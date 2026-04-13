30機能をLINE一つに凝縮。寺院DXプラットフォーム『AI副住職くん』全国提供開始――住職にしかできない仕事に、時間を戻す。

株式会社菩提樹

寺院向けDXサービスを開発する〈株式会社菩提樹〉は、AIがLINE上で檀家・参拝者の相談に応じる寺院運営支援サービス『AI副住職くん』を、2026年4月より全国の寺院へ正式提供開始いたします。

本サービスは、AI相談・法要管理・檀家CRM・決済・予約・コンテンツ自動配信など30以上の機能をLINE一つに統合した、国内初(※)の寺院特化型バーティカルSaaSです。すでに天台宗・真宗大谷派をはじめとする5寺院で本番稼働しており、「住職一人でもお寺の全業務を回せる」新しい寺院運営の形を提案します。

（※自社調べ／2026年4月時点）

伝統と未来の融合が実現

■ 開発背景：「相談したいけれど、敷居が高い」――1,700年の伝統が抱える静かな危機

日本には約7万7千の寺院があると言われていますが、その多くがいま、3つの大きな課題に直面しています。

1．檀家離れと後継者不足

全日本仏教会の調査によれば、檀家制度の希薄化は年々加速しており、地方寺院を中心に「住職一人で複数の業務をこなす」「世代交代の担い手がいない」状況が深刻化しています。

2．デジタル化の遅れ

法要日程、お布施、命日、家族構成、連絡先――。これら檀家情報の多くは、いまも紙の過去帳や住職の記憶に委ねられています。住職が高齢化するなかで、情報の継承そのものがリスクになっています。

3．"こころの相談"へのアクセスの壁

コロナ禍以降、孤独・不安・喪失体験を抱える人は増え続けています。一方で「お寺に相談に行く」という行為は、多くの人にとって依然としてハードルが高い。深夜にふと不安に襲われた時、話を聞いてくれる存在は、現代人にとってなお不足しています。

私たちは、これらの課題を技術で解決するのではなく、"住職の手元に寄り添う道具"として技術を設計することを目指しました。AIが住職に取って代わるのではなく、住職の智慧と時間を増幅する――それが『AI副住職くん』のコンセプトです。

■ サービス概要：LINE一つで完結する、寺院のオールインワン基盤

檀家離れの加速化をストップしたい

『AI副住職くん』は、檀家・参拝者がLINEで友だち追加するだけで利用できる寺院向け統合プラットフォームです。難しいアプリのインストールも、新しいIDの発行も不要。ご年配の檀家様でも、普段使いのLINEからそのままご利用いただけます。

主要4機能：１. AI相談機能 ―― 24時間、こころに寄り添う"AI副住職くん"

OpenAI GPTを基盤に、各寺院の宗派・教義・住職の語り口を学習したAIが、利用者の悩みに対話形式で応答します。法話・名言・お経・マインドフルネスなど、住職が日々語ってきた言葉を学習させることで、まるでその寺院の副住職と話しているかのような体験を提供します。

対応宗派：全宗派

深夜・早朝も応答可能

緊急性の高い相談は住職に自動エスカレーション

LINEだから操作も簡単！２. 法要・お布施管理 ―― 紙の過去帳を、デジタルへ

年忌法要・命日・月命日・お盆お彼岸――これまで住職の手帳と記憶に依存していた情報を一元管理。期日が近づくとLINEで自動通知し、檀家様にも事前リマインドを送ることができます。

命日・年忌の自動算出（一周忌～五十回忌）

お布施の決済

管理費・護持会費の請求

過去帳の電子化と家族単位での管理

３. 檀家CRM ―― "顔の見えるお寺"を支えるデータベース

家族構成、連絡先、過去のやりとり、法要履歴、お布施履歴を統合的に管理。住職が変わっても、情報が確実に引き継がれます。

家族ツリー表示

履歴の時系列管理

LIFFを活用したダッシュボード

削除済み檀家の復元機能

４. コンテンツ自動配信 ―― 毎日、お寺から優しい言葉を

住職メッセージ、季節の教え、寺いぬ日記、法話、クイズなどを定期配信。AIゴーストライター機能により、住職の文体を学習した下書きを生成し、住職は確認・編集するだけで配信が完了します。

AIによる法話・名言・クイズの自動生成

住職の文体を学習したゴーストライター機能

カルーセル形式の見やすいUI

寺いぬ・寺ねこ日記など、ペットコンテンツも対応

■搭載機能：その数なんと30以上

普通なら、別々のサービスを5つ契約しても揃いません。それを、たった一つのLINEに凝縮しました。

🤖 AI系（6機能）

AI相談 ／ AIゴーストライター ／ AI法話自動生成 ／ AI名言自動生成 ／ AIクイズ自動生成 ／ AIマインドフルネス ／AIお経解説生成

👥 檀家CRM系（9機能）

家族ツリー管理 ／ 法要履歴管理 ／ お布施履歴管理 ／ 命日台帳 ／ 月命日自動通知 ／ 年忌自動算出（一周忌～五十回忌） ／高速檀家検索 ／ 削除データ復元 ／ 未納管理

💰 決済・予約系（3機能）

AI副住職くんスケジューラー ／ 他アプリ予約連携 ／ お布施オンライン決済 ／

LIFF・UI系（5機能）

管理ダッシュボードLIFF ／ 檀家マイページLIFF ／ 予約LIFF ／ リッチメニュー ／ バナー画像自動配信

📝 コンテンツ配信系（6機能）

住職メッセージ配信 ／ 季節の教え ／ 寺いぬ・寺ねこ日記 ／ 法話カルーセル ／ FAQ 3段階ドリルダウン ／ 新着情報

🔔 自動化・運用系（4機能）

命日スケジューラー ／ 年忌自動通知 ／ 管理費リマインド ／ Pushキャンペーン

■ 開発の特徴：表層は親しみやすく、裏側はエンタープライズ

『AI副住職くん』は、Python/Flaskによるマイクロサービス指向のWSGIアプリケーションを中核に、LINE Messaging API v3 SDK、OpenAI GPTを基盤としたRAGパイプライン、SQLite（WALモード）によるトランザクショナル永続化層を疎結合に統合したフルスタックSaaSです。

中核思想は「テナント分離型マルチテナンシー（Siloed Multi-Tenancy）」。寺院ごとにDB・systemdユニット・gunicornワーカー・環境変数空間・LIFFチャネルを完全に物理分離することで、

・宗教法人ごとのデータ主権の完全担保

・テナント単位の独立スケーリング・独立障害分離（Bulkhead Pattern）

・宗派固有のドメイン知識を持つ独立AIコンテキスト

を実現。さらにFew-shot Learningと文体ベクトル化を組み合わせたAIゴーストライター・パイプライン、Square Payments APIのPCI-DSS準拠決済連携、TIMEREX API同期、冪等性を担保したスケジューラー、py_compile静的検証パイプラインまで、宗教法人という"絶対に止まってはいけない"ドメインに必要なミッションクリティカル性を確保しています。

つまり『AI副住職くん』は、「LINE Botの皮を被った、寺院特化型のフルスタック・バーティカルSaaSプラットフォーム」です。

■ 今後の展開："お寺"を再発明する、5つの未来構想

寺院特化型のフルスタック・バーティカルSaaSプラットフォーム🌕 Vision 1.｜「AI住職ボイス」 ―― 故人の声で、お経を聴ける日へ（2026年冬 β版）

亡き先代住職の法話・読経音声をAIが学習し、ご本人の声色のまま新しい法話を語る音声合成機能。代替わりで失われる"お寺の声"を、デジタル遺産として後世へ。

🌕 Vision 2.｜「メタバース本堂」 ―― 行けないお寺に、いつでも参拝（2027年春 PoC）

スマホ一つで全国の本堂に"参拝"できるVR/AR空間を構築。遠方の故郷へ、海外から、入院中のベッドから――物理的距離を信仰の障壁にしない世界へ。

🌕 Vision 3.｜「こころのSOSネットワーク」 ―― 自殺対策・孤独対策の最前線へ（2027年 自治体連携）

AI相談の兆候解析で、自殺念慮・深刻な孤独を検知。本人同意のもと、住職／いのちの電話／地域包括支援センターへ自動連携。お寺＝地域の最後のセーフティネットを、テクノロジーで現代に蘇らせます。

🌕 Vision 4.｜「世界宗教対応AI」 ―― 仏教を超えて、すべての"祈り"へ（2028年）

神社向け「AI禰宜くん」、教会向け「AIシスターBot」、モスク向け多言語礼拝通知。すべての宗教施設に、優しいインフラを。

🌕 Vision 5.｜「AI副住職くん SDK」 ―― 誰でもお寺向けアプリを作れる時代へ（2028年）

APIとSDKを開発者向けに公開。大学仏教学部との共同研究、寺院ハッカソン、若手僧侶向けノーコード講座。寺院DXの民主化を推進します。

そして究極の目標 ―― "Temple as a Service（TaaS）"構想

2030年までに、全国1,000寺院への導入。そして、世界10カ国の宗教施設へ。

1,700年の智慧を、次の1,000年へ。

■ 料金プラン

月額：10,000円（税別）

※初期構築費用・カスタマイズ費用は別途お見積りとなります。

■ サービス概要

サービス名： AI副住職くん

提供開始日： 2026年4月15日「正式提供開始」 / 2026年2月21日「先行提供開始」

対応宗派： 全宗派

動作環境： LINE（スマートフォン／PC）

公式サイト： https://ai.bodaijyu.jp

お問い合わせ： info@bodaijyu-web.jp

■ 会社概要

会社名： 株式会社菩提樹

代表者： 中澤 一洋

所在地： 愛知県小牧市小牧原1-329

事業内容： 寺院向けDXサービスの企画・開発・運営

代表者プロフィール： 浄土真宗僧侶／著書『煩悩だらけで、生きていく』『仏さまより先に、人間が教えてくれた。』

公式サイト： https://bodaijyu.jp