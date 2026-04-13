【mementoa】祝！コラボグッズ発売 ＆ イベント開催決定です！(ハート)*.+゜

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

2026年1月31日デビュー。「あなたともう一度、青春を。」をコンセプトに、忘れかけていた感情や戻れないはずの瞬間を音楽で呼び起こす7人組アイドルグループ【mementoa】とのコラボグッズが発売＆イベント開催決定！

『カタオモイ・ストーリー』のMVで着用されていたお洋服での撮りおろし！

まるでMVから飛び出してきたような、特別なお写真をたっぷりお届けいたします。

ご注文は2026年4月19日（日）までの期間限定。オンラインストアにて！

さらに！\3,000（税込）以上ご購入の方の中から抽選で200名さまにイベント参加のチャンスも！

▼ご注文はこちらから

https://vvstore.jp/feature/detail/22256/

ヴィレッジヴァンガード渋谷本店では、写真集の店頭販売＆購入者特典会も実施予定！

▼店頭展開についてはこちら

https://www.village-v.co.jp/item/030677/

【イベント詳細】

【mementoa × ヴィレッジヴァンガード】コラボグッズを1会計につき\3,000（税込）以上ご購入いただいた方の中から、抽選でコラボグッズ発売記念イベントにご招待！



❖対象商品

・写真集 \2,600

・カレンダー \2,000

・アクリルフィギュア 全7種 各\2,500

・ランダムアクリルキーホルダー 全7種 各\900

・アクリルキーホルダーセット \6,300

・POP風アクリルバッジ 全7種 各\1,300

・ランダム缶バッジ 全7種 各\700

・缶バッジセット \4,900

・ランダムステッカー 全7種 各\700

・ステッカーセット \4,900

・ダイカットクッション \7,700

・マグカップ \2,300

・ビッグシルエットTシャツ \6,000

※すべて税込み価格となります

❖イベント対象商品受注販売期間

・2026年4月13日（月）21：00～2026年4月19日（日）23：59

❖イベント開催概要

・開催日時：2026年7月17日（金）19：00～21：00予定

イベント当選者受付⇒17：00～18：30

整列⇒18：45

入場⇒18：50

開始⇒19：00

※終演後特典会実施



・開催場所：ヴィレッジヴァンガード渋谷本店

❖観覧エリア

・前方エリア抽選対象：\8,000（税込）以上購入のお客さま

・一般エリア抽選対象：\3,000（税込）以上購入のお客さま

※購入金額に応じて抽選対象の観覧エリアが異なります。

※前方エリアに落選されたお客さまは一般エリアでの抽選対象となります。

❖イベント内容

・ミニライブ

❖特典会内容

・イベントに参加されるすべてのお客さま

お好きなメンバー1名と、お客さまのスマートフォン・カメラにてお写真撮影（メンバーソロショット可）

※おひとりさま1回のみ

・\2,000（税込）以上購入ごとにお好きなメンバー1名と30秒トーク

・\10,000（税込）以上購入ごとにお好きなメンバー1名と20秒動画撮影（メンバーソロショット可）



（例1）

\10,000（税込）購入された場合

・前方エリア

・お写真撮影×1回

・30秒トーク×5回

・動画20秒×1回



（例2）

\8,000（税込）購入された場合

・前方エリア

・お写真撮影×1回

・30秒トーク×4回



（例3）

\5,000（税込）購入された場合

・お写真撮影×1回

・30秒トーク×2回



※お写真撮影は購入金額に関わらず、おひとりさま1回のみとなります。

※列が途切れ次第、終了となります。時間内にご参加できない場合、参加券は無効となります。

※内容は急遽変更になる場合がございます。



❖応募方法

１.対象商品を、ヴィレッジヴァンガードオンラインストアでご購入ください。

※1会計につき\3,000（税込）以上ご購入いただいた方が抽選応募の対象となります。

※対象購入期間：2026年4月13日（月）21：00～2026年4月19日（日）23：59

２.ご注文受付期間の終了後、ヴィレッジヴァンガードオンラインストアにご登録いただいているメールアドレス宛に、【イベント応募フォームのURL】をお送りします。

メールに記載された応募フォームから、ご応募ください。

※応募フォームのご案内メールは「応募のご案内」であり、「当選のお知らせ」ではありませんのでご注意ください。

※応募メール送信予定日：2026年4月27日（月）

※応募受付期間：2026年4月27日（月）～2026年5月31日（日）23:59



３.ご応募いただいた方の中から、抽選で当選者を決定いたします。

当選された方には、【当選メール】をお送りします。

※当選メールの送信をもって、当選のお知らせとさせていただきます。

※小学生以下の当選者には、保護者1名様まで付き添いとしてご同伴いただけます。

（当選者1名＋保護者1名の計2名までご来場可能です）

※当選メール送信予定日：2026年6月8日（月）



📩 4月28日時点でメールが届いていないお客さま

お手数ですが以下よりお問い合わせください。

https://vvstore.jp/contact

❖イベント参加方法

イベント当日17：00より、ヴィレッジヴァンガード渋谷本店B2Fレジにて、当選されたお客さまに『入場整理番号付きイベント参加券』とご購入金額に応じた『特典券』をお渡しいたします。



受付時に以下の2点をご提示いただきます。

1．ヴィレッジヴァンガードオンラインストアでの購入履歴（メール画面）

2．本人確認ができる身分証明書（本名が記載されたもの）



※上記2点をご確認できたお客さまに『入場整理番号付きイベント参加券』と『特典券』をお渡しいたします。

※『入場整理番号付きイベント参加券』はお一人さまにつき1枚お渡しいたします。

※『入場整理番号付きイベント参加券』の番号はランダムでお渡しいたします。受付された先着順ではございません。

※『入場整理番号付きイベント参加券』をお持ちのお客さまはイベント開始15分前にB2F階段付近にお集りください。整理番号順に整列後、ご入場いただきます。

※集合時間に遅れた場合は、整理番号は無効となり、最後尾でのご案内となります。

❖イベント応募・参加について注意事項

・同一のお客さまが複数回に分けてご購入の場合でも、複数エントリーは不可とさせていただきます。

・複数エントリーが判明した場合には応募を無効とさせていただきます。

・イベント参加券、特典券は当選者ご本人さまのみ有効となります。

・イベント参加券、特典券の譲渡、転売、代理参加は禁止とさせていただきます。

・イベント参加券、特典券の代理発行はできません。

・いかなる理由でも割り込み行為は禁止です。

・場所取り行為は禁止です。

・お客さま同士で整理番号が離れている場合は、遅い番号でご一緒にご案内も可能です。

・ご購入いただいた商品のキャンセル、返金はできかねます。不良品は良品交換とさせていただきます。

・主催者が安全な運営を妨げると判断した場合、参加をお断りすることがあります。

・イベント終了後はイベント参加券、特典券は無効となります。

・イベント参加券、特典券の再発行（紛失・盗難・破損含む）はいたしません。

・会場内にロッカーやクロークはありません。手荷物の管理はご自身でお願いいたします。

・会場周辺での徹夜・早朝待機・座り込み等の行為はご遠慮ください。

・店内でのご飲食は禁止です

・スタッフがお客さまの肩や腕などに触れて誘導する場合がございます

・録音・録画・写真撮影は禁止とさせていただきます

・会場周辺での集会・飲酒・暴力行為などの迷惑行為は禁止です

・感染防止対策として出演者がマスクを着用する場合がございます

・イベント内容に関するお問い合わせは、店舗ではお受けできません。

・上記注意事項は、ご購入をもって全てご了承いただいたものとみなします

❖イベントに関するお問い合わせ

ヴィレッジヴァンガード 渋谷本店

営業時間：11：00～21：00

電話番号：03-6416-5649

※担当者から折り返しご連絡させていただきます。

【商品詳細】

■写真集 \2,600（税込）

※画像はイメージです

【素材】

コート紙

【サイズ】

約210×297mm

■カレンダー \2,000（税込）

【素材】

コート紙

【サイズ】

約210×297mm

■アクリルフィギュア 全7種 各\2,500（税込）

※画像はイメージです

【素材】

アクリル樹脂

【サイズ】

中川まひろ：H13×W5.3cm

塩はる：H13×W4.6cm

森川すみ：H13×W2.8cm

小野寺綾音：H13×W5cm

森川まな：H13×W3.5cm

冬野れい：H13×W4cm

関根奈々葉：H13×W3.6cm

■アクリルキーホルダー（ランダム） 全7種 各\900（税込）

■アクリルキーホルダー（セット） \6,300（税込）

※画像はイメージです

【素材】

アクリル樹脂

【サイズ】

H5.5×W5.5cm

※こちらはランダム商品です。

ご希望の絵柄との交換が出来かねますのでご了承ください。

※セットを購入いただくと7種コンプリート可能です。

■POP風アクリルバッジ 全7種 各\1,300（税込）

※画像はイメージです

【素材】

アクリル樹脂

【サイズ】

約H5.5×W7.5cm

■缶バッジ（ランダム） 全7種 各\700（税込）

■缶バッジ（セット） \4,900（税込）

※画像はイメージです

【素材】

ブリキ

【サイズ】

Φ5.7cm

※こちらはランダム商品です。

ご希望の絵柄との交換が出来かねますのでご了承ください。

※セットを購入いただくと7種コンプリート可能です。

■ステッカー（ランダム） 全7種 各\700（税込）

■ステッカー（セット） \4,900（税込）

※画像はイメージです

【素材】

PET

【サイズ】

約H5.4×W8.6cm

※こちらはランダム商品です。

ご希望の絵柄との交換が出来かねますのでご了承ください。

※セットを購入いただくと7種コンプリート可能です。

■ダイカットクッション \7,700（税込）

※画像はイメージです

【素材】

ポリエステル、綿

【サイズ】

約H7.6×W36cm

■マグカップ \2,300（税込）

※画像はイメージです

【素材】

陶器

【サイズ】

H9.5×W8cm

■ビッグシルエットTシャツ \6,000（税込）

※画像はイメージです

【素材】

綿

【サイズ】

M：身丈70×身幅58×袖丈25×肩幅53cm

L ：身丈73×身幅61×袖丈26×肩幅55cm

XL：身丈76×身幅64×袖丈27×肩幅57cm

【受注期間】

2026年4月13日（月）21：00～2026年4月19日（日）23：59

【お届け予定日】

2026年5月中旬～2026年5月下旬予定

【販売店舗】

ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/22256/

mementoa（めめんとあ）

2026年1月31日デビュー。「あなたともう一度、青春を。」をコンセプトに、忘れかけていた感情や戻れないはずの瞬間を音楽で呼び起こす7人組アイドルグループ。

明るさの中に切なさを宿した楽曲とともに、それぞれの”思い出の扉”を開く存在を目指す。

グループの大きな特徴として、各メンバーに”キーシンボル（鍵のモチーフ）”を設定。

それぞれが異なる「思い出」や「感情」を象徴する存在として、物語性を持ってグループの世界観を構成する。

2026年7月11日に名古屋、12日に大阪で主催公演。

11月に1stワンマンライブを開催。

4月1日～7日は7日間連続新曲リリース。

楽曲提供者は、人気シンガーソングライターの井上苑子をはじめ、磯野涼、鈴木裕哉、Daitch、伊藤和馬、菊池諒。

【関連リンク】

▼『mementoa』公式X

https://x.com/_mementoa_

▼『mementoa』公式YouTube

https://www.youtube.com/@mementoaofficial

【ヴィレッジヴァンガード各種URL】

■公式HP

https://www.village-v.co.jp/

■オンラインストア

https://vvstore.jp/

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■公式X

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■公式Instagram

https://www.instagram.com/village_vanguard/

■公式TikTok

https://www.tiktok.com/@vv_official_vv

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【お客様からのお問い合わせ先】

《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》

TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）