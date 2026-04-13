コンセプトは“ファッションショー”！ メンバーカラーを身にまとったタレントたちがランウェイに登場──TSUKIPRO SHOP 2026「Vivid Runway」池袋PACKSフォトレポート

株式会社アニメイトホールディングス

音楽＆ドラマ（CD）、アニメ、舞台、イベントなどを展開する 「ツキノ芸能プロダクション（ツキプロ）」シリーズ。 そのオリジナルグッズを取り扱うコンセプトショップ「TSUKIPRO SHOP」が、 2026年4月11日（土）より期間限定オープン！

池袋PACKSをジャックした今回のショップは、豪華二層仕立て。2階はツキプロ所属タレントのグッズを販売する『TSUKIPRO SHOP』。 3階は心躍る時間を体験できる展示・ミニゲームフロアが広がっています。

多数のグッズだけでなく、等身スタンディパネルや撮り下ろし店内アナウンスなども注目の『TSUKIPRO SHOP』。 個性溢れる色とりどりな歌声を楽しむため、いざ鮮やかな花道へ！

まずは2階の『TSUKIPRO SHOP』から！

『TSUKIPRO SHOP』ではプレミアムな空気をまとったタレントたちのグッズが多数展開中。「キャラバッジコレクション」「ポストカードセット」「フェイスタオル」など、使っても良し飾っても良しなラインナップとなっています。

さらに「アクリルスタンドリング」には付属のリングがついているため、指にはめて写真が撮ることもできます。

中でも惹かれるのは「ビッグアクリルスタンド」。ズラッと並んだタレントたちの姿は圧巻の一言です。

ランウェイを歩く彼らのきらびやかな姿を手に入れたい！

3階の「展示・ミニゲームフロア」では……？

響く名曲にいざなわれるように階段を昇ると広がるのは「展示・ミニゲームフロア」。そこには総勢43人の参加タレントたちの姿が……！

今回のランウェイをより鮮やかに彩るための9組のユニット、『9 colors（ナイン・カラーズ）』。9色のメンバーカラーからそれぞれ1名ずつが抜擢された、この期間だけのスペシャルユニットです。

タレントたちの姿を収めるためにシャッターを切り続けることはもちろん、彼らに囲まれて写真を撮ることもできちゃいます！

※9 colors（ナイン・カラーズ）team Yellow：師走 駆、team Purple：吉良凰香、team Orange：八重樫剣介、team Light Blue：立花 歩、team Green：堀宮英知、team Blue：数寄川 零、team Pink：世良里津花、team Red：七瀬 望、team Monotone：霜月 隼

さらに、ミニゲーム『GALA PONG』も開催中。1回440円(税込)で運試しに挑戦することができます。

用意されているボールの色は白、赤、金の3種類。ボールの色によって獲得できるステッカーの枚数が変わりますので、金を狙って回しちゃいましょう！

※第1弾特典(全10種)

※お一人様1会計3回まで

※特典対象となりますので2Fレジでご希望回数分の参加券（引き換えレシート）をご購入の上、3Fミニゲームコーナーへお越しください。

※参加券（引き換えレシート）は当日限り有効となります。

※絵柄はお選びいただけません。

※ステッカーサイズ：約5×8cｍ

ツキノ芸能プロダクション所属タレントたちが、各々のメンバーカラーの装いでランウェイに登場する今回のTSUKIPRO SHOP 2026「Vivid Runway」。

様々なアイテムを手に取り、彩られる数々の思い出は、いつまでも我々のそばで輝き続けるようなエネルギーを持っていました。ファン垂涎の「Vivid Runway」に注目です！

「9 colors」メンバーの録り下ろし店内アナウンスが放送実施！

4月11日（土）～6月7日（日）の『TSUKIPRO SHOP』オープン期間中、9 colorsメンバーの録り下ろし店内アナウンスを放送。特典配布の期間に連動してアナウンスメンバーも変化します。

実施期間

1期：4/11（土）～4/24（金）

team Yellow：師走 駆 from Six Gravity（CV：梶 裕貴）

team Purple：吉良凰香 from VAZZY（CV：小林裕介）

2期：4/25（土）～5/8（金）

team Orange：八重樫剣介 from Growth（CV：山谷祥生）

team Light Blue：立花 歩 from ROCK DOWN（CV：坂 泰斗）

3期：5/9（土）～5/22（金）

team Green：堀宮英知 from QUELL（CV：西山宏太朗）

team Blue：数寄川 零 from infinit0（CV：田所陽向）

4期：5/23（土）～6/7（日）

team Pink：世良里津花 from SolidS（CV：花江夏樹）

team Red：七瀬 望 from SOARA（CV：沢城千春）

team Monotone：霜月 隼 from Procellarum（CV：木村良平）

TSUKIPRO SHOP 2026テーマソング・9 colors「Vivid Runway」

ファッションショーがコンセプトの「Vivid Runway」をテーマに、今回のランウェイをより鮮やかに彩るために9組のユニット、9色のメンバーカラーからそれぞれ1名ずつが抜擢されたスペシャルユニット『9 colors』。

9つの個性溢れる色とりどりな歌声があなたの『鮮やかな花道』を彩ります。

出演

team Yellow：師走 駆 from Six Gravity（CV：梶 裕貴）

team Purple：吉良凰香 from VAZZY（CV：小林裕介）

team Orange：八重樫剣介 from Growth（CV：山谷祥生）

team Light Blue：立花 歩 from ROCK DOWN（CV：坂 泰斗）

team Green：堀宮英知 from QUELL（CV：西山宏太朗）

team Blue：数寄川 零 from infinit0（CV：田所陽向）

team Pink：世良里津花 from SolidS（CV：花江夏樹）

team Red：七瀬 望 from SOARA（CV：沢城千春）

team Monotone：霜月 隼 from Procellarum（CV：木村良平）

【発売予定日】2026年5月9日（土）

TSUKIPRO SHOP 2026 池袋PACKS、梅田PACKS（アニメイト梅田内）にて発売予定

【価格】

2,750円（税込）

【収録内容】

1：Vivid Runway

作詞・作曲・編曲：じょん

ギター：田村つくね

歌：9 colors

（team Yellow：師走 駆、team Purple：吉良凰香、team Orange：八重樫剣介、team Light Blue：立花 歩、team Green：堀宮英知、team Blue：数寄川 零、team Pink：世良里津花、team Red：七瀬 望、team Monotone：霜月 隼／CV：梶 裕貴、小林裕介、山谷祥生、坂 泰斗、西山宏太朗、田所陽向、花江夏樹、沢城千春、木村良平）

2：Vivid Runway -off vocal-

【セット内容】

・ポストカードファイル 44枚収納可能

・ビジュアル歌詞カード１枚付き（1種）

・テーマソングCD（一部のレーベルにランダムでメンバーの直筆サイン入り）

※「9 colors」メンバーいずれか1人の直筆サインです。

※直筆サインは出演キャストではなく、キャラクターによるものです。

※直筆サインの有無によりレーベルデザインが異なります。

「ビッグアクリルスタンド」発売決定！

TSUKIPRO SHOP 2026「Vivid Runway」ビックアクリルスタンドを通信販売にて発売決定！

TSUKIPRO SHOP 2026店頭（池袋・梅田）にてサンプル展示中。

価格：各\4,400（税込）

サイズ：組み立てたとき約27.7cm～30.3cm

※タレントごとに身長によってサイズが異なります。

一例：（大原 空）組み立てたとき約27.7cm

受付期間：2026年4月11日（土）10：00～6月28日（日）23：59

商品お届け時期：2026年8月下旬以降順次出荷予定

※商品は受注生産商品となります。

※受注生産商品はTSUKIPRO SHOP 2026「Vivid Runway」特典対象外となります。

受付ページはこちら(https://www.movic.jp/shop/genre/genre.aspx?genre=10182763)

▼ツキウタ。

▼ALIVE

▼SQ

▼VAZZROCK

▼infinit0

直筆サイン入り「ツキプロタレントパネル」プレゼントキャンペーン開催！

通信販売で「ビッグアクリルスタンド」をご注文いただいた方を対象に

4/11（土）～6/7（土）の期間中梅田PACKSにて展示予定の「ツキプロタレントパネル」に展示期間終了後、直筆サインを入れたものを抽選でプレゼントいたします。

当選数：タレント毎に各1名様（合計43名様）

▲梅田PACKS「ツキプロタレントパネル」イメージ

※直筆サインは出演キャストではなく、キャラクターによるものです。

※ご注文いただいたビッグアクリルスタンドと同じタレントの「ツキプロタレントパネル」が応募対象となります。

例）「ビッグアクリルスタンド／師走 駆／Six Gravity」をご注文いただいた方の中から抽選で師走 駆の直筆サイン入り「ツキプロタレントパネル」の展示品が当たります。同一のご住所宛てでそれぞれ別倉庫からの発送となります。

※展示品のため、展示用のマグネット等がついた状態での発送を予定しております。

※諸般の事情により展示品ではない「ツキプロタレントパネル」を景品として発送させていただく場合がございます。予めご了承下さい。

※当選は注文先着順ではございません。

※ご当選したプレゼントはご注文いただいた「ビッグアクリルスタンド」と同じ住所へ発送させていただきます。ご注文分の「ビッグアクリルスタンド」と別タイミングでの発送になります。必ず商品もお受け取り下さい。

※当選発表は、プレゼントの発送をもって代えさせていただきます（事前の当選発表はいたしません。）

※コンビニ決済にてご注文いただいた場合、ご入金が確認できなかったお客様のご応募は無効とさせていただきます。

※住所、転居先不明などにより景品をお届けできない場合には、当選を無効とさせていただきます。

※景品のお届け先は、日本国内に限らせていただきます。

※不正行為があると判断した場合は、該当者のすべての応募および当選の権利を無効とすることがあります。

※施策に関わる景品・特典・サイン本他・応募券・引換券等はすべて第三者への譲渡・オークション等の転売は禁止とさせていただきます。

※景品発送の際の傷・破損等による交換はいたしかねます。展示品のため、傷、擦れ等がある場合もございます。代替品はありませんので交換対応はいたしかねます。予めご了承ください。

※当選結果についてのお問い合わせにはお答えいたしかねますので、予めご了承ください。

※プレゼントの発送は2026年9月下旬頃を予定しております。

※当企画でご応募いただいた個人情報は、当企画の抽選と当選者への景品の発送のみに使用し、これ以外の目的に利用することはございません。

店舗情報

■TSUKIPRO SHOP 2026

開催期間：4月11日（土）～6月7日（日）

池袋PACKS 2F・3F

〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-2-1

梅田PACKS（アニメイト梅田内）

〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町10－12 NU茶屋町 3階

公式HP：

https://tsukiproshop.com/

X（旧：Twitter）公式アカウント:

TSUKIPRO SHOP（@TSUKIPRO_SHOP）

＜ツキノ芸能プロダクション公式サイト＞

https://tsukino-pro.com/

＜ツキノ芸能プロダクション公式X（旧：Twitter）＞

@tsukino_pro