 圭登

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution

・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/

・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company