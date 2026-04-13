ノジマＴリーグ 2026-2027シーズン 初の海外開催となる開幕戦 観戦ツアー開催について
一般社団法人Ｔリーグ
Ｔリーグのトップパートナーである新宝島ホールディングスのグループ会社・株式会社メキシコ観光では、「TPlusツアー」として、ノジマＴリーグ 2026-2027シーズン 開幕戦の観戦ツアーを実施。4月16日(木)18時より受付を開始いたします。
Ｔリーグのトップパートナーである新宝島ホールディングスのグループ会社・株式会社メキシコ観光では、「TPlusツアー」として、ノジマＴリーグ 2026-2027シーズン 開幕戦の観戦ツアーを実施。4月16日(木)18時より受付を開始いたします。
【ツアー概要】
7月24日（金）発 2泊3日
観戦チケット、記者会見見学、バックヤードツアー付
・1日目
羽田発、台北松山空港着 ⇒ 開催記者会見見学 ⇒ チェックイン
・2日目
開幕戦観戦 （バックヤードツアー付き）
ノジマＴリーグ 2026-2027シーズン公式戦
男子開幕戦 木下マイスター東京 vs T.T彩たま
女子開幕戦 木下アビエル神奈川 vs トップおとめピンポンズ名古屋
開催場所：新竹県立体育館（台湾・新竹県）
・3日目
チェックアウト ⇒ ホテル出発し台北市内へ ⇒ フリータイム（台北市内観光） ⇒ 台北松山空港発、羽田着
★ TPlusツアー ホームページ
https://tplus-tour.com/
なお、ノジマＴリーグ 2026-2027シーズン 開幕戦のチケット販売は、4月24日(金)Tid会員先行販売より実施の予定です。詳細は改めましてお知らせさせていただきます。