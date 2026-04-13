コスギ不動産ホールディングスグループ　入社式を開催（熊本県熊本市）

株式会社 コスギ不動産ホールディングス

コスギ不動産ホールディングス（熊本市中央区九品寺/代表取締役社長：小杉周司 以下、「当グループ」）はグループ全体の令和８年度入社式を、４月１０日金曜日に開催しました。

本年は18名の新入社員が当グループに入社しました。

- 株式会社コスギ不動産ホールディングス：14名- 阿蘇ハイランド開発株式会社/コスギリゾート：3名- 清正製菓株式会社：1名

【令和8年 コスギ不動産ホールディングスグループ入社式】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/85800/table/5_1_4b1c5261e9de1c60cc7742ae53fca5b9.jpg?v=202604141151 ]令和８年 コスギ不動産ホールディングスグループ 入社式

入社式にはValueの「大家族主義」を実践する形で、新入社員のご家族を招待しました。

参加者は約250名。当日は、代表取締役社長、会長による歓迎の挨拶をはじめ、辞令交付、新入社員一人ひとりの決意表明発表などを行いました。

新入社員はこれから約３ヶ月の研修後、各部署へ配属される予定です。

代表取締役社長：小杉 周司 挨拶

新入社員の皆さん、入社おめでとうございます。皆様の入社を嬉しく、心強く思っております。当社は42期目を迎え、グループ全体で社員は480名となります。

当社が創業以来大切にしてきたこと、それは信用・信頼です。地域の皆さまと築き上げてきた信用・信頼が最大の財産です。本日ご入社の皆さんの活躍で、更に厚いものにしていっていただきたいと思います。誇りと責任をもって、社会人生活を歩んでいってほしいと考えております。

これから3ヶ月間の研修で様々な業務に触れると思いますが、入社後最初の1年は特に重要な期間です。希望する部署ではないところへ配属されることもあるかもしれませんが、様々な視野を広げるチャンスだと思って、前向きかつ能動的に、この期間を大切に過ごしていただきたいと考えております。

新入社員の皆さんに求めるのは、若い感性でコスギ不動産ホールディングスグループに新しい風を吹かせてほしいということです。私を含め、先輩社員にはこれまでの経験や知見が強みではありますが、昨今AIの発達などもあり速いスピードで時代が大きく変化しておりますので、新しい発想・感性で業務に取り組んでいってほしいと考えております。

最後になりますが、新入社員の皆さんにはこれからの当グループの発展の原動力として活躍していってくれることを心から祈念いたしまして、挨拶と代えさせていただきます。

株式会社 コスギ不動産ホールディングス

1982年創業。熊本県内で賃貸不動産の総合管理や不動産の売買・賃貸、仲介業務をワンストップで提案している総合不動産会社。

グループ会社：ジャナス(商業ビル管理・仲介)、阿蘇ハイランド開発（複合リゾート運営）、かいごのみらい（認知症高齢者グループホーム運営）、清正製菓（お菓子の製造・販売・卸）を展開。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/85800/table/5_2_34e27c74f6104950ccff8e271212d10e.jpg?v=202604141151 ]コスギ不動産ホールディングス :https://www.kosugi-f.com/