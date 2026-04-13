足場図面をAIが丸ごと自動生成「J-smart 足場図面（ジェイスマ）」ローンチ開始以来、1日1社ペースで取引登録が進行中

株式会社J.I developer

株式会社J.I developer（本社：神奈川県横浜市西区みなとみらい、代表取締役CEO：嶋崎 大輔、以下「JID」）は、足場図面をAIで自動生成するBPOサービス「J-smart 足場図面（通称：ジェイスマ）」を2026年4月に正式ローンチいたしました。サービス開始以降、平均して1日1社ペースで新規取引登録が進行しており、足場業界が抱える構造的課題の解決に向けて確かな手応えを得ています。

https://www.ji-d.co.jp/jsmart/

■ 開発背景：足場業界が直面する4つの構造課題

足場工事の現場では、図面作成プロセスがビジネスチャンスを狭める大きな要因となっています。

長い納期 - 1案件あたり平均7.5～13営業日を要し、工事着工前のリードタイムを圧迫

高額なコスト - 外注費が年間売上を圧迫

属人化・人材不足 - 小規模事業者・フリーランス依存により品質がばらつく

機会損失 - 作図対応できない足場会社は元請けの初期段階に関われない

JIDは、建設業の現場最前線で培った知見と自社のAI開発力を掛け合わせ、これらの課題を一気通貫で解決するサービスとして「ジェイスマ」を開発しました。

■ サービス概要：専用フォームに情報を入力するだけで、図面一式を完全納品

「ジェイスマ」は、足場図面の作成をJIDがまるごと請け負うBPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）サービスです。お客様は専用サイト（https://www.ji-d.co.jp/jsmart/）の「作図依頼フォーム」へ必要情報を入力するだけで、平面図・立面図・詳細図・強度計算書のすべてをAIが自動生成し、労基署提出対応フォーマットで納品いたします。

発注側に求められるのは、わずか5分のフォーム入力のみ。外注先探し・要件共有・差し戻し対応といった従来の煩雑なやり取りは一切不要です。

【実証済みの導入効果】

- 市場比コスト削減23%- 作図工数削減39%- 受注～納品開始 リードタイム1.5週- 納品物:足場計画図面＋強度計算書 (労基署承認書類)

■ AIによる自動作図フロー

作図依頼フォームから情報入力 - 専用サイトのフォームに建物情報を入力（5分で完了）

AIによるトレース化 - 自社AIが建物形状を自動認識

独自アルゴリズム演算 - 最適な足場配置を自動演算

図面生成 - 平面図・立面図・詳細図を自動生成（平面図はわずか2分）

品質チェック後に納品

強度計算についても、地域別データ（風荷重・自重・梁枠など）を複合処理し、労基署提出対応フォーマットで自動出力します。

■ 料金プラン（従量課金型・月額固定費なし）

基本図面（トレース込み）：\15,000／枚

強度計算書：\3,000～／枚

道路占用・使用図：\8,000～

修正は2回まで無償。納品図面は労基基準に準拠しています。

■ ローンチ後の進捗：1日1社ペースで取引登録が拡大

2026年4月のローンチ以降、平均して1営業日あたり1社ベースで新規取引登録が進行しており、

業界における旺盛なニーズが顕在化しています。開発協力企業数と合わせると累計数十社に導入をしていただいております。

当社は本サービスを通じて、生産性向上と人手不足という業界共通の課題を解決し、

「産業インフラ」となることを目指してまいります。

■ 代表コメント

建設業の現場で見てきた「図面が止まると、工事が止まる」という構造課題に対し、

AIとBPOの掛け合わせで正面から答えを出しました。

1日1社のペースで取引が広がっている事実は、業界の期待そのものだと受け止めています。

株式会社J.I developer 代表取締役CEO 嶋崎 大輔

■ サービスサイト・お申し込み

J-smart 足場図面（ジェイスマ）：https://www.ji-d.co.jp/jsmart/

※サイト内「作図依頼フォーム」より即日お申し込みいただけます。

■ 会社概要

会社名：株式会社 J.I developer

代表者：代表取締役CEO 嶋崎 大輔

所在地：〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3-1 KDX横浜みなとみらいタワー7F

設立：2015年

事業内容：建設業（外壁大規模修繕・内装リノベーション）／AI技術開発・SaaSプロダクト開発

コーポレートサイト：https://www.ji-d.co.jp/ TEL：045-308-7485 Email：office@ji-d.co.jp

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社 J.I developer

管理部長 入江睦

TEL：045-308-7485 ／ Email：office@ji-d.co.jp