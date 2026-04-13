「ONE OK ROCK」Takaが共同プロデュースしたオーガニックスーパー【15/e organic】麻布十番に2号店をOPEN！！

・「15/e organic」（呼称：フィフティーンオーガニック）とは

株式会社ONPA JAPAN

自然栽培の食品と天然由来100%のコスメ・サプリだけを厳選したオーガニックスーパーです。

“見た目” が “ふぞろい” でも美味しさと栄養素は一級品。

「免疫力向上」をテーマに 15/e organic 独自の基準をつくり、愛がこもったものだけを厳選し、取り揃えております。

接客スタッフはすべて管理栄養士または栄養士たちで、来店されたお客様の個々に合わせた食品やスキンケアをご提案致します。

“earth”（地球） という土台のもと、15個の “e”を大切にしています。

当ブランドは、2024年3月3日（日）表参道店に1号店をオープンし、Amazon・楽天のオンラインストアへの出店や各種イベント、SNS企画を通じてご好評をいただきながら、多くのお客様にご愛顧いただき、おかげさまで3年目を迎えることができました。今後も、より多くのお客様に必要とされるブランドを目指し、スタッフ一同尽力してまいります。

・新店舗 麻布十番店の特徴

株式会社ONPA JAPAN（東京都渋谷区、代表取締役：恩地 佑亜）が運営する「15/e organic（フィフティーンオーガニック）」は、2026年4月21日（火）、表参道店に続く2号店として、麻布十番店をグランドオープンいたします。

地域のコミュニティに寄り添い、長く愛される店舗づくりを目指し、人と人とのつながりが残る昔ながらの街並みと、国際色豊かな文化が共存する麻布十番の地への出店を決定いたしました。外装、内装ともに、ブランドカラーであるグリーンを基調に、無垢の天然木を随所にあしらった空間デザインを採用しています。店舗は2階建て構造で、売場面積は表参道店の3倍以上となっており、より豊かなライフスタイルを体感いただける空間を目指しました。

店頭では、表参道店と同じく、管理栄養士・栄養士が接客し、一人ひとりの食生活やライフスタイルのお悩みに寄り添いながら、独自基準で厳選した食品・スキンケア・サプリメント・テイクアウトフードを通じて、その方に最適なトータルケアをご提案いたします。

・管理栄養士監修のDELIメニューが豊富

農薬や化学肥料に頼らずに育った自然栽培の野菜や果物でつくる、お惣菜やデリメニューを豊富に取り揃えています。すべてのメニューで、調味料に至るまで店頭で販売している厳選素材を使用し、15/e organicの管理栄養士が栄養バランスを考えて提供しています。表参道店でも人気の発芽酵素玄米を使ったフードメニューも展開予定です。店内調理でつくった出来立てを、ぜひご堪能ください。

・管理栄養士監修の"からだ想い"のスイーツメニューが充実

麻布十番店では、管理栄養士とパティシエの共同監修のもと、焼き菓子をはじめとしたスイーツメニューをこれまで以上に取り揃えております。白砂糖・乳製品不使用、さらにグルテンフリーにこだわり、甘いものを食べる際に気になる血糖値の急激な上昇にも配慮しています。おいしさと“カラダへのやさしさ”を両立したスイーツを、ぜひご体験ください。

・カフェテリアスペースを用意

2Fには、イートインスペースを併設しています。店内で、お買い上げいただいた商品やお食事をゆったりと楽しむことができます。また、窓際には麻布十番の街並みを一望できる、おひとり様でもご利用いただきやすいカウンター席を完備しています。

・麻布十番店で新しく取り扱うアイテムも続々登場

麻布十番店では、ペット向けアイテムや、家庭菜園をお楽しみいただける自然栽培のお野菜の種子などのラインナップも充実してまいります。

・オープン記念！麻布十番店限定キャンペーンを開催

今回のオープンを記念し、15/e organicの人気アイテムを中心とした限定セットの販売や、各種限定企画の実施を予定しております。

最新情報は公式サイト・SNSにて随時発信してまいりますので、ぜひご確認ください。

・取扱いサービス

・青果の販売

（栽培期間中、農薬や化学肥料を使用していない産直のお野菜や果物）

・加工食品の販売

（すべての原材料において、自然栽培など厳選素材のみを使用した加工食品）

・ペット向けアイテムの販売

・テイクアウト食品の販売

（管理栄養士監修フードメニュー）

・フードデリバリーサービス（Uber Eats）対応

・天然由来成分100％のコスメ /サプリメントの販売

・オリジナルエコ雑貨の販売

・会員サービス（会員イベントへの参加 等）

■麻布十番店 概要

グランドオープン日：4月21日（火）

営業時間：11:00～19:00（年中無休/臨時休業有）

住所：〒106-0045 東京都港区麻布十番1丁目7番8号 1F・2F

▼オンラインストア

https://15e-organic.com

▼Instagram

https://www.instagram.com/15e_organic/

▼X（旧:Twitter）

https://x.com/15e_organic

■会社概要

・株式会社ONPA JAPAN

代表者 ：代表取締役 恩地 佑亜

所在地：〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目5番6号

設立：2009年5月22日

事業内容：15/e organic事業、エンタメDX事業、美容プロデュース事業、M＆A仲介事業

URL：https://onpa-japan.com/