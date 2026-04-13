メキシコ発人気キャラクターDr.Simiが渋谷に初上陸！POPUPストア開幕を華やかに宣言、Dr.Simiとくまモンによるダンスコラボで会場熱狂！

Farmacias de Similares SA de CV

Farmacias Similaresは、2026年4月13日（月）、メキシコで圧倒的な人気を誇るキャラクター「Dr. Simi（ドクター・シミ）」による、日本初の期間限定POPUPストア「Dr. Simi TOKYO（ドクター・シミ トーキョー）」を記念した「 『Dr.Simi TOKYO』 グランドオープンイベント」を開催しました。

本イベントでは、CEOのヴィクトル・ゴンザレス・エレーラ氏が登壇し、Dr.Simiとともに日本進出への想いや背景を語りました。また、ゲストに、熊本県営業部長兼しあわせ部長の「くまモン」が登場し、「Dr.Simi」とのダンス共演を披露。会場にはプレス関係者が集まり、イベント終了後には「ZeroBase渋谷」にてPOPUPストアのオープニングセレモニーおよび内覧会も実施されました。

ヴィクトル・ゴンザレス・エレーラ氏とDr.SimiくまもんとDr. Simi (C)2010kumamoto pref.kumamon

■ CEO登壇＆Dr.Simi登場、日本初上陸の想いを語る

イベント冒頭では、MCの進行のもと、CEOヴィクトル・ゴンザレス・エレーラ氏が登壇。呼び込みによりDr.Simiもステージに登場し、会場は一気に華やかな雰囲気に包まれました。

エレーラCEOは、「Dr.Simiは私たちにとって、ただのキャラクターではなく、人に寄り添う、人と共感することをテーマとしたキャラクターです」と紹介。 Dr.Simiが、アクセシビリティ（身近さ）や連帯、つながりといった価値を象徴する存在で、人々の生活や文化に寄り添いながら愛されてきた背景について話しました。

今回の日本上陸については、「日本をとても尊敬していて、私たちも日本の文化や価値観に似ているところがあります。例えば、私たちは人を助けたり、寄り添ったり、障がいがある方々も関わりながら活動を行っています。日本の他人を尊重する価値観や「生きがい」という日本語に結びつくものがあると思っています」とこれまで感じてこらえれた日本との共通点を語りました。

また、日本のサブカルチャーへの関心や渋谷の印象にも触れながら、「私は若い頃から日本のサブカルチャーが大好きです。世界的にも有名で、若者や人が多く集まる日本の心臓のような渋谷という街で、助け合いながら生きていくというメッセージを伝えたいです」と期待をにじませました。

ヴィクトル・ゴンザレス・エレーラ氏

■ 日本×メキシコの世界観を体験できるPOPUPストアを紹介

続いて、4月10日（金）より「ZeroBase渋谷」で開催されているPOPUPストア『Dr.Simi TOKYO』の概要が紹介されました。

1階はDr.Simiの世界観への入り口となるグリーティングフロア、2階はゲームや音楽などの参加型コンテンツが楽しめる体験フロア、3階は限定グッズを取り揃えたショップフロアと、来場者が“体験・参加・持ち帰り”まで一貫して楽しめる構成となっています。

日本とメキシコのカルチャーを融合させた空間演出により、Dr.Simiの魅力を多角的に体感できるPOPUPとなっており、来場意欲を高める内容となりました。

■ くまモン登場＆ダンス共演で会場が一体に！

イベント中盤では、スペシャルゲストとして熊本県営業部長兼しあわせ部長の「くまモン」が登場。

Dr.Simiとの共演としてダンスパフォーマンスが披露され、会場は大きな盛り上がりを見せました。両キャラクターの「親しみやすさ」や「人とのつながり」という共通点が強調され、日本のファンとの距離を一気に縮めるひとときとなりました。

くまもんとDr. Simi (C)2010kumamoto pref.kumamonくまもんとDr. Simi (C)2010kumamoto pref.kumamon

■ CEOによる開幕宣言、POPUPストア正式オープン

イベント終盤では、CEOによるPOPUPストア開幕宣言を実施。

「日本でも愛されるキャラクターになること」を目標に掲げ、Dr.Simiの本格的な日本展開のスタートが宣言されました。

その後、フォトセッションが行われ、Dr.Simiとくまモンの共演カットが撮影されるなど、会場は最後まで盛り上がりを見せる中、イベントは締めくくられました。

■ くす玉開きで『Dr.Simi TOKYO』グランドオープン！

発表会後は「ZeroBase渋谷」へ移動し、POPUPストア『Dr.Simi TOKYO』のグランドオープンセレモニーを実施しました。

セレモニーでは、CEOとDr.Simiによるくす玉開きが行われ、会場の拍手に包まれる中、日本上陸を象徴する華やかなシーンとなりました。

ヴィクトル・ゴンザレス・エレーラ氏とDr.Simiヴィクトル・ゴンザレス・エレーラ氏とDr.Simi

《『Dr.Simi TOKYO』 グランドオープンイベント」発表会実施概要》

■日 時 ： 2026年4月13日（月）

■会 場 ： SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペース

■登 壇 者 ： Farmacias Similares CEO ヴィクトル・ゴンサレス・エレーラ

マスコットキャラクター「Dr.Simi」

■ゲ ス ト ： 熊本県 営業部長 兼 しあわせ部長 「くまモン」

■内 容 ： ・CEO、Dr.Simi登壇

・CEOより「日本初開催の意義、渋谷開催理由」について

・POPUPストア紹介

・くまモン登壇

・Dr.Simi×くまモン ダンス共演

・開幕宣言

・グランドオープンセレモニー「くす玉開き」

・フォトセッション