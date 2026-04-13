印刷業界の出荷額はピークから43%減──東京大学発のAI企業が、印刷会社経営者向けにAI活用と「第二の収益の柱」を解説する無料オンラインセミナーを開催

株式会社TricoLogic

東京大学発のAIスタートアップ・株式会社TricoLogic（本社：大阪府大阪市、代表取締役：西尾彰将）は、印刷会社の経営者を対象としたAI活用セミナー「印刷業界の未来を切り開く──AIで80時間削減した実例と"第二の収益の柱"戦略」を、2026年4月にオンラインにて無料開催いたします。

開催の背景

印刷業界の出荷額は1991年のピーク時（約8.9兆円）から2023年には5.1兆円へと43%縮小し、2024年度の印刷業の倒産件数は95件（負債総額133億8,300万円）に達しました（出典：帝国データバンク）。ネット印刷の台頭による価格競争の激化、後継者不在率の上昇など、中小印刷会社を取り巻く環境は厳しさを増しています。

一方で、AIを活用して業務効率化に成功し、さらに新規事業として教育分野に参入することで「第二の収益の柱」を確立した印刷会社も現れています。本セミナーでは、こうした先行事例を具体的なデータとともに共有し、印刷業界の経営者が次の一手を考えるきっかけを提供します。

セミナー概要

セミナー内容

参加特典

- セミナー名: 印刷業界の未来を切り開く──AIで80時間削減した実例と"第二の収益の柱"戦略- 日時: 2026年4月16日（木）18:00～19:00 / 4月21日（火）14:00～15:00 / 4月23日（木）14:00～15:00 ※すべて同内容- 形式: オンライン（Zoom）- 参加費: 無料- 定員: 各回先着20名- 対象: 印刷会社の経営者・役員・幹部- 主催: 株式会社TricoLogic- 印刷市場の構造変化: 出荷額の推移、倒産データ、ネット印刷の台頭など、業界を取り巻く現状を客観データで解説- AI活用の実践事例: 実際にAIを導入し、年間80時間の業務削減を実現した印刷会社の具体的な手順と成果を紹介- 「第二の収益の柱」戦略: 本業を続けながら教育事業に参入し、新たな収益源を確立した経営者の事例を解説

セミナー参加者全員に「印刷会社AI業務棚卸しシート」（Excel）を無料配布いたします。自社の業務30項目について月間作業時間を入力するだけで、AIによる年間削減時間と人件費換算額が自動計算されるツールです。希望者には無料個別診断（30分・オンライン）もご案内いたします。

お申し込み方法

特典：印刷会社AI業務棚卸しシート

以下のフォームよりお申し込みください。

申込フォーム: https://forms.gle/GhQ9rRzt42pXqc8f7

TricoLogicについて

株式会社TricoLogicは、東京大学発のAIスタートアップです。「すべての人に考える力を、すべての企業に教育事業を」をミッションに掲げ、AI時代の学習塾「ミライ式」のFC展開、中小企業向けAI/DX支援を行っています。

■過去の実績

- 小学館集英社プロダクション（ShoPro） とパートナーシップ契約を締結- 大阪府教育庁 の高校教員向けにAI研修を実施- 野村證券大阪支店 にて中小企業経営者向けAI/DX研修を開催- 大阪信用金庫 と連携した経営者向けセミナーを開催 学習塾「ミライ式」を全国15校舎展開中

■ 会社概要

株式会社TricoLogic

所在地：大阪府大阪市北区堂山町1-2 R&Eビル2階北室

代表者：西尾 彰将

公式サイト：https://tricologic.co.jp/

■ 本件に関する問い合わせ先

株式会社TricoLogic

メールアドレス：info@tricologic.co.jp