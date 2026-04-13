ABEMA開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』放送2日間で、番組関連動画の総再生数が1億回を突破！“コムドット限界突破”“最強バズりソング歌謡祭”ほか番組関連ワード10個がXトレンド入り

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、4月11日（土）午後3時から4月12日（日）夜10時まで、特別番組『30時間限界突破フェス』を放送いたしました。そしてこのたび、『30時間限界突破フェス』の番組関連動画の総再生数が放送2日間で1億回を突破いたしました。（※）

『30時間限界突破フェス』は、「ABEMA」が開局10周年を迎えたことを記念した特別番組。本番組では、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を、4月11日（土）午後3時から翌日12日（日）夜10時までノンストップで放送いたしました。

4月11日（土）午後3時からスタートした本番組ですが、放送1日目は「ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円」、「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP」、「愛のハイエナ特別版 あつまれハイエナの森」などを放送。

ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円 (C)️SHOTA SOTODATE今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP

4月12日（日）の放送2日目は、チームみらい党首・安野貴博とReHacQ・高橋弘樹プロデューサーが豪華ゲストと共に徹底討論する「朝からガチ安野」からスタートし、テレビ朝日の人気番組「あざとくて何が悪いの？」の特別版や、「完徹～不眠最強芸人決定戦～」、「市川團十郎を笑わせたら1000万円」といった本番組オリジナル企画、そして「チャンスの時間」や「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」、「ダマってられない女たち」など、「ABEMA」の人気番組の特別版をお届けいたしました。ラストは時代や世代を超えて“バズ”を生み出してきた楽曲、そしてこれから“バズ”を巻き起こす次世代アーティストが一堂に会し、一夜限りのスペシャルパフォーマンスを披露する「最強バズりソング歌謡祭」を2時間半にわたって放送し大団円の中、番組を終了しました。

ダマってられない女たち ～激動人生を生告白SP～最強バズりソング歌謡祭

◆市川團十郎を笑わせたら1000万円

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=XDsx2RgaPYs ]

◆完徹～不眠最強芸人決定戦～

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=NVLhIoIoCpg ]

なお、各企画とは別に、30時間ノンストップの企画を2つ実施。ひとつは、5人組動画クリエイター・コムドットが最大1億円の賞金をかけ、30時間連続で襲いかかるミッションに挑戦する大規模企画「コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！」、もうひとつは、山本裕典がマラソンをしながらリアルタイムで企業から30時間オファーを募集する「山本裕典 オファー待ち30時間マラソン」です。グランドフィナーレでは、山本裕典が三宅島を2周し、およそ60kmという過酷な道のりを走り抜き、ゴール地点で待望の仕事オファー最終結果が発表され、涙ながらに感謝を伝える姿に視聴者からは「お疲れさま！！」「感動をありがとう」などコメントが殺到しました。また、コムドットはグランドフィナーレの会場に駆けつけ、これまでに獲得した賞金をかけて“一撃ついたてじゃんけん”を実施。まさに“限界突破”を体現する締めくくりとなりました。

山本裕典 オファー待ち30時間マラソンコムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！

番組放送中には、「コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！」でコムドット・やまとが過去最高月収を明かす場面や、「ダマってられない女たち ～激動人生を生告白SP～」に生出演した梅宮アンナ夫妻が馴れ初めを明かすスタジオトークの切り出し動画が100万再生を超えるなどSNS上でも注目を集めたほか、Xでは番組関連ワードが続々とトレンドにランクイン。“コムドット限界突破”、“いのありちねん”、“徹マン決定戦”、“最強バズりソング歌謡祭”など、放送2日間で合計10ワードがトレンド入りし、世の中の話題を大きく席巻しました。

コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！ダマってられない女たち ～激動人生を生告白SP～

各番組は、「ABEMA」で無料見逃し配信中です。SNSで見かけて気になった番組、見逃してしまった番組は、この機会にぜひご覧ください。

（◆『30時間限界突破フェス』番組ページ：https://abema.tv/video/genre/30h）

「ABEMA」は、『30時間限界突破フェス』を皮切りに、今後も「ABEMA」をより皆さまにお楽しみいただけるようさまざまなキャンペーンを展開します。2026年に10周年を迎えた「ABEMA」は、引き続き視聴者の期待を超える番組制作および運営に励むとともに、これからも無料放送を基盤としながら、いつでもどこでも手軽に“最高品質”のコンテンツを楽しめる環境づくりに努め、社会インフラとしての価値を高めていきます。

（※）『30時間限界突破フェス』が放送開始となった4月11日（土）午後3時から4月12日（日）24時までの放送2日間での、「ABEMA」および「ABEMA」オフィシャルSNSにて投稿された「『30時間限界突破フェス』関連動画の総再生数

■ABEMA10周年特別番組『30時間限界突破フェス』概要

（C）AbemaTV,Inc.

放送日時：2026年4月11日（土）午後3時～4月12日（日）夜10時

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2054

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/