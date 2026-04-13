『オタクに優しいギャルはいない!?』アニメ化記念場面写展示が熊本にて開催！

株式会社コアミックス

現在、テレビ朝日系列・BS朝日にて好評放送中のアニメ『オタクに優しいギャルはいない!?』のアニメ放送を記念し、株式会社コアミックスが熊本で運営する、マンガグッズショップとマンガ原作の舞台を上演する劇場が併設されたマンガエンタメスポット『熊本マンガアーツ』ギャラリースペースにて、期間限定の企画展示を開催いたします。

【開催概要】

展示名：『オタクに優しいギャルはいない!?』アニメ化記念 場面写展示

開催場所：熊本マンガアーツ ギャラリースペース

〒860-0808 熊本県熊本市中央区手取本町４－１ 地下１階

開催期間：4/16(木)～5/12(火)

営業時間：11:00～18:00

休館日：水曜

入場料：無料

運営/主催：株式会社コアミックス

【展示内容】

本作品は、『月刊コミックゼノン』で連載中の、のりしろちゃん先生と魚住さかな先生による大人気コミック。オタクな男子高校生・瀬尾 卓也が、クラスメイトの天音 慶と伊地知 琴子、タイプ違いの魅力ＭＡＸなギャル二人と趣味を通して惹かれ合い関係性を深めていくラブコメディです。

会場では、瀬尾、天音、伊地知の3人の紹介と本作の重要な要素「キラモン」の紹介をアニメ本編の場面写とともに展示いたします。場面写を通じて、作品の世界観を体感してください。

【関連グッズ販売】

会場内にはグッズショップを併設し、本イベントの開催に合わせて関連書籍および関連グッズの販売をいたします。※グッズは既存の商品の販売となります。

【原作情報】

タイトル：『オタクに優しいギャルはいない!?』

著者：原作/のりしろちゃん 漫画/魚住さかな

連載：「月刊コミックゼノン」（コアミックス）にて好評連載中！

コミックス：第1巻～12巻大好評発売中!

試し読みはこちら：https://comic-zenon.com/episode/3269754496560134267

(C)のりしろちゃん・魚住さかな／コアミックス

【アニメ情報】

番組名：アニメ『オタクに優しいギャルはいない!?』

放送枠：

【テレビ朝日系】毎週水曜23時45分～(IMAnimation W枠) ※一部地域を除く

【BS朝日】毎週日曜23時30分～

【AT-X】毎週金曜22時00分～



(C)のりしろちゃん・魚住さかな／コアミックス,「オタクに優しいギャルはいない!?」製作委員会

作品関連 アカウント情報

公式サイト：https://otagal.jp

公式X：https://x.com/otagal_official

公式YouTube：https://www.youtube.com/@otagyal_official

本PV：https://youtu.be/pdWQUnshA4M

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@otagal_official

推奨ハッシュタグ：#オタギャル

企画・制作：株式会社コアミックス