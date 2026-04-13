ノジマＴリーグ 2026-2027シーズン　初の海外開催となる開幕戦　観戦ツアー開催について

一般社団法人Ｔリーグ

Ｔリーグのトップパートナーである新宝島ホールディングスのグループ会社・株式会社メキシコ観光では、「TPlusツアー」として、ノジマＴリーグ 2026-2027シーズン 開幕戦の観戦ツアーを実施。4月16日(木)18時より受付を開始いたします。





【ツアー概要】

7月24日（金）発 2泊3日

観戦チケット、記者会見見学、バックヤードツアー付



・1日目

羽田発、台北松山空港着 ⇒ 開催記者会見見学 ⇒ チェックイン



・2日目

開幕戦観戦 （バックヤードツアー付き）



ノジマＴリーグ 2026-2027シーズン公式戦

男子開幕戦 木下マイスター東京 vs T.T彩たま

女子開幕戦 木下アビエル神奈川 vs トップおとめピンポンズ名古屋

開催場所：新竹県立体育館（台湾・新竹県）



・3日目

チェックアウト ⇒ ホテル出発し台北市内へ ⇒ フリータイム（台北市内観光） ⇒ 台北松山空港発、羽田着



★ TPlusツアー ホームページ

https://tplus-tour.com/





なお、ノジマＴリーグ 2026-2027シーズン 開幕戦のチケット販売は、4月24日(金)Tid会員先行販売より実施の予定です。詳細は改めましてお知らせさせていただきます。