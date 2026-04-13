『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』描き下ろし新作アクリルつままれが登場！【株式会社コスパ】

『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』描き下ろし新作アクリルつままれが登場！

コスパグループ株式会社

コスパのつままれシリーズに『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』第二弾（全９種）がラインナップ。

パイロットスーツ姿のマチュをはじめ、ジオン公国軍制服姿のニャアン、変装姿のシャア・アズナブル、ドゥー・ムラサメやシャロンの薔薇まで多彩に揃いました。

自身の手でつまんでみたり、バッグやキーホルダーなどにつけて楽しんでみてはいかがでしょうか。

※つまんだ際のイメージ

2026年6月下旬発売予定。〈コスパ オンラインショップ〉ほかにて予約受付中。

◆COSPA（コスパ）／『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』商品情報はこちら

https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/03508/mode/title

◆商品情報

商品名：アマテ・ユズリハ（マチュ） アクリルつままれ パイロットスーツVer.

商品名：ニャアン アクリルつままれ ジオン公国軍制服Ver.

商品名：シャリア・ブル アクリルつままれ U.C.0085Ver.

商品名：エグザベ・オリベ アクリルつままれ

商品名：コモリ・ハーコート アクリルつままれ

商品名：ドゥー・ムラサメ アクリルつままれ

商品名：シャア・アズナブル アクリルつままれ 変装姿Ver.

商品名：GFreD アクリルつままれ

商品名：シャロンの薔薇 アクリルつままれ

発売日：2026年6月下旬予定

サイズ：60mm程度

素材：アクリル製

価格：各880円（税込）

イラスト：ヒライユキオ

マチュたちをつまんじゃおう！

・デフォルメされたキャラクターの、「つままれた時のリアクション」が楽しい、アクリル製アクセサリー。

・上部を指でつまむと、キャラクターがあなたにつままれて見えるようデザイン。

・キーホルダー部分を外すことでファスナーマスコットなど、お好みの使い方ができます。

・別売りの「松葉紐＆イヤホンジャック用ダストカバーセット」のご利用で、スマホなどにも最適な使い方ができます。

※「つままれ」はコスパの登録商標です。

▼つままれシリーズとは？

カバン等につけることで、キャラクターがつままれて

ぶらさがっているように見えるユニークなアイテムです！

あなたのお気に入りのキャラクターをつまんじゃおう♪

https://www.cospa.com/event/id/6242

※「つままれ」はコスパの登録商標です。

■権利表記

(C)創通・サンライズ

発売元：株式会社コスパ

ブランド：COSPA（コスパ）

┗ 「HOBBYを着て街に出よう！」作品やキャラクターへの愛を表現できるグッズやアパレルを展開。Tシャツを中心に、幅広い世代に向けて多彩な商品を提供しています。

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※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

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◆COSPAは2025年5月で30周年！

株式会社コスパは1995年の創業から2025年で30周年をむかえます。

ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開。毎週の新商品は「Tシャツ」などのアパレルや「つままれ」などのグッズをはじめ、公式コスチュームなど、今では年間2,500アイテム以上を世におくり出し続けています。

《COSPA(コスパ)30周年特設ページ》

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