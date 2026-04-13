【ラジオアプリGERA】4月20日（月）~豪華ゲスト&特別企画をお送りする特別な1週間！「GERA Premium Week」開催決定！

株式会社ファンコミュニケーションズ

プロシューマー支援事業を展開する株式会社ファンコミュニケーションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：二宮 幸司 東京証券取引所プライム市場：2461）が運営する、ラジオアプリ「GERA（ゲラ）」は、2026年4月20日（月）から4月26日（日）まで豪華ゲストを多数お招きし、ここでしか聴けない特別なトークを配信する「GERA Premium Week（ゲラ プレミアム ウィーク）」を開催します。

【「GERA Premium Week」について】

「GERA Premium Week」は、特別企画や豪華ゲストを迎えて、各番組を盛り上げる特別な1週間となります。



■各番組ゲスト・企画(敬称略)

※全て20時配信

■2026年4月20日 (月)

錦鯉の人生五十年

ゲスト：元祖いちごちゃん

特別企画：元祖いちごちゃんさんとここだけのトーク！

■2026年4月21日 (火)

福留光帆の人生はギャンブル

特別企画：猫ちゃんに囲まれてお話しするよ



■2026年4月23日 (木)

センチネルのラジオ&ピース

ゲスト：金属バット

特別企画：金属バットさんとのスペシャルトーク！

金属バットのMusic&Sound

特別企画：金属バット小林 大食いオラつき、無限わんこそば実証！

■2026年4月24日 (金)

もののけのラジオ無双

ゲスト：ARuFa

特別企画：ARuFaさんとここだけのトーク！



■2026年4月25日 (土)

Gパンパンダのひとりじゃないよ

ゲスト：ヤーレンズ

特別企画：ヤーレンズさんと スペシャルトーク！



■2026年4月26日 (日)

ラランドの声溜めラジオ

ゲスト：マヂカルラブリー・野田クリスタル

特別企画：野田クリスタルさん登場！ニシダの身体を深ぼる。

【ラジオアプリ「GERA」について】

GERAは、お笑い芸人をはじめ、多様なジャンルの音声コンテンツを配信するラジオアプリです。話題のパーソナリティから注目の新鋭まで、ここでしか聴けない番組を幅広くお届けしています。

各番組は基本的に法人の広告収入に頼らず、限定コンテンツなどの特典が楽しめる「番組メンバーシップ機能」や、リスナー個人が「スポンサー権利」「サポート機能」を購入し番組を直接応援できる仕組みにより運営しております。これにより、リスナーの皆様とのより強い絆を築きながら、クリエイティブで独自性の高いコンテンツ制作を実現しています。

また、音声コンテンツの受託制作も随時行っております。

■メンバーシップ機能について

番組ごとに基本1ヶ月単位で加入できる有料サブスクリプション機能です。加入すると、イベントのチケット先行予約やアーカイブ聴取（過去配信音源）、メンバーシップ限定エピソード聴取など、様々な限定サービスが受けられます。なお、一部金額が異なる番組もございます。

■アプリURL：https://st.gera.fan/download/(https://st.gera.fan/download/%E3%81%ABhttps://app.adjust.com/1vae5jl8?fallback=https%3A%2F%2Fgera.fan%2F&redirect_macos=https%3A%2F%2Fgera.fan%2F)

■Web URL ：https://gera.fan/

■GERA公式X：https://x.com/radio_gera

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社ファンコミュニケーションズ GERA運営チーム

Email：contact@gera.fan

【株式会社ファンコミュニケーションズについて】

ファンコミュニケーションズ は、「プロシューマー・ハピネス」をビジョンに掲げ、アフィリエイトサービス「A8.net（エーハチネット）」 を中心とした成果報酬型広告、インフルエンサーマーケティング「WAND」 、デジタルマーケティング支援ツール「N-INE（ナイン）」 を通じて、個人および企業の事業成長と価値創造を支援しています。

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-8 青山ダイヤモンドビル

設立日：1999年10月1日

代表者：代表取締役社長 二宮 幸司（にのみや こうじ）

資本金：11億8,956万円（2025年12月31日現在）

※本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。