Googleクチコミ600件・平均評価★4.9を獲得。メーカー転職のノウハウと誠実な対応の両立を追求

ギブクリエーション株式会社

メーカー領域に特化した人材コンサルティングを展開するギブクリエーション株式会社は、Googleクチコミ★4.9の評価を維持し、600件のレビュー数に到達しました。

■ メーカー転職の「意思決定」を支える転職支援

多くの求職者は、本来必要であるはずの情報（職種別のキャリアパスの実態や、現場の評価・昇進の仕組みなど）が十分に揃わないまま、期限や状況に迫られて「選ばなければならない」状況に置かれています。 こうした情報の非対称性や、エージェント側の事情が優先される業界の限界に対し、ギブクリエーションは「本質的なキャリア形成のための判断材料」を提供することを最優先してきました。今回のクチコミ評価は、こうした情報の精査と誠実な介在が、利用者の方々の納得感に繋がった結果であると捉えています。

■ 顧客満足度を支える、ギブクリエーションの「質」

メーカー転職の実績に基づく、解像度の高い情報提供

主要な取引先である複数の大手製造メーカーより、採用支援の「質」をご評価いただき、継続的な表彰を受けています。企業の産業構造や社会的役割、現場のキャリアパスを深く把握しているからこそ、求職者に対しイメージではなく実態に基づいた具体的なアドバイスを行っています。

「転職を目的としない」キャリアの要件定義

行動指針である「The Giver」に基づき、転職を「目的」ではなく、キャリアを好転させるための「手段」と位置づけています。対話を通じて求職者の価値観や判断基準を言語化し、現職に留まることも含めた最適な選択肢を提示します。エージェント側の事情を優先せず、本人の納得感を第一に置く姿勢が、600件を超える高評価の根底にあります。

■ ギブクリエーション株式会社について

「日本を代表するイノベーションカンパニー」をビジョンに掲げ、メーカー領域に特化した人材紹介・RPO事業を展開。独自の行動哲学「The Giver」に基づき、専門性と誠実さを両立したコンサルティングを提供しています。

社名：ギブクリエーション株式会社

代表者：代表取締役CEO 才花 裕平

設立：2021年1月

東京本社：東京都千代田区岩本町2丁目5-12 岩本町ツインビル 5F

大阪本社：大阪府大阪市中央区今橋２丁目５－８ トレードピア淀屋橋ビル 5F

名古屋支社：

URL：https://givecreation.com/