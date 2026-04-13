五感をひらく、没入型マインドフルネス体験SINN PURETE×サウナ東京、香りで“ととのう”ロウリュイベント開催

日本一株式会社香り、熱、蒸気、呼吸。五感がゆっくりとひとつになる、没入型マインドフルネス体験。

MINDFUL BEAUTY(R)を掲げるビューティーブランド「SINN PURETE（シン ピュルテ）」は、2026年4月17日（金）～4月24日（金）の期間、サウナ東京開業3周年イベントの一環として、サウナ東京とのコラボレーションイベントを開催いたします。

本イベントでは、SINN PURETE一番人気の香り「Purification of Mind（心の浄化）」を使用した特別なロウリュ体験をはじめ、香りとともに“ととのう”新しいマインドフルネスの時間をご体感いただけます。

本イベント期間中は、「SINN PURETE」の様々な製品を実際にご体験いただけるほか、その場でのご購入や、本コラボレーション限定のお得なセットもご用意しております。

■SINN PURETE×サウナ東京コラボイベント概要

実施期間 ：2026年4月17日（金）～4月24日（金）

実施場所 ：サウナ東京（〒107-0052 東京都港区赤坂３丁目１３－４）

■ 五感で楽しむ、SINN PURETE プロダクト体験

イベント期間中、SINN PURETEのヘアケア・フレグランスアイテムを実際にお試しいただけます。

香り・質感・仕上がりを通して、日常に寄り添うマインドフルビューティーをご体感ください。

マインドフル シャンプー / LOVE UNLOCK

艶髪、マインド、湧き上がる自信。薫る浸透補修シャンプー

ヘアサロンの現場の声を聴きながら生まれた、ダメージヘアに確かな手応えをもたらす品質。ダメージヘアを内外から隙なく補修し、スキンケア発想で頭皮をケア。今ある髪のダメージケアに加え、スキンケア発想で髪を育てる頭皮の環境も積極的にケアするシャンプー。

マインドフル トリートメント スムース / OVER THE MOON

薫る浸透補修トリートメント。しっとりまとまる艶髪へ

ハリ・コシ、うねり・広がり、ダメージ、艶のすべてにアプローチする「毛髪ビルドアップ処方」を搭載。使い続けるたび、髪も人も芯から強く、美しく。

トゥーグッド マルチベネフィットオイル / Purification of Mind

スタイリングやタオルドライ後のヘアケアはもちろん、ボディの保湿にも。

髪にも肌にもすっと馴染んで浸透し、内側からケアする美容オイルは、ヘアスタイリングとして、タオルドライ後のトリートメント、ボディの艶や保湿にも、全てのシーンにToo Goodにフィットするオイル。時間がたっても酸化臭がしにくく、長時間お楽しみいただける処方です。

トゥーグッド マルチベネフィットオイル / POWDER ＆ SMOKE

WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO × SINN PURETEヘア＆ボディオイル

すべてのシーンにToo GoodにフィットするマルチオイルがWILDSIDE YOHJI YAMAMOTOとのコラボレーション限定の香りで登場。

トゥーグッド マルチベネフィットオイル / Black Stone

※4月17日・18日のレディースDAYのみお試しいただけます。

Ameri× SINN PURETEヘア＆ボディオイル

すべてのシーンにToo GoodにフィットするマルチオイルがAmeri VINTAGEとのコラボレーション限定の香りで登場。

トゥーグッド シルキースムースオイル / The Lullaby

※4月17日・18日のレディースDAYのみお試しいただけます。

艶、指通り、本気のケアも。香りのレイヤーを楽しむパフュームオイル

香りを纏いながら、熱の力でキューティクルを補修し、髪一本一本を、しなやかで、なめらかな質感へと導く新しいパフュームオイル。

■香りに没入する、特別なロウリュ体験

イベント期間中、サウナ東京「蒸気乱舞」にて、SINN PURETEの一番人気の香りである〈心の浄化〉のロウリュ専用アロマオイルを使用した、特別なアロマサウナを実施いたします。

◆香り名：Purification of Mind（心の浄化）

頭や心をリセットし、感性に働きかけるSINN PURETEの「マインドフル フレグランス」で一番人気の香り。一日を振り返り、その日の感情をリセットしたいときに。大自然の深い緑の中にいるような、力強さと静けさを感じられる香り。シュッと吹きかけるだけで意識を簡単に切り替えることができ、マインドフルなビューティータイムが楽しめます。お休み前やリラックスしたいときにぴったり。

■ 静けさに身を委ねる、ととのい空間のインセンス体験

サウナ後の休憩時間には、60席以上を備えるととのいスペースにて、「マインドフル アンビエントインセンス / DREAM CATCHER」を使用。香りに包まれながら、深いリラックスと余韻を味わうことができます。

◆香り名：DREAM CATCHER（夢守り）

最高の睡眠を追求する日本一予約が取れない頭ほぐし専門店「悟空のきもち」と共同開発した人気の香り「Dream Catcher（夢守り）」のお香。ほのかな甘酸っぱさと温かみのある香りとともに、ローズやジャスミンの花々が、静かにスパイシーなシダーウッドへと溶けていく。ムスクやバニラが温かい煙のヴェールとなり、静謐な余韻で包み込むことで、人と空間に柔らかな静けさをもたらし、幸せな睡眠空間へ導きます。

■ 期間限定・コラボ記念販売

イベント期間中、フロントにてSINN PURETE商品を販売。

サウナ東京回数券付きのコラボ限定セットも数量限定で登場します。

■来場特典

4月17日（金）、4月18日（土）のレディースDAYでは、来場者にもれなく「ピュアクレンジングクリア（心の浄化の香り）」のサンプルをプレゼントいたします。ぜひ、当日お使いくださいませ。

※レディースDAYは特定日料金となります。

※水着着用不要です。（脱衣所・浴室エリアは全て女性スタッフで運営いたします）

詳細は以下よりご確認ください。

https://sauna-tokyo.jp/blog/archives/1899

■サウナ東京について

5つのサウナと3つの水風呂。

そして60席ある休憩椅子。

サウナーの皆様に喜んでいただけるサウナ施設を目指して。

https://sauna-tokyo.jp/

・住所

〒107-0052 東京都港区赤坂3丁目13－4

・営業について

【当施設は男性専用施設になります】

24時間営業

※1F浴室/2Fサウナエリアは清掃のため、午前7時45分から午前9時はご利用いただけません。

※午前8時半から午前9時までご入館・ご退店(ご精算)いただけません

※2Fのサウナエリアは完全黙浴とさせていただきますのでご了承ください。

※予約等は承っておりません。

※混雑時に待ちが発生した場合はQRコードを読み込んでいただき、LINE又はメールにて順番が来たことを通知させていただきます。

■温浴施設特化型メディア「マッパ！」について

「マッパ！」とは、日本一株式会社が運営とサポートを行っております"広告代行サービス"です。

主に、温浴施設や宿泊施設を利用したPR企画、サポートを行なっております。

リアル体験型広告をメインとしたPR認知やSNS連動・施設との連動を主に展開しております。

関連プレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000118810.html

■SINN PURETE（シンピュルテ）について

SINN PURETE(シン ピュルテ)はMINDFUL BEAUTY(R)をコンセプトに、ハイブリッドナチュラル処方と脳波解析に基づいた香りを採用した、日本生まれのビューティーケアブランド。

香りは、空間におけるコミュニケーションであり、ときに個性の証となり、ときに目に見えない存在の証となり、そして、気配のように日常に寄り添います。

美容として、ファッションとして、マインドフルネスとして、SINN PURETEの香りが様々なシーンで意味深いものとなりますように。フレグランス、スキンケア、メイク、ボディケア、ヘアケアといった豊富なラインナップで、心を豊かに導き、ホリスティックな美しさをサポートします。

➤ SINN PURETE（シン ピュルテ）公式オンラインストア

https://sinnpurete.com/

➤公式LINE：https://lin.ee/U7toMaJ

➤公式 X：https://twitter.com/sinn_purete/

➤公式Instagram：https://www.instagram.com/sinnpurete/

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TEL：0120-465-952（受付時間 10:00～17：00）