日販アイ・ピー・エスの子会社・日盛図書、台湾最大級オンライン書店「博客来」への流通を担う日本の出版社向け電子取次サービスを提供開始

日販アイ・ピー・エス株式会社

日販アイ・ピー・エス株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：沼田大輔）の子会社である日盛圖書有限公司（所在地：台湾新北市、https://ryhshengbooks.tw 、以下 日盛図書）は、台湾最大級のオンライン書店「博客来（ボークーライ、Books.com.tw）」(https://www.books.com.tw/products/E060018962?loc=P_0004_001)での販売を可能にし、翻訳不要で日本語のまま提供できる低負担型の電子取次サービスを、本日2026年4月13日（月）より開始しました。

本サービスは、日本の出版社が保有する電子雑誌・電子書籍を、翻訳の手間なく日本語のまま現地ユーザーへ提供できる流通スキームです。海外展開において大きなハードルとなる「流通・契約・決済・売上管理・代金回収」などの煩雑な業務を日盛図書が一括して担うことで、出版社側は最小限の負担で、台湾市場へのスピーディーな進出を可能にします。

第一弾として、『Diamond WEEKLY（週刊ダイヤモンド）』の最新号（2026年4月13日発売の4月18日・25日合併号）よりデジタル版の販売を開始します。あわせて過去約1年分のバックナンバーも展開予定です。

今後は、取り扱い出版社数50社、タイトル数1,000点規模への拡大を目指すとともに、ビジネスジャンルだけでなく、小説ジャンルやライトノベルジャンルなど幅広いコンテンツへ展開を広げてまいります。出版社の海外展開支援を通じて、日本の出版コンテンツの流通拡大と市場形成に寄与してまいります。

■サービス概要

サービス名 ：日本の出版社向け電子取次サービス

提供内容 ：台湾最大級オンライン書店「博客来」にて日本の電子雑誌・電子書籍販売における流通・契約・決済・売上管理・代金回収などの業務を一括して担う

対象 ：日本の出版社（法人）

提供開始：2026年4月13日（月）

特長 ：

１. 台湾最大級オンライン書店「博客来」で販売可能

台湾最大級のオンライン書店「博客来」を販売チャネルとし、現地ユーザーに向けた販売を実現します。

２. 翻訳不要で日本語のままコンテンツ提供が可能

日本語コンテンツをそのまま提供できるため、翻訳にかかるコストや時間をかけずに海外展開が可能です。

３. 流通・契約・決済・売上管理・代金回収を一括代行する低負担型スキーム

海外展開に伴う煩雑な業務を日盛図書が一括して担うことで、出版社側の負担を最小限に抑えます。

第一弾タイトル ：『Diamond WEEKLY（週刊ダイヤモンド）』デジタル版 2026年4月13日発売の4月18日・25日合併号より販売開始

■日盛圖書有限公司

「国境を越えて、様々なカルチャーとの出会いを創造し、人々の心に豊かさを届ける」という企業理念のもと、1986年に設立された台湾の企業です。日本最大の出版取次日販のグループ会社である日販アイ・ピー・エス株式会社の子会社として、台湾に多様な日本文化コンテンツを届け、日本と台湾をつなぐ文化交流の架け橋として事業を展開しています。

社名 ：日盛圖書有限公司

URL ：https://ryhshengbooks.tw/

設立 ：1986年6月13日

代表 ：沼田大輔（ぬまた・だいすけ）

資本金 ：1,975万台湾元

主な事業：輸入販売事業・イベント企画事業・輸出販売事業

所在地 ：248 台湾新北市新莊區五權一路3號5F之12

■会社概要

社名 ：日販アイ・ピー・エス株式会社（NIPPAN IPS Co., Ltd.）

URL ：https://www.nippan-ips.co.jp/

所在地 ：東京本社 〒113-0034 東京都文京区湯島1-3-4

海外拠点：https://www.nippan-ips.co.jp/company/world/

設立日 ：1994年（平成6年）12月21日

資本金 ：１億円

代表者 ：代表取締役社長 沼田大輔（ぬまた・だいすけ）

従業員数：83名（2026年4月1日時点）

事業内容：輸出卸売事業、輸入卸売事業、出版流通代行事業、海外駐在員向けeコマース「CLUB JAPAN」事業