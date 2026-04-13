【限定300戸】クラスター×明治、パッケージの「あの家」が買える！ 「たけのこの里」をタワマンで、分譲開始 ！「あの家」を「永久保有権付 デジタル物件」として具現化

クラスター株式会社

あの家を現代版にアップデートした「フォレストタワー たけのこの里」

クラスター株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：加藤直人）は、株式会社明治（本社：東京都中央区、代表取締役社長：八尾文二郎）と協力し、「たけのこの里」のパッケージに描かれた「あの家」を「永久保有権付 デジタル物件」として具現化いたしました。2026年4月14日（火）正午より、300戸限定の「フォレストタワー たけのこの里」を「きのたけ不動産」公式ウェブサイトにて先着順で販売開始します。



本プロジェクトは、「体験価値」を主軸とした新しい不動産モデルです。バーチャル空間上に再現された住戸は、購入者自身の空間として、友人を招いて交流や体験を楽しむことができます。





■ 企画背景：きのこ派 vs たけのこ派に「戸建て派 vs タワマン派」の構図が誕生

長年親しまれてきた両ブランドは、これまで「きのこ・たけのこ総選挙」などユニークなキャンペーンを展開してきました。2026年3月に分譲された「フォレストヒルズ きのこの山」が「一戸建て」であったのに対し、本企画では「たけのこの里」の形状をモチーフにした「垂直伸長型タワーレジデンス」を展開。「戸建て派 vs タワマン派」という新たな対決構図を、バーチャル空間で具現化しました。





公式サイト:https://www.meiji.co.jp/products/brand/kinotake/foresttower/(https://www.meiji.co.jp/products/brand/kinotake/foresttower/)

公式サイト :https://www.meiji.co.jp/products/brand/kinotake/foresttower/





バーチャル分譲住宅が提供する3つの価値



1. 憧れを現実に：3種の至極のレジデンス

「たけのこの里」の形状をモチーフに設計されたタワーレジデンスで、優雅なタワマンライフをバーチャル空間で体験いただけます。物件名は「フォレストタワー たけのこの里」で、グレードに応じて購入特典が付属します。







2. 「所有」の多様化：唯一性と真正性が担保されたデジタル資産

本プロジェクトでは、権利証書にNFTを付与しています。デジタル技術を活用することで、各住戸ごとの「所有権」を明確に証明し、唯一無二の資産として保有していただける仕組みを採用しています。これにより、「たけのこの里に家を持つ」という体験を、価値を伴う所有体験として提供します。





3. 優雅なタワマンライフをバーチャル空間で体験

スマートフォンをカードキーにかざすことで、専用空間にアクセスすることができ、購入者は自分の部屋に友達を招待し、一緒に焚火を眺めたり、ダイニングで語らうといったコミュニケーションも可能です。









たけのこの里の「あの家」は、グレード別に3タイプをご用意

「あの家」を現代的にアップデートした3タイプを用意しました。空間には間接照明がたけのこ型、ライトが竹のデザインなど、ブランドの世界観を随所に散りばめています。

※バーチャル空間の利用期間は2029年3月10日まで。

※本物件は実在の不動産ではないため、登記・建築確認・固定資産税の対象外です。

１.ペントハウス（限定20戸）：150,000円（税込）

3フロア構成の最上階。専用エレベーターや空間カスタマイズ機能（クラフト機能）を備えた最高峰の体験を提供します。招待権限は50名まで。

アトリウムサロン

縦へと広がる伸びやかな空間。気品を纏う、上質なリビング。

プライベートプール

最上階の絶景を独占し、優雅に遊泳できるプライベートプール。

プライベートサウナ

プールサイドに直結し、心ゆくまで整う完全プライベートサウナ。

サンセットデッキ

プールの傍らに広がり、眺望を望む開放的なテラス。

ファイアプレイス

炎を囲み、BBQや食事を愉しむ団欒の屋内スペース。

カウンターバー

落ち着きが漂うひとときに、ドリンクと語らいを静かに楽しむ。

クラフト機能（ペントハウス限定）

お好きなアイテムを配置して自由に空間をカスタマイズすることができます。

２.ジュニアスイート（限定80戸）：50,000円（税込）

2層吹き抜けの優雅な空間。専用プールや滝を配し、竹林の静寂を感じる安息の別天地です。招待権限は20名まで。

プライベートプール

竹林が目の前に広がる、開放感あふれる専用プール。

ウォーターフォール

プールへと絶え間なく流れ落ちる、迫力あるプライベートな滝。

サンセットデッキ

プールサイドに椅子を配し、水音を聴きながら寛げるデッキ。

３.スーペリア（限定200戸）：10,000円（税込）

タワーの礎に近い石の邸。茅葺き屋根の建築美と自然が共鳴する、温もりのある空間です。招待権限は5名まで。

プライベートデッキ

本格グリル付きの、BBQや団欒を愉しめる広々としたデッキ

オーナーシップを証明する豪華特典

購入者特典も、タイプ別に異なり、リアルとバーチャルを繋ぐ下記のアイテムが届きます。

※タイプによって仕様は異なります。

※期間限定：2029年3月10日迄。スイートの招待権限は、50名迄、エグゼクティブは20名迄、スーペリア は5名迄となります。(同時登録)

【分譲概要】

購入方法：「きのたけ不動産」公式ウェブサイトより先着順販売（専用フォームよりカード決済）

分譲開始日：2026年4月 14日（火）12:00（正午）

公式ウェブサイト：https://www.meiji.co.jp/products/brand/kinotake/foresttower/(https://www.meiji.co.jp/products/brand/kinotake/foresttower/https://www.meiji.co.jp/products/brand/kinotake/foresttower/)

【物件概要】

【スペック】

※いずれも、バーチャル空間での仕様となります。

■企画背景

1979年に誕生した「たけのこの里」は、発売以来、兄弟ブランドである「きのこの山」と共に、多く のお客さまに親しまれてきました。これまで両ブランドでは、「きのこ・たけのこ総選挙」や「国民投 票」など、ユニークなキャンペーンを通じて話題を創出してきました。 今回の企画は、そうした長年愛されてきたブランドの世界観を拡張する新たな試みです。パッケージ に描かれてきた里山や家々という“空想の風景”を、現代のテクノロジーと解釈によって再構築し、「もしも、たけのこの里が実在したら？」という発想をかたちにしました。 さらに本企画では、「存在しない場所を所有する」という新たな体験価値を提案。権利証書（NFT 付）を通じて、「たけのこの里に家を持つ」というこれまでにない所有体験を提供します。また、ファ ン同士がコミュニケーションできる場としての側面も持たせるため、「不動産販売」という形式をユー モラスに取り入れています。 パッケージに描かれた「あの家」には、「部屋番号」「間取り」「カードキー」「権利証書」など、 実在の不動産さながらの細やかな設定を付与。細部にまで徹底してこだわることで、見れば見るほど新 たな発見があり、思わず笑ってしまうような、「たけのこの里」らしい遊び心と本気度を両立した体験 に仕上げています。

お問い合わせ先

■きのたけ不動産 販売事務局（株式会社 明治アドエージェンシー）

TEL：0120-979-506

■きのたけ不動産 商品関連お問い合わせ窓口（カゴメディア株式会社）

E-mail：inquiries@kinotake-fudosan.com

受付時間：平日10:00～17:00（土・日・祝・年末年始を除く）

＜素材ダウンロードURL＞

https://x.gd/8tkU2 (https://x.gd/8tkU2)

本リリース使用画像、デモ映像、物件プロモーションムービー、カタログデータが格納されています。

■アプリケーション「cluster」について

clusterは、”クリエイターが思い描く世界”を、自由自在に具現化し共有できるバーチャル空間構築プラットフォームです。

ブラウザ・スマホ・VRに対応しており、複数人が共同制作できる「ワールドクラフト機能」や、3Dアセットやアバター/アイテムを売り買いできる「ストア機能」など、表現したい世界観を構築するためのシステムが揃っています。

ゲームやイベント空間としてはもちろん、製造・建築分野のデジタルツイン構築まで、多様なユースケースを支えます。

clusterはあらゆるヒト・モノ・技術をつなげる共創空間のOSとして進化を続けています。

＜アプリケーション概要＞

名 称：cluster

運 営：クラスター株式会社

価 格：無料

ダウンロードURL：https://cluster.mu/downloads

■クラスター株式会社について

クラスター株式会社は、「あらゆるヒト、モノ、技術をつなげる共創空間のOSをつくる」をビジョンに掲げ、日本最大級のメタバースプラットフォームを開発・運営するテクノロジーカンパニーです。独自開発した大規模同時接続基盤を核に、リアルとバーチャルを融合する共創空間インフラを提供しています。製造・建設・教育・国際会議・エンターテインメントなど多様な業界で採用され、スマートフォン／PC／VRなどマルチデバイスに対応。最大10万人が同時接続できるリアルタイム空間を構築し、多数のIPコンテンツや大型イベントで実績を重ねています。高い信頼性と拡張性を兼ね備え、商業利用とスケールの両立を実現するBtoB型プラットフォームとして成長を続けています。

また、研究所を社内に設置し、ユーザー行動解析、バーチャルAIエージェント、AIによる3D制作自動化などのR&Dを推進。外部研究機関・大学との共同研究や実証実験も積極的に展開し、メタバース技術の進化を加速させています。

テクノロジーと創造力を融合し、バーチャル体験の未来を切り拓く―クラスターは次世代の社会インフラをつくり続けます。

https://corp.cluster.mu/

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https://metaversebiznews.cluster.mu/