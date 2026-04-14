超貴重！　60年代、少女たちを震え上がらせた、楳図かずおによる「なかよし」付録漫画を復刻したＢＯＸが登場！　サイズ、セリフ、広告、読者ページも可能な限り再現した究極仕様でリリース!!

株式会社講談社

楳図かずおの生誕90周年を記念して、楳図が「なかよし」別冊付録として手掛けた「なかよしブック」シリーズ５冊を厳選したBOXが登場。サイズや仕様はもちろん、セリフ、色味、広告や読者ページも可能な限り再現。発売当時の状態を追求した完全復刻版となっています。

楳図かずおが描く「なかよしブック」は、1966年8月から68年3月まで全15冊が作られた少女漫画誌「なかよし」の付録で、楳図の代表作でもある少女ホラー漫画を中心にセレクトしたシリーズ。描きおろしの表紙やキャラ紹介など、この本でしか見られないイラストもあり、ファンにはたまらない内容となっています。「なかよしブック」シリーズは雑誌の付録ということもあり、美品が市場に出回ることが少なく、貴重な復刻となっています。

復刻

「なかよしブック」シリーズＢＯＸ

＜絶叫少女編＞

楳図かずお

収録タイトル

「赤いちょうの少女」

1967年『なかよし』お正月増刊号付録

「まだらの少女」

1967年『なかよし』７月号付録

「ねこ目の少女」

1967年『なかよし』９月号付録

「ねむり少女」

1968年『なかよし』お正月増刊号付録

「へび少女」

1968年『なかよし』３月号付録

４月14日（火）発売

定価：8800円（税込）