デビュー20周年の「かりゆし58」やBEGINの上地等（Pf&Vo）と島袋優（Gt&Vo）も出演決定！「OKINAWA FES Milafete」全出演アーティストを発表
全出演アーティスト
全出演アーティスト
ミラフェート株式会社（所在地：沖縄県那覇市、代表取締役：笠井誉文）は、通算11回目、10周年を迎える「OKINAWA FES Milafete（オキナワフェス ミラフェート）」において、2026年5月16日（土）・17日（日）の2日間、東京都・代々木公園イベント広場にて開催される本イベントの全出演アーティストの発表を行ったことをお知らせいたします。
本イベントは、“REAL OKINAWA”をテーマに、沖縄の音楽・文化・人の想いを全国へ発信するフェスとして開催してきました。
10周年という節目を迎える今年は、第一弾で発表したアーティストに加え、新たにデビュー20周年を迎えた「かりゆし58」、BEGINの上地等（Pf&Vo）が参加する「上地等と和海んちゅ」、BEGINの島袋優（Gt&Vo）が参加する「島袋優と沖縄オールスターズ」、「D-51」「きいやま商店」など、沖縄を代表する人気アーティストの出演が決定しました。
さらに本年は、音楽・伝統芸能・次世代カルチャーを横断するステージ構成により、“沖縄を体験するフェス”としての魅力をさらに強化。会場内では5つのステージを展開し、音楽ライブに加え、沖縄文化を多角的に体感できるコンテンツをお届けします。さらにイベントを盛り上げるMCも決定し、会場全体を通じて一体感のある空間を演出します。
世代やジャンルを越えた多彩なラインナップが揃い、代々木公園を舞台に、“沖縄そのもの”の空気や熱量を五感で体感できる2日間をお届けします。
■全出演アーティスト
※追加アーティストは太字、五十音順
＜MATSURI STAGE＞
⾚嶺姉妹 ／ ありんくりん ／ いーどぅし ／ 上江洲清作 & The BK Sounds!! ／ UKULELE GYPSY -キヨサク from MONGOL800- ／ 奏絵（かーなー from いーどぅし）／ かりゆし58 ／ きいやま商店 ／ KUNIKO（RYUKYU SOUND）／Grace Aimi ／ keigo ／島袋優と沖縄オールスターズ ／ 柊人 ／ seven oops ／ CHICO CARLITO ／ CHOUJI ／ D-51 ／ Teechi ／ ネーネーズ ／平川美香 ／ MuKuRo ／ RITTO ／ RYO from ORANGE RANGE＆DJ KEIN
＜CHURA STAGE＞
東里梨生 ／ いなぐんぐゎ ／ 上里優（D-51）／上地等と和海んちゅ ／ keigo ／ 島ばななーず ／ Suuzu. ／ Steel sip&rihaku ／ 知念だしんいちろう ／ thea ／ Teechi ／ Destiny Hope Tiara ／ Dream sisterʼs ／ HoRookies ／ MASA MAGIC ／ \uk-B ／ LIB ／ わさび
＜HAISAI STAGE＞
伊佐幸子 ／ 喜納吏一 ／ 金城弘美 ／ ⿊島新 ／ 平良大 ／ 琉球國祭り太⿎ 東京支部
＜GARDEN STAGE supported by HABUSH＞
NGONG ／ GRI GRI ／ SLAM ／ DJ 4号棟 ／ Tetsushi Hiroyama（RYUKYUDISKO）／ naotohiroyama（ORANGE RANGE / delofamilia）／ NASTY NARU from NEIGHBOR BEATZ ／ HAYASE ／ HARIKUYAMAKU ／ HANDLE KEEPER ／ YONNAW ／ rihaku ／ Leofeel ／ LEF!!!CREW!!!
＜YUNTAKU STAGE supported by 菊之露＞
今村大道 ／ OHTAA（Chample Jamaica）／ OHCYUXXX ／ GRI GRI
＜ART＞
EITEN
＜MC＞
岸本セシル ／ 山城智⼆
■「OKINAWA FES Milafete」イベント概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/156840/table/6_1_5256e355b764d656d64f0306bee3b7dd.jpg?v=202604140951 ]
【ボランティアスタッフ募集中】
「OKINAWA FES Milafete」では、本イベントの理念に共感し、沖縄の文化や魅力をともに発信いただける協賛企業およびボランティアスタッフを募集しております。
音楽・伝統芸能・食文化・物産など、沖縄の多彩なカルチャーが一堂に会する本イベントを“つくる側”として、一緒に盛り上げてくださる皆さまを全国からお待ちしております。
＜申込フォーム＞ https://bit.ly/3Klhkjb
■ 会社概要
会社名 ：ミラフェート株式会社
代表取締役 ：笠井 誉文
所在地 ：沖縄県那覇市安里1-1-58 光生ビル303
主な事業内容：イベント制作、映像制作、Web制作、マーケティング全般 等
HP ：https://www.milafete.co.jp/