逃げ場のない100分間、12人の「数字」が剥き出しにする本能と葛藤　舞台「TSW」シリーズ最新作、キャストビジュアル＆独占コメント解禁！

ロングランプランニング株式会社

舞台『the Satisfied World』 ／ 『the Sacrificed World』が2026年5月28日（木）～6月7日（日）に萬劇場（東京都豊島区北大塚2丁目32-22）にて上演されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

公式HP：https://crushkitchene.wixsite.com/home

公式X：https://x.com/stage_cke

CRUSH KITCHEN ENTERTAINMENTは、2020年から続く密室劇の系譜、舞台「TSW」シリーズの最新作を2026年5月に上演いたします。本日、脚本・佐藤信也（疾駆猿）が書き下ろす二つの世界『the Satisfied World』『the Sacrificed World』のキャストティザービジュアル、および出演者9名による公式コメントを公開いたしました。

演出は、2020年のシリーズ誕生からその熱量を注ぎ続けてきた石毛元貴（MileStone）。今作の舞台は、名前を奪われ「数字」で呼ばれることとなった12人の男女が、上演中の100分間ほぼ全編にわたってステージ上に留まり続けるという極限の状況。逃げ場のない空間で、等身大の人間たちがぶつかり合う濃密なアンサンブルを、客席の至近距離から目撃する体験を提示します。

また、本編開幕に先駆け、キャストと共にその空気感を共有するプレイベントも開催。既に第1部は完売しており、現在第2部の予約を受け付けております。

チケットの購入はこちら :https://www.confetti-web.com/events/14308

キャストコメント

■ the Satisfied World

テン役：室たつき

テン役、室たつきです。人間、誰の中にもある「本能」と「欲」。ナンバーズの一人として舞台上でさらけ出し、観る方の心に深く届く作品となるよう全力で挑ませていただきます。どうぞその目撃者の一人になってください。

セヴン役：服部武雄

『the Satisfied World』出演させて頂きます。服部武雄です。12人で紡ぐ濃密な会話劇。欲望と向き合う時間を生きます。あなたの欲望は何ですか？

ナイン役：橘里依

ナイン役の橘里依です！12人のキャストがほぼ舞台上に立ち続ける舞台は初めてです。新たな役と真剣に向き合い、皆様にも欲望や価値観を振り返っていただけるよう全力で挑みます。ぜひ劇場で体感してください。

エイト役：牧浦乙葵

『the Satisfied World』エイト役を演じます。牧浦乙葵です。100分間ずっと板の上にいるという事で個人的に初の挑戦なので精一杯頑張りたいと思います！

■ the Sacrificed World

ワン役：其原有沙

自分と通ずる部分がある役なので、台本を読んで共通点を探すと色々と見つかりました。ワンはある罪を犯してしまうのですが、本人はそのことをしっかりと反省しているので、その気持ちを真っ直ぐに演じられたらいいなと思っています。約100分間、舞台上から捌けないとのこと…どんな舞台になるのか楽しみにしていてください！全力でお届けできるよう頑張ります。

シックス役：石渡真修

この度参加させていただきます、石渡真修です！朗読劇でご一緒した石毛さんとまた作品作りが出来ること嬉しく思います。ほとんど舞台上にでずっぱりということで、気合いを入れて臨みたいと思います！よろしくお願いします！

セヴン役：後藤夕貴

私たちが生きているこの世界では、いろんな犠牲の中で生まれ、今が成り立っているのかもれません…そんな深いテーマを、12人の男女が萬劇場を舞台にお届けします。最後まで楽しんで頂けるよう頑張ります！

イレヴン役：佑太

1つの選択で運命は大きく変わります。14人それぞれ何を犠牲にするのか、または犠牲にされるのか。約100分の間に見逃せない瞬間や、繊細な芝居が沢山詰まっていますので、見逃さないようにお楽しみ下さい！

■ 両作品出演

ジャッジメント役：滝川達也

ジャッジメント役の滝川達也です。記憶を失い閉じ込められた者達が、記憶を取り戻し外に出る為に自分と向き合う密室の会話劇。皆さんの日常のちょっとした刺激、きっかけになれるよう両作品全力で挑みます。

公演概要

舞台『the Satisfied World』 ／ 『the Sacrificed World』

公演期間：2026年5月28日（木）～6月7日（日） 全16回公演

※上演時間：約100分（予定）

会場：萬劇場（東京都豊島区北大塚2丁目32-22）

■出演者

「the Satisfied World」（Aチーム）

ワン：相澤瑠香 / ツー：矢野冬馬 / スリー：片岡あづさ / フォー：添田翔太 / ファイヴ：平田彩華 / シックス：海本博章 / セヴン：服部武雄 / エイト：牧浦乙葵 / ナイン：橘里依 / テン：室たつき / イレヴン：海月陽斗 / トゥエルヴ：中島明子 / ジャッジメント：滝川達也 / アシスタント：結城美優

「the Sacrificed World」（Bチーム）

ワン：其原有沙 / ツー：石井智也 / スリー：小野瀬みらい / フォー：霧生多歓子 / ファイヴ：篠原望 / シックス：石渡真修 / セヴン：後藤夕貴 / エイト：たかのあ茶み / ナイン：藤田浩太朗 / テン：高橋晴輝 / イレヴン：佑太 / トゥエルヴ：北沢蘭 / ジャッジメント：滝川達也 / アシスタント：渡邊隆義

■スタッフ

脚本： 佐藤信也 (疾駆猿)

演出：石毛元貴 (MileStone)

主催：Hisshigumi Project

■公演スケジュール

5月28日(木)18:30～(A)

5月29日(金)14:00～(B)18:30～(A)

5月30日(土)13:00～(A)18:00～(A)

5月31日(日)13:00～(B)18:00～(B)

6月1日(月)--休演日

6月2日(火)18:30～(B)

6月3日(水)18:30～(A)

6月4日(木)18:30～(B)

6月5日(金)14:00～(A)18:30～(B)

6月6日(土)13:00～(B)18:00～(A)

6月7日(日)12:00～(A)16:00～(B)

※(A)the Satisfied World (B)the Sacrified Worldチームが上演いたします

※受付は開演の45分前、開場は開演の30分前からとなります

本編上演時間は約100分を予定しています

■チケット料金

《S席（特典付）》 前売券：9,500円 ／ 当日券：10,000円

《A席（特典付）》 前売券：8,300円 ／ 当日券：8,800円

《A席（特典なし》 前売券：6,500円 ／ 当日券：7,000円

※全席指定席（税込）

★特典内容：希望キャスト ビジュアル衣装非売品写真（チェキ風カード）

S席・A席 同特典。各回ごとに写真は異なります。

各キャスト全8種類（※両班出演の滝川達也のみ全16種類）

チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典

https://service.confetti-web.com