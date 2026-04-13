『マイナビ presents The Performance』ALPHA DRIVE ONE、NCT WISH、RIIZEら豪華アーティストのステージに大熱狂！初生パフォーマンス＆コラボステージも続々

株式会社AbemaTV撮影：田中聖太郎写真事務所撮影：田中聖太郎写真事務所

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、Kアリーナ横浜にて開催されるグローバルミュージックフェスティバル『マイナビ presents The Performance』を、2026年4月10日（金）から12日（日）の3日間にわたり、国内独占・無料生放送いたしました。11日（土）は、EVNNE、ATEEZ、SUPER★DRAGON、VERIVERY、MAZZEL、RIIZE、ROIROMが、最終日となる12日（日）は、aoen、ALPHA DRIVE ONE、ATEEZ、NCT WISH、xikers、THE JET BOY BANGERZ、Hearts2Hearts、MYERAが登場。豪華アーティストたちによる圧巻のパフォーマンスに会場は熱気に包まれました。

『マイナビ presents The Performance』は、今年で3年目を迎える、ジャンルや国境を越えた多彩なアーティストが集結するグローバルミュージックフェスティバルです。2024年4月の初開催以来、累計11万人を動員。様々なカルチャーを取り込み、既成の音楽ジャンルにとらわれない新たな音楽のシーンを創り出すイベントとして毎年大きな反響を呼んでいます。

■ATEEZ、RIIZEら7組が魅せる多彩なステージに会場熱狂！コラボ＆初披露ステージも続出した2日目

撮影：田中聖太郎写真事務所撮影：田中聖太郎写真事務所撮影：田中聖太郎写真事務所撮影：田中聖太郎写真事務所

オープニングでは、各アーティストが1組ずつダンスパフォーマンスを披露しながら登場し、会場のボルテージは一気に上昇。そのままトップバッターを務めるSUPER★DRAGONのステージがスタートし、『Legend』『Jungle Gym Kings』などの力強いパフォーマンスで会場を盛り上げました。続くEVNNEは『Newest』『TROUBLE』などに加え、4月20日にリリースされるニューアルバムより『STAY』を初披露し、観客の注目を集めました。

【動画】EVNNE『Newest』パフォーマンスシーン(https://x.com/abema_kpopdrama/status/2042889363848036551?s=20)

3番目に登場したVERIVERYは最新曲『RED (Beggin')』をはじめ『TRIGGER』『G.B.T.B.』などで迫力のステージを展開。さらに本公演では、VERIVERYとEVNNEによるコラボステージが実現し、NCT 127の『Fact Check』を披露。グループの垣根を越えたパフォーマンスに会場は大きな盛り上がりを見せ、「ガチでやばい」「激アツコラボ」「ずっと見てたい」「ぶち上がった」といった興奮のコメントが続々と寄せられました。

【動画】VERIVERY『RED (Beggin')』パフォーマンスシーン(https://x.com/abema_kpopdrama/status/2042903698112671748?s=20)

【動画】VERIVERY＆EVNNEコラボ『Fact Check』（NCT 127）パフォーマンスシーン(https://x.com/abema_kpopdrama/status/2042927780048806028?s=20)

撮影：田中聖太郎写真事務所撮影：田中聖太郎写真事務所

また、2026年5月にメジャーデビューすることが決定しているROIROMは、『Dear DIVA』『My Princess』で華やかな世界観を展開したほか、プレデビュー第3弾となる新曲『DRESS CODE』を初生パフォーマンス。配信リリースされていない楽曲も含む計6曲を披露し、観客を沸かせます。5番目にはMAZZELが登場し、『DANGER』『J.O.K.E.R.』『Only You』などを披露。ダンスナンバーからエモーショナルな楽曲まで幅広い表現で魅せ、「セトリ最高すぎる」「本気を感じる」などの反響コメントが寄せられました。

【動画】ROIROM『Dear DIVA』パフォーマンスシーン(https://x.com/abema_kpopdrama/status/2042907106173419788?s=20)

【動画】MAZZEL『DANGER』パフォーマンスシーン(https://x.com/abema_kpopdrama/status/2042928464362147965?s=20)

撮影：田中聖太郎写真事務所撮影：田中聖太郎写真事務所

続いて、2日連続での出演となったRIIZEは、初日の勢いそのままに『Talk Saxy』『Boom Boom Bass』『Bag Bad Back』などを披露。日本語でのMCで笑いを誘ったほか、安定感のあるパフォーマンスとフレッシュな魅力で、会場の熱気をさらに高めました。

【動画】RIIZE『Talk Saxy』パフォーマンスシーン(https://x.com/abema_kpopdrama/status/2042932850454884630?s=20)

そしてトリを務めたATEEZは、最新アルバムから『Adrenaline』『NASA』をはじめ、観客のボルテージを一気に引き上げる『BOUNCY』『Guerrilla』など全8曲を披露。圧倒的なパフォーマンスで会場を魅了し、「憑依系すぎる」「レベルが違う」「覇王感すごい」「最高！」といった絶賛の声が寄せられました。

エンディングでは、全アーティストがステージに集結。会場は最後まで熱気に包まれました。

■ALPHA DRIVE ONE、NCT WISHらが登場！新人から実力派まで集結した最終日

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最終日となるDAY3は、オープニングパフォーマンスとして登場したMYERAが会場を温めた後、各アーティストが順に登場。華やかな幕開けに、序盤から大きな盛り上がりを見せるなか、トップバッターとして登場したaoenは、『Cough Syrup』『Youth』などで、フレッシュさとエネルギッシュなパフォーマンスで観客を惹き込みました。

続くALPHA DRIVE ONEは、プレデビュー曲『FORMULA』でステージをスタート。MCでは「素晴らしいアーティストの皆さんとこのステージに立てて光栄」「今日はすごく幸せでした」と日本語を交えつつ想いを語る場面も。さらにデビュー曲『FREAK ALARM』や『Chains』などを披露し、勢いのあるパフォーマンスで観客を魅了。視聴者からも「かっこよすぎる！」「パフォーマンス最高」「これみて明日から頑張れる」「もう言葉がでません...」といったコメントが寄せられたほか、関連ワードがXにてトレンド入りするなど大きな盛り上がりを見せました。

【動画】ALPHA DRIVE ONE『FORMULA』パフォーマンスシーン(https://x.com/abema_kpopdrama/status/2043251829014724806?s=20)

また、THE JET BOY BANGERZは『Jettin’』『HEAD UP』などを披露し、キレのあるダンスと観客を引き込むパフォーマンスで会場のボルテージをさらに引き上げ、xikersも『SUPERPOWER (Peak)』『Red Sun』などパワフルなパフォーマンスを展開し、迫力あるステージで会場を盛り上げました。

続いて登場したHearts2Heartsは『The Chase』『Butterflies』などを披露したほか、『RUDE!』のJapanese Ver.を初披露し、透明感あふれるパフォーマンスと安定した歌唱力で観客を魅了。視聴者からも「神すぎる」「マジで天使」「生歌うますぎ」「かわいすぎいぃぃ」といったコメントが寄せられ、大きな反響を呼びました。

さらにNCT WISHは『Steady』『Hello Mellow』『Videohood』『COLOR』などでフレッシュかつ完成度の高いステージを披露し、観客を魅了しました。

【動画】NCT WISH『Steady』パフォーマンスシーン(https://x.com/i/web/status/2043293787296780709)

そして2日連続でヘッドライナーを務めたATEEZは、DAY2に引き続き、『Adrenaline』『BOUNCY』『Ice On My Teeth』『Guerrilla』など全9曲を披露。会場を再びATEEZの世界観に包み込み、圧巻のステージで締めくくりました。

なお本公演の様子は、「ABEMA」にて1週間無料見逃し配信中です。ぜひ、この熱狂のステージをもう一度お楽しみください。

■「ABEMA」国内独占・無料生放送『マイナビ presents The Performance』概要

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/289-40

告知映像：https://www.youtube.com/watch?v=_hNL8gsys8o

＜DAY1＞

（C）AbemaTV, Inc.

放送開始日時：2026年4月10日（金）夜6時～

出演者：RIIZE、THE RAMPAGE

＜DAY2＞

（C）AbemaTV, Inc.

放送開始日時：2026年4月11日（土）午後4時30分～

出演者：EVNNE、ATEEZ、SUPER★DRAGON、VERIVERY、MAZZEL、RIIZE、ROIROM

＜DAY3＞

（C）AbemaTV, Inc.

放送開始日時：2026年4月12日（日）午後4時30分～

出演者：aoen、ALPHA DRIVE ONE、ATEEZ、NCT WISH、xikers、THE JET BOY BANGERZ、Hearts2Hearts／Opening Performance：MYERA

※全て放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。

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■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

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なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

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