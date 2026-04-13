徳島市　2026阿波おどりネーミングライツが決定!!

徳島市

2026阿波おどりネーミングライツが決定いたしました。

藍場浜演舞場はSansan株式会社様、南内町演舞場は株式会社阿波銀行様、紺屋町演舞場は株式会社バル様、両国本町演舞場は株式会社ローソン様、新町橋演舞場はUber Japan株式会社様｜株式会社電脳交通様、新町橋東おどり広場＆両国橋南おどり広場＆にわか連はCanva Japan株式会社様、富街おどり広場はレッドブル・ジャパン株式会社様からご協力いただきました。

各演舞場等の名称及び各パートナー企業様の事業内容、阿波おどりへの想いを紹介いたします。

【Sansan藍場浜演舞場】

- パートナー企業：Sansan株式会社（東京都渋谷区）- 代表者：代表取締役社長/CEO/CPO 寺田 親弘 様- 事業内容：「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、「Sansan」や「Eight」、「Bill One」、「Contract One」、「Sansan Data Intelligence」といった働き方を変えるAXサービスを国内外で提供しています。- 阿波おどりへの想い：2010年にサテライトオフィスを神山町に開設したほか、神山まるごと高専の支援を行うなど、徳島県内で多様な取り組みを行ってきました。より徳島のみなさまにSansanを知っていただき、深いご縁を育むため、3年連続で徳島市阿波おどりに協賛いたしました。- 企業HP URL：https://jp.corp-sansan.com/

【あわぎん南内町演舞場】

- パートナー企業：株式会社阿波銀行（徳島県徳島市）- 代表者：代表取締役頭取 福永 丈久 様- 事業内容：阿波銀行は「永代取引によるお客さま感動満足の創造と豊かな地域社会の実現」を存在意義とし、「地域から必要とされ、なくてはならない存在」となれるよう、全力を尽くしてまいります。- 阿波おどりへの想い：明治29年創業の阿波銀行は、今年、創業130周年を迎えました。阿波銀行は阿波おどりを応援し、地域の発展に貢献してまいります。“130年の感謝を、未来へ。 想い、つなげる 阿波銀行”- 企業HP URL：https://www.awabank.co.jp/kojin/

【株式会社バル 紺屋町演舞場】

- パートナー企業：株式会社バル（徳島県徳島市）- 代表者：代表取締役社長 中田 一生 様- 事業内容：徳島市紺屋町から、四国・関西・九州へと広がる、地域に根差した“デイリー＆ベンリー”な駐車場サービスを約1,100箇所展開。前払い式1日貸し「デイパーク」と時間貸し「ミニッツパーク」の2つの形態で皆様の「停めたい」に応えます。- 阿波おどりへの想い：地元企業として地域とともに、3年連続で「支える阿呆」となり、阿波おどり発祥の地・徳島を盛り上げ、新たな取り組みにより伝統と新しさが織りなす熱気と魅力を、紺屋町演舞場から全国へ発信します。- 企業HP URL：https://www.minutepark.jp/

【からあげクン両国本町演舞場】

- パートナー企業：株式会社ローソン（東京都品川区）- 代表者：代表取締役社長 竹増 貞伸 様- 事業内容：「私たちは”みんなと暮らすマチ”を幸せにします。」をグループ理念に掲げ、笑顔が集まり、誰もが「ほっ」とできる、「マチのほっとステーション」の実現を目指しています。- 阿波おどりへの想い：2018年の初参加から本年で通算5回目の企業連参加となります。今年は、弊社の人気商品「からあげクン」40周年の節目と重なりますので、これまで支えて頂いたすべてのお客様に感謝を伝えるとともに、阿波おどりを通じて、徳島から全国の方々へ元気をお届けできるよう、精一杯盛り上げたいと考えております。- 企業HP URL：https://www.lawson.co.jp/

【新町橋 Uber｜電脳交通 演舞場】

- パートナー企業：Uber Japan株式会社（東京都港区）- 代表者：代表 山中 志郎 様- 事業内容：Uberは、誰でもボタンひとつで簡単・安心・快適に移動ができる世界を目指し、70カ国以上で展開するテクノロジー企業です。日本では、アプリ配車の他、デリバリーサービスのUber Eatsを展開しています。- 阿波おどりへの想い：世界200カ国のお客さまが日本各地でUberアプリを利用し、タクシー会社や地域経済の発展に貢献しています。日本を代表する伝統芸能の阿波おどりの魅力を、今年も多くの方に広めてまいります。- 企業HP URL：https://www.uber.com/jp/ja/about/?uclick_id=a2782576-2be8-4932-8ad9-f91c22b23406- パートナー企業：株式会社電脳交通（徳島県徳島市）- 代表者：代表取締役社長 近藤 洋祐 様- 事業内容：徳島に本社を構える電脳交通は、全国47都道府県・約650社・2万3千台を超えるタクシー車両に導入されている、タクシー配車システム「DS」を提供しています。タクシー業界のDXを推進し、業務の効率化と利用者の利便性向上に貢献しています。- 阿波おどりへの想い：徳島で生まれ、地域交通を支える企業として、阿波おどりに協賛できることを大変光栄に思います。伝統と誇りを未来へつなぐ一助となれるよう、地域のさらなる活性化に貢献してまいります。- 企業HP URL：http://dennokotsu.jp

【Canvaにわか連＆Canva新町橋東おどり広場＆Canva両国橋南おどり広場】

- パートナー企業：Canva Japan株式会社（東京都渋谷区）- 事業内容：「誰もがデザインできる世界へ」を使命として掲げ、誰でも簡単にデザインを作成できるビジュアルコミュニケーションプラットフォームを提供し、個人から企業、教育機関まで、幅広いユーザーの創造的な表現を支援しています。- 阿波おどりへの想い：Canvaは、阿波おどりが持つ「誰でも参加できる開かれた祭り」という理念に共感し、見るだけでなく誰もが参加できる仕組みづくりを通じて、祭りの未来に貢献します。- 企業HP URL：https://www.canva.com/

【レッドブル富街おどり広場】

- パートナー企業：レッドブル・ジャパン株式会社（東京都港区）- 事業内容：レッドブル・ジャパン株式会社は、エナジードリンク「レッドブル」の販売・マーケティングを行い、スポーツ、音楽、eスポーツなど多岐にわたる分野でイベントやアスリートをサポート、ブランド体験を提供しています。- 阿波おどりへの想い：阿波おどりの伝統を尊重しながら、新たな挑戦と進化を共に創出し、さらなる盛り上がりを実現します。阿波おどりに関わるすべての方々に、今年も翼をさずけます。- 企業HP URL：https://www.redbull.com/jp-ja

お問い合わせ先

阿波おどり未来へつなぐ実行委員会事務局

公式HP：https://www.awaodorimirai.com/

電話：088-678-5181

メール：info@awaodorimirai.com