「２４歳女性杜氏成長の記録、二度と飲めないデビュー作８年貯蔵酒 × 辿り着いた最高到達点の酒」をクラウドファンディングサイトMakuakeにて限定販売中

吉田酒造有限会社

吉田酒造株式会社（福井県吉田郡永平寺町 代表取締役 吉田由香里）は、創業２２０周年を記念して、クラウドファンディングサイトMakuakeにて2026年4月10日よりプロジェクトを実施しております。

（プロジェクト期間は、2026年4月6日10時～2026年6月26日）

https://www.makuake.com/project/jizakegura-hakuryu2/

【実施の背景】

８年前に弊社杜氏・吉田真子が24歳で最年少女性杜氏としてデビューしました。その際、「最年少女性杜氏の挑戦」と題し、クラウドファンディングMakuakeにて応援プロジェクト※１を実施しました。それから丸8年。創業220周年にあたる今年、最年少女性杜氏、そして吉田酒造の葛藤と成長の歩みを、お酒を通して味わっていただきたいという想いからクラウドファンディングに再挑戦します。

※１）2018年実施プロジェクト

「24歳-日本最年少女性杜氏が挑む日本酒、磨き35%純米大吟醸酒を限定販売！」

https://www.makuake.com/project/jizakegura-hakuryu/

サポーター総数600人。目標金額1,000,000円に対して応援購入総額6,917,000円を獲得。

【リターン】

8年前デビュー時に醸した 『純米大吟醸35%』を氷温で8年間約220本だけ貯蔵しておりました。 これを今回のクラウドファンディングのリターンとしてお届け致します。また、現在の真子杜氏が考える最高峰のお酒(2026年４月６日搾り)を飲み比べとして同じくリターンで限定発売します。また、弊社が掲げる「永平寺テロワール」※２を五感で体験していただける、酒造り体験やペアリング体験などのリターンもご用意いたしました。

※２）テロワールとは、フランス語で土壌や風土などを表す言葉

純米大吟醸磨き35％ 氷温8年貯蔵「老梅仙」

・品目：日本酒

・アルコール分：17度

・内容量：720ml

・原材料：米（国産）、米麹（国産米）

・原料米：福井県永平寺町産山田錦100％

・精米歩合：35％

・Ｍakuake価格：18,000円（税・送料込）

貯蔵分220本が完売すると二度と飲めないデビュー作。-５℃の氷温で８年間貯蔵することで、当時の緊張がほぐれたかのように、角がとれ、奥行きと厚みが程よく増しました。上質な米のうまみをなめらかに味わえるうえに、後口にはすっきりとキレがあり、バランス良く年月を重ねています。

・品目：日本酒

・アルコール分：15.5度

・内容量：720ml

・原材料：米（国産）、米麹（国産米）

・原料米：福井県永平寺町産山田錦100％

・精米歩合：非公開

・Ｍakuake価格：6,500円（税・送料込）

2026年4月6日上槽（お酒を搾ること）。米に宿る上質なうまみ、瑞々しくやわらかな甘みを味わっていただくことを目指しました。現在の真子杜氏最高到達点の味わいをＭakuake限定でしぼりたての超フレッシュな生原酒で販売します。

【会社概要】

販売元

会社名：吉田酒造株式会社

代表取締役：吉田 由香里（7代目）

蔵元杜氏：吉田 真子（蔵元次女）

TEL：0776-64-2015／FAX：0776-64-2932

〈資料〉

■吉田酒造株式会社のご紹介

文化3年（1806年）創業。全量自社、もしくは契約農家で栽培された地元永平寺町の米を使用し、米作りから酒造りまで1年を通して米と共に生きています。また、酒蔵を取り巻く環境全てを「永平寺テロワール」と称し、〈この土地の田を潤す清冽な雪どけ水や黄金色の稲穂の波、雪降る朝に響く蔵人の掛け声〉これら郷の全てを1本の瓶に詰め込むことを信条としています。2017年からは、蔵元の次女（当時24歳）が杜氏に就任。全社で「目が届く、手が届く、心が届く」米作り、酒造りに取り組んでおります。

■吉田酒造株式会社 沿革(直近)

1990年 山田錦の自社栽培を手掛ける。

2016年 全量、米と米麹の純米酒のみを製造するようになる。

2017年 米は、全量福井県内産米のみ使用。

2017年 蔵元次女 吉田真子が就任 日本全国最年少女性杜氏(2017年当時)。

2019年 全量永平寺町の米のみ使用。

2022年 令和３年度全国新酒鑑評会にて「金賞」受賞。

※永平寺町産、自社栽培山田錦の純米大吟醸で初めて金賞を受賞。

12月：ワークショップスペース古民家「吉峯梅庵」が完成。

2023年 1月11日株式会社へ組織変更。

2023年 令和4年度全国新酒鑑評会にて「金賞」受賞。

4月：酒粕ともみ殻由来のシリカを使用した石鹸「TERRA BLANC」発売開始。

6月：シリカ生成事業開始。

9月：香港）シンフォニー社と合弁で建設の新蔵「吉峯蔵」が完成。

12月２日：吉峯蔵直営店 マルシェ“智” ＯＰＥＮ

2024年 ３月15日：「白龍」⇒「永平寺白龍」へとブランド名変更

令和5年度全国新酒鑑評会にて「金賞」受賞