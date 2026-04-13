【ラジオアプリGERA】4月20日（月）~豪華ゲスト&特別企画をお送りする特別な1週間！「GERA Premium Week」開催決定！
プロシューマー支援事業を展開する株式会社ファンコミュニケーションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：二宮 幸司 東京証券取引所プライム市場：2461）が運営する、ラジオアプリ「GERA（ゲラ）」は、2026年4月20日（月）から4月26日（日）まで豪華ゲストを多数お招きし、ここでしか聴けない特別なトークを配信する「GERA Premium Week（ゲラ プレミアム ウィーク）」を開催します。
【「GERA Premium Week」について】
「GERA Premium Week」は、特別企画や豪華ゲストを迎えて、各番組を盛り上げる特別な1週間となります。
■各番組ゲスト・企画(敬称略)
※全て20時配信
■2026年4月20日 (月)
錦鯉の人生五十年
ゲスト：元祖いちごちゃん
特別企画：元祖いちごちゃんさんとここだけのトーク！
■2026年4月21日 (火)
福留光帆の人生はギャンブル
特別企画：猫ちゃんに囲まれてお話しするよ
■2026年4月23日 (木)
センチネルのラジオ&ピース
ゲスト：金属バット
特別企画：金属バットさんとのスペシャルトーク！
金属バットのMusic&Sound
特別企画：金属バット小林 大食いオラつき、無限わんこそば実証！
■2026年4月24日 (金)
もののけのラジオ無双
ゲスト：ARuFa
特別企画：ARuFaさんとここだけのトーク！
■2026年4月25日 (土)
Gパンパンダのひとりじゃないよ
ゲスト：ヤーレンズ
特別企画：ヤーレンズさんと スペシャルトーク！
■2026年4月26日 (日)
ラランドの声溜めラジオ
ゲスト：マヂカルラブリー・野田クリスタル
特別企画：野田クリスタルさん登場！ニシダの身体を深ぼる。
【ラジオアプリ「GERA」について】
GERAは、お笑い芸人をはじめ、多様なジャンルの音声コンテンツを配信するラジオアプリです。話題のパーソナリティから注目の新鋭まで、ここでしか聴けない番組を幅広くお届けしています。
各番組は基本的に法人の広告収入に頼らず、限定コンテンツなどの特典が楽しめる「番組メンバーシップ機能」や、リスナー個人が「スポンサー権利」「サポート機能」を購入し番組を直接応援できる仕組みにより運営しております。これにより、リスナーの皆様とのより強い絆を築きながら、クリエイティブで独自性の高いコンテンツ制作を実現しています。
また、音声コンテンツの受託制作も随時行っております。
■メンバーシップ機能について
番組ごとに基本1ヶ月単位で加入できる有料サブスクリプション機能です。加入すると、イベントのチケット先行予約やアーカイブ聴取（過去配信音源）、メンバーシップ限定エピソード聴取など、様々な限定サービスが受けられます。なお、一部金額が異なる番組もございます。
■アプリURL：https://st.gera.fan/download/(https://st.gera.fan/download/%E3%81%ABhttps://app.adjust.com/1vae5jl8?fallback=https%3A%2F%2Fgera.fan%2F&redirect_macos=https%3A%2F%2Fgera.fan%2F)
■Web URL ：https://gera.fan/
■GERA公式X：https://x.com/radio_gera
【本リリースに関するお問い合わせ先】
株式会社ファンコミュニケーションズ GERA運営チーム
Email：contact@gera.fan
【株式会社ファンコミュニケーションズについて】
ファンコミュニケーションズ
所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-8 青山ダイヤモンドビル
設立日：1999年10月1日
代表者：代表取締役社長 二宮 幸司（にのみや こうじ）
資本金：11億8,956万円（2025年12月31日現在）
※本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。